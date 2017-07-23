 За первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"Построение успешной Украины с развитым местным самоуправлением - верный путь к успеху. Три года назад мы запустили реформу децентрализации, которая сейчас является одной из самых успешных в стране. За это время создано 413 объединенных территориальных общин. Процесс продолжается. Теперь реформа децентрализации не нуждается в "рекламе". Факты и отзывы жителей уже объединенных общин очень красноречивы. Только за первое полугодие 2017 года прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%", - пишет он.
"Кроме средств в местных бюджетах, которые каждая община распределяет по своему усмотрению, правительство финансирует ряд проектов Государственного фонда регионального развития. В этом году из ГФРР выделено 3,4 млрд гривен на реализацию 767 проектов", - информирует глава правительства.
"Успешная страна - это качественные, комфортные, безопасные условия жизни и равноценный для всех доступ к образованию, медицине, культуре и спорту. Благодаря децентрализации мы достигнем этой цели", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, в 2016 году доходы местных бюджетов составили 146 млрд гривен.
(Инфографика со страницы Volodymyr Groysman)
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Действует по принципу - что от слов "халва, халва..." станет гражданам лучше и слаще ))
Наивный же такой этот жирный вор.
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Гройцман с Грицаком сегодня накурились чего не того?
Несут бред - целый день.
Или они это о другой стране говорят?
Ну откуда взяться этим деньгам при неработающей экономике!!!
В другом случае: если есть деньги, почему тогда за 3.5 года - не увеличили размеры пенсий, тем более, которые 3 года назад были уменьшены в 3 раза!!!
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