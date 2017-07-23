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 Политика Украины
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Все про:финансирование (1252) Гройсман (3199) децентрализация (334)

 За первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Поступления в местные бюджеты благодаря децентрализации выросли на 33,8%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"Построение успешной Украины с развитым местным самоуправлением - верный путь к успеху. Три года назад мы запустили реформу децентрализации, которая сейчас является одной из самых успешных в стране. За это время создано 413 объединенных территориальных общин. Процесс продолжается. Теперь реформа децентрализации не нуждается в "рекламе". Факты и отзывы жителей уже объединенных общин очень красноречивы. Только за первое полугодие 2017 года прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%", - пишет он.

"Кроме средств в местных бюджетах, которые каждая община распределяет по своему усмотрению, правительство финансирует ряд проектов Государственного фонда регионального развития. В этом году из ГФРР выделено 3,4 млрд гривен на реализацию 767 проектов", - информирует глава правительства.

"Успешная страна - это качественные, комфортные, безопасные условия жизни и равноценный для всех доступ к образованию, медицине, культуре и спорту. Благодаря децентрализации мы достигнем этой цели", - подчеркнул Гройсман.

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Напомним, в 2016 году доходы местных бюджетов составили 146 млрд гривен.

За первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман 01

(Инфографика со страницы Volodymyr Groysman)
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Гнойный рисует какие то инфографики, что то пикает про покращення, короче находится в полной прострации и параллельной реальности.
Действует по принципу - что от слов "халва, халва..." станет гражданам лучше и слаще ))
Наивный же такой этот жирный вор.
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Удивительно как это он опять на блокаду всранного лугандона не нажаловался,а то бы графики в раза три круче были бы .
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За первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман
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Гройцман с Грицаком сегодня накурились чего не того?

Несут бред - целый день.

Или они это о другой стране говорят?

Ну откуда взяться этим деньгам при неработающей экономике!!!

В другом случае: если есть деньги, почему тогда за 3.5 года - не увеличили размеры пенсий, тем более, которые 3 года назад были уменьшены в 3 раза!!!
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Может и правда. Но я уже никому не верю и не доверяю. Ни гросе ни презику ни силовикам. Просрали они доверие своим цирковым шоу, клоунадами и бла-бла шоу.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа первое полугодие прирост поступлений местных бюджетов составил 33,8%, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА
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