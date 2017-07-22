EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  1004  12
Все про:Мазепа (81) памятник (2179) Харьковщина (1263) Светличная (39)

 Памятник гетману Мазепе открыт на Харьковщине. ФОТО

В поселке Коломак Харьковской области открыт памятник Ивану Мазепе, 330 лет назад избранному здесь гетманом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Автор памятника - харьковчанин, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Высота памятника составляет 5 м.

Памятник гетману Мазепе открыт на Харьковщине 01

По словам председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигура Мазепы стала решающей для украинской истории, - Порошенко

По данным Укринформа, сейчас в Украине насчитывается десять памятников и мемориальных досок, посвященных гетману Мазепе.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сейчас у кацапов будет небольшой батхер!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Козачьему роду нэма переводу !!! Слава Украине !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну всьо......гепа так і не встане з каляски.та ще й добкін....злі ви харьковчано бандерівці.....дуже злі....браво!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До речі-в нороді Іван Степанович Мазепа в ті часи був більш широковідомим під псевдонімом-Іван Бийкацапапоїбалу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усе гине там, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою країну як лев, як вовк, як собака.

Іван Мазепа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мазепа подписал с Карлом 12-м союзный договор,но как всегда кацапские ублюдки всем нам пересрали скоты,Пидор-1 со своей полтавской битвой,сейчас бы Украина была процветающей как Швеция. История повторяется,русские как гадили украинцам так и продолжают гадить,суки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А когда рябикина уволят с Борисполя? Он отказался украинский аэропорт вчесть Мазепы назвать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПамятник гетману Мазепе открыт на Харьковщине. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти