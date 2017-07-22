 Памятник гетману Мазепе открыт на Харьковщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Автор памятника - харьковчанин, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Высота памятника составляет 5 м.
По словам председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной, со временем рядом с памятником будет открыт музей казацкой славы.
По данным Укринформа, сейчас в Украине насчитывается десять памятников и мемориальных досок, посвященных гетману Мазепе.
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