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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Церемония закрытия международных учений "Си Бриз-2017" прошла в Одессе и на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В Одессе и в Николаевской области 22 июля прошла церемония закрытия международных учений "Си Бриз-2017", которые длились с 10 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

В ходе учений корабельным составом пройдено более 5000 морских миль, выполнено 60 совместных упражнений и элементов; сухопутной компонентом осуществлено 850 прыжков с парашютом, 6 высадок морского десанта, авиация провела более 310 самолетовылетов, ее общий налет составляет 240 часов, а дайверы совершили около 300 погружений, общее время их пребывания под водой составил 75 часов.

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Церемония закрытия международных учений Си Бриз-2017 прошла в Одессе и на Николаевщине 01

Как отметил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, участникам нынешнего "Си Бриза" удалось расширить формат обучения на море, в поле, воздухе и под водой. По его мнению, одной из особенностей маневров стало то, что во время мероприятий апробирован морской операционный штаб, аналог которого уже в конце текущего года планируется внедрить в организационно-штатной структуре национальных ВМС.

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Церемония закрытия международных учений Си Бриз-2017 прошла в Одессе и на Николаевщине 02

В свою очередь, руководитель маневров от ВМС США капитан 1 ранга Мэтью Леман заявил, что в этом году маневры отличались от всех предыдущих по уровню сложности,который значительно вырос.

В этот же день состоялась церемония закрытия учений состоялась на Николаевщине, в межвидовой центре подготовки подразделений, где проходила сухопутная компонента.

Церемония закрытия международных учений Си Бриз-2017 прошла в Одессе и на Николаевщине 03

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Церемония закрытия международных учений Си Бриз-2017 прошла в Одессе и на Николаевщине 04
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