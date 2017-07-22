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 "Американская сила не уступает никому", - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США. ИНФОГРАФИКА

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в строй крупнейшего авианосца Военно-морских сил США "Джеральд Р. Форд", стоимость которого достигает $12,9 млрд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", церемония состоялась на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния.

"Из американской стали и американскими руками мы построили стотысячетонный месседж для мира. Американская сила не уступает никому", - заявил Трамп во время выступления.

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Строительство авианосца началось в 2009 году. К его построению были привлечены порядка 5 тыс. специалистов.

Корабль весит 100 тыс. тонн и обладает палубой площадью в два гектара, где могут разместиться 75 самолетов. Максимальная скорость авианосца достигает 30 узлов (55,6 км/ч). За день он способен запустить до 220 боевых самолетов с двух взлетно-посадочных полос.

Американская сила не уступает никому, - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США 01


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В инфографике не присутствует французский авианосец. Почему?
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Ну итальянский, бразильский - это не серьёзно. Как впрочем и японский.
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Это не справедливо. Ведь Франция единственная страна, кроме США, имеющая атомный авианосец.

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Фігня, в них навіть підводної авігрупи немає і нанодиму)
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Опять ватникам придётся свои старые корыта красить...)))
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этовсёамеры врут, это неправда .лучше " кузи" нет никого
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Российский эксперт-капитан авиапоносца "Адмирал Кузнецов" : американцы будут перегружены большим запасом угля ...
"Американская сила не уступает никому", - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США - Цензор.НЕТ 1648

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Ну так они свои бумажки доллары ,не привязанные к золоту , кстати печатный станок в частных руках , сумели так хитро закрепить , что это выгодно всем ворюгам рабовладельцам мира .
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Не специалист

Так, дилетант...
Но прогугглился.

Пока (пока!) и британские, и американские авианосцы бессильны против российских "Цирконов", летящих" стаей с вожаком"со скоростью 8 Мах.

http://svpressa.ru/war21/article/170586/
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Упреждая ха-ха-ха и хи-хи-хи - особливо креативные могут и про стерхов вспомнить, и про вожака ихнего )))
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> Серийный выпуск этого оружия, не имеющего в мире аналогов, намечен на 2018 год.

И выпустят их 2 штуки.
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Пока никаких "цирконов" на вооружении не существует. Есть старые советские "Граниты" (справедливости ради это шедевр совкового крылатого ракетостроения) и более-менее новые "Ониксы".
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совковый шедевр это бсл110 ,большего не дано
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Не звездите лучше "Кузи" в мире НЕТ!Только его надцать лет ремонтировать надо)))
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" Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии ввода в строй крупнейшего авианосца Военно-морских сил США "Джеральд Р. Форд", стоимость которого достигает $12,9 млрд "

А шо есть у нас ? Хоть шо нибудь покажите , кроме продажных политиков и чиновников
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Зато в России есть ржавые крейсеры ,, Убийцы авианосцев,,(!!!)
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Народ может не в курсе, но атомный т.н. "убивец" (бу-га-га ) "Петя Вяликий" сейчас в датских водах. Идёт на праздник ВМФ в Питер.
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Всё бы ничего, в конце концов он там построен, но с ним идёт рекордсмен книги Гиннеса - сверхгигантская подлодка класса "Акула" (по классификации НАТО "Тайфун"). А это уже скандал - впервые атомная субмарина входит в Балтийское море.
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троль тебе уже кроме 2х ржавых ведер и похвастаться нечем?
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Я так понял, что расеи кроме "нано" Кузи предложить нечего...
У кремля вообще кроме терроризма нет ничего...
Ну, еще петух из говна...
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Без густого черного дыма американский флот ничто!!!!!!
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Ну чтобы твоя бумажная валюта котировалась , её нужно закреплять оружием .
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я бы сказал американская сила самая сильная на шарике при любом из раскладов.путин наверное жалеет сейчас шо он не эту картинку стоуну показывал а какие то вертолетики, типа вот смотри оливер вон то игил плывет а это я на отечественном аэрокосмическо-морском авианосце его жух чвак пук пабидяю,даже абама паздравлял и завидывал
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не должно быть в мире самого сильного . Не делай кумира . Должен быть противовес во всём .
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противовес это смерть,а должно или нет -есть уже ,вон в строй ввели
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Американская сила не уступает никому", - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США. ИНФОГРАФИКА
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