 "Американская сила не уступает никому", - Трамп ввел в строй крупнейший авианосец США. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", церемония состоялась на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния.
"Из американской стали и американскими руками мы построили стотысячетонный месседж для мира. Американская сила не уступает никому", - заявил Трамп во время выступления.
Строительство авианосца началось в 2009 году. К его построению были привлечены порядка 5 тыс. специалистов.
Корабль весит 100 тыс. тонн и обладает палубой площадью в два гектара, где могут разместиться 75 самолетов. Максимальная скорость авианосца достигает 30 узлов (55,6 км/ч). За день он способен запустить до 220 боевых самолетов с двух взлетно-посадочных полос.
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Так, дилетант...
Но прогугглился.
Пока (пока!) и британские, и американские авианосцы бессильны против российских "Цирконов", летящих" стаей с вожаком"со скоростью 8 Мах.
http://svpressa.ru/war21/article/170586/
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И выпустят их 2 штуки.
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А шо есть у нас ? Хоть шо нибудь покажите , кроме продажных политиков и чиновников
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У кремля вообще кроме терроризма нет ничего...
Ну, еще петух из говна...
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