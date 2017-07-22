 Украинка Харлан третий раз в карьере стала чемпионкой мира по фехтованию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национальной федерации фехтования Украины в Фейсбук.
"В финале мирового первенства в Лейпциге украинка не оставила шансов Газе Бесбес из Туниса, одержав победу над соперницей со счетом 15: 5", - говорится в сообщении.
Напоминаем, соревнования проходят в немецком Лейпциге с 21 до 26 июля.
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