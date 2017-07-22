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 Украинка Харлан третий раз в карьере стала чемпионкой мира по фехтованию. ФОТО

Украинская спортсменка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Национальной федерации фехтования Украины в Фейсбук.

Украинка Харлан третий раз в карьере стала чемпионкой мира по фехтованию 01

"В финале мирового первенства в Лейпциге украинка не оставила шансов Газе Бесбес из Туниса, одержав победу над соперницей со счетом 15: 5", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, соревнования проходят в немецком Лейпциге с 21 до 26 июля.
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