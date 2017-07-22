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 СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам "ЛНР", - Грицак. ФОТОрепортаж

грицак

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила коммерческую структуру, которая сотрудничала с террористами "ЛНР" в проведении оперативно-технических мероприятий в зоне АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Когда на Востоке почти каждый день гибнут наши защитники, некоторые бизнесмены зарабатывают деньги по обе стороны баррикад. Делается это сознательно как государственная измена или совесть полностью заменили деньги, покажет следствие", - сказал он.

По его словам, оперативники провели обыски в помещениях фирмы, которая специализируется на изготовлении и реализации технических средств для установления местонахождения мобильных терминалов, а также специальных комплексов для скрытой регистрации аудио- и видео- информации. Во время обысков на компьютерах обнаружена переписка с представителем т. н. "ЛНР". Также подтвердилось предоставление боевикам программного обеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальной целью мощнейшей кибератаки была дестабилизация ситуации внутри Украины, - Грицак

"Такая помощь позволяет террористам использовать эти специальные технические средства против украинских военных, правоохранителей и волонтеров", - отметил Грицак.

Всего во время обысков правоохранители изъяли 141 спецтехсредство, изготовленное неофициально. У представителей фирмы нашли 200 тыс. долларов США, происхождение которых коммерсанты не смогли объяснить.


СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам ЛНР, - Грицак 01СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам ЛНР, - Грицак 02СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам ЛНР, - Грицак 03СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам ЛНР, - Грицак 04СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам ЛНР, - Грицак 05СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам ЛНР, - Грицак 06

(Фото СБУ)
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Не успел.
Насчёт "неофициального изготовления" у электронщика с 30-летним стажем есть некоторые сомнения... ну да ладно.
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Сомневаюсь, что они скми паяли платьі, делали корпуса...Максимум собирали вместе китайское оборудование и программировали их.
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да ничего никто не собирал, на фото обычные тестеры для настройки видео-камер
https://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-CCTV-Tester-Monitor-IP-Analog-Camera-Tester-WIFI-Onvif-PTZ-Control-POE-12V-Output/32810904847.html?spm=a2g0v.search0304.4.68.h3vC65
и радио приемники и передатчики для камер.
Так можно пол страны повязать, скажем есть в инет-магазине топор, его купил кто то из Луганска, всё капут, топор превращается в оружие а продавец в террориста. Бред всё это.
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это ватный гомосек. что с ним? его чеченцы посадили на кукан
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ріла их покажите!Зачем здесь морда Грицака? его знаем, а мразей нужно на каждом столбе цеплять..и не только портреті...
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Сколько еще подобных фирм?
Работа СБУ в этом направлении безусловно радует.
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Вот вопрос - а чего бы фирму не назвать? Рожи товарищей стране показать? Или до суда - таки нельзя? Презумпция невиновности? А ничего, что война в стране?
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См. выше. "На коленке" тут такое не сделаешь - нити тянутся за границу, и отнюдь не в Рашу.
Раскрутка цепочки займёт какое-то время - и не факт, что увенчается успехом.
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Не то чтобы на коленках,а вообще нету в Украине оборудования и технологий для изготовления такой техники.Максимум-это прикрутить пару разъемов к корпусу и платы повтыкать в тот ящик.
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Вообще мало где этим занимаются. Навскидку вспоминается итальянская "Endoacustica", сейчас, м.б., китайцы подключились.
Дело не в сложности, а в конкретной специфике.
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"глупий пИнгвин робко прячет тело жирное в утесах" НЄ?
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Наверно Гудковы или околоГудковы фирмочки,которые рации распространяли.Почему эту "Священную"корову никто не трогает?
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ХЗ. Сотовые интерцепторы - совсем другой уровень, и выглядят несколько не так, как тот "колхоз", что на фотке. Там один такой агрегат стоит примерно ту сумму, что показали.
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Ахметку когда уже разоблачите?Или он у вас священная корова?
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Грицак судя по всему сегодня дежурный по тв-ящику. Понос прямо, словесный. В понедельник винницкий хряк в перерывах между корытами начнет лапшу вешать. Неужели они всерьез думают, что кто-то им верит. Просто народ терпит с последних сил и к осени вынесут этих реформаторов на вилах и никакой Путлер им не поможет.
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Полностью согласен с началом поста, заливаются как п...а кровью в критические дни. А вот на счёт "...народ терпит с последних сил и к осени вынесут этих реформаторов на вилах...." ну не верю, хочется страшно, но не будет этого. При этом заметь, эти упыри "к осени" сделают ещё не одно "покращення", а народ молча схавает.
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Третя осінь буде, коли винести обіцяєте, "обіцялкіни".
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Это точно!!!!! Каждый пидар знает, что "у Захарченко и Тимошенко есть много общего".
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Занадто складна техніка, щоб виготовлять кустарним способом. Та і судячи з об'єму обігових коштів хазяїн не простачок.
Якби не поспішили з розголосом.
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нічого там складного нема.
звичайні відео тестери для настройки камер
https://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-CCTV-Tester-Monitor-IP-Analog-Camera-Tester-WIFI-Onvif-PTZ-Control-POE-12V-Output/32810904847.html?spm=a2g0v.search0304.4.68.h3vC65
сервер відеонагляду, та комплекти радіоканалу для відео-камер.
Все це продається та є в наявності в будь-якій фірмі що займається відеонаглядом.
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"Когда на Востоке почти каждый день гибнут наши защитники, некоторые бизнесмены зарабатывают деньги по обе стороны баррикад. Делается это сознательно как государственная измена или совесть полностью заменили деньги, покажет следствие"

Как красиво сказано, жаль только что лишь в отношении торговцев GPS-навигаторами.
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Грицак , знає що 1-й і 2-й "висять" по ночах на форумах. Це про них .Мабуть на останнє вирішив гримнути дверима...
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Грицак судя по всему сегодня дежурный по тв-ящику. Понос прямо, словесный. В понедельник винницкий хряк в перерывах между корытами начнет лапшу вешать. Неужели они всерьез думают, что кто-то им верит. Просто народ терпит с последних сил и к осени вынесут этих реформаторов на вилах и никакой Путлер им не поможет.
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....Неужели они всерьез думают, что кто-то им верит. Просто народ терпит с последних сил и к осени вынесут этих реформаторов на вилах и никакой Путлер им не поможет....

Путлеру как раз и нужны такие коменты, распри, ругательства и оболванивание нашего народа. Он к этому давно пришел и к этому ведет баранов (наших) ... Не пиши херни (модератор, прошу прощения)! ХУ..ЛО ждет когда всякие юльки, надьки и пр. шваль снова начнет лезть в Раду. Ему нужны распри, колотнеча, ругань и мордобой, что бы тихой сапой посеять разброд и шатание в Украине ... Поймите, что сейчас, к осени все только начнется (Учения в Беларуси, сентябрь), тут надо объединяться вокруг армии, что бы противостоять русской пропаганде...
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Давай не занимайся шоколадной мантрой - путлер нападет. Пока гибнут наши патриоты петя с кодлой своих барыг ведут Украину к краху. Ахметов, затеявший вону на Донбассе, ходит у Порошенко в лучших неприкасаемых друзьях, потому-что у барыг нет родины, у них только бизнес интересы. Посмотрите, три года войны, а на Порошенка не совершено ни одного покушения, т.к. эта шоколадная консерва сделана в кремле и работает на врага.
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Господа спецслуцжбисты, к Вам обращаюсь! А не много ли проколов в последнее время у Вас в службе? То сиськи голые на встрече президентов, то оборудование выпускают для руссо-терористо под носом у Вас, то взрывают и убивают наших контрразведчиков среди бела дня в машине, то второго в тот же день, то нач. полигона работает на фсб-гру в открытую (и так можно продолжать долго) .... у меня сложилось такое мнение, что Вы что-то не дорабатываете? Может хватит ваньку валять с врагами страны? Доколе будут гибнуть наши ребята на передовой, в мирном тылу, а сволота будет себя безнаказанно чувствовать в самом сердце страны. Если надо помочь деньгами или иным каким способом, так скажите открыто - я не сомневаюсь, народ Вас поддержит и поймет. Но так дальше не может продолжаться, это уже позор какой-то на весь мир ...
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В Европейской конвенции по правам человека есть уже привычный нам запрет смертной казни. Но там же есть исключение для военного положения. Украина, к сожалению, установила полное исключение. А может бы стоило подумать . . .
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Грицаку ще хтось вірить? Після спіймали-побили-випустили-спіймали-побили-випустили надзвичаного агента ФСБ-ЦРУ-Массад Станіслава Краснова, Грицаку можуть вірити хіба, що бабусі з п'ятирічними онуками
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Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам "ЛНР", - Грицак. ФОТОрепортаж
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