 СБУ разоблачила фирму, поставлявшую спецсредства террористам "ЛНР", - Грицак. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.
"Когда на Востоке почти каждый день гибнут наши защитники, некоторые бизнесмены зарабатывают деньги по обе стороны баррикад. Делается это сознательно как государственная измена или совесть полностью заменили деньги, покажет следствие", - сказал он.
По его словам, оперативники провели обыски в помещениях фирмы, которая специализируется на изготовлении и реализации технических средств для установления местонахождения мобильных терминалов, а также специальных комплексов для скрытой регистрации аудио- и видео- информации. Во время обысков на компьютерах обнаружена переписка с представителем т. н. "ЛНР". Также подтвердилось предоставление боевикам программного обеспечения.
"Такая помощь позволяет террористам использовать эти специальные технические средства против украинских военных, правоохранителей и волонтеров", - отметил Грицак.
Всего во время обысков правоохранители изъяли 141 спецтехсредство, изготовленное неофициально. У представителей фирмы нашли 200 тыс. долларов США, происхождение которых коммерсанты не смогли объяснить.
(Фото СБУ)
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Насчёт "неофициального изготовления" у электронщика с 30-летним стажем есть некоторые сомнения... ну да ладно.
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https://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-CCTV-Tester-Monitor-IP-Analog-Camera-Tester-WIFI-Onvif-PTZ-Control-POE-12V-Output/32810904847.html?spm=a2g0v.search0304.4.68.h3vC65
и радио приемники и передатчики для камер.
Так можно пол страны повязать, скажем есть в инет-магазине топор, его купил кто то из Луганска, всё капут, топор превращается в оружие а продавец в террориста. Бред всё это.
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Работа СБУ в этом направлении безусловно радует.
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Раскрутка цепочки займёт какое-то время - и не факт, что увенчается успехом.
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Дело не в сложности, а в конкретной специфике.
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Якби не поспішили з розголосом.
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звичайні відео тестери для настройки камер
https://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-CCTV-Tester-Monitor-IP-Analog-Camera-Tester-WIFI-Onvif-PTZ-Control-POE-12V-Output/32810904847.html?spm=a2g0v.search0304.4.68.h3vC65
сервер відеонагляду, та комплекти радіоканалу для відео-камер.
Все це продається та є в наявності в будь-якій фірмі що займається відеонаглядом.
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Как красиво сказано, жаль только что лишь в отношении торговцев GPS-навигаторами.
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Путлеру как раз и нужны такие коменты, распри, ругательства и оболванивание нашего народа. Он к этому давно пришел и к этому ведет баранов (наших) ... Не пиши херни (модератор, прошу прощения)! ХУ..ЛО ждет когда всякие юльки, надьки и пр. шваль снова начнет лезть в Раду. Ему нужны распри, колотнеча, ругань и мордобой, что бы тихой сапой посеять разброд и шатание в Украине ... Поймите, что сейчас, к осени все только начнется (Учения в Беларуси, сентябрь), тут надо объединяться вокруг армии, что бы противостоять русской пропаганде...
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