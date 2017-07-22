 "Российское купил - войну оплатил!": в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты провели очередное пикетирование недавно открытого российского магазина Gloria Jeans.
Напомним, что СБУ публично обратила внимание на бизнес компании из страны-агрессора.
"По полученной информации, в Украине главная фабрика "Gloria Jeans" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик. Проверка продлится в рамках уголовного производства", - говорилось ранее в сообщении СБУ.
"На акцию также пришли Путин и Плотницкий - чтобы призвать украинцев покупать оккупантские товары и финансировать войну против Украины. Они благодарят покупателей, которые не жалеют свои гривни на убийство украинцев и оккупацию", - иронизируют активисты.
Напомним, что в минувшую субботу, 15 июля, активисты "Відсіч" попытались провести пикетирование магазина Gloria Jeans в торговом центре SkyMall. Осуществить мирный протест активистам помешала охрана ТРЦ. Их заблокировали, закрыли в отдельном помещении и принудительно удерживали.
"Мы будем еще настойчивее бороться за закрытие оккупантских магазинов в Украине и за привлечение пособников оккупантов к ответственности. Российское купил - войну оплатил!", - отмечают автивисты.
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А, ну да, им можно.
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На каком основании удерживали? В магазин вход по пропускам или это общедоступное место?
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