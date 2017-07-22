EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  597  12
Материалы по теме:
Все про:оккупация (7155) сепаратизм (12794)

 "Российское купил - войну оплатил!": в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты движения "Відсіч" провели акцию в столичном ТРЦ "SkyMall" против российского магазина Gloria Jeans, товары для которого шьют в оккупированном Луганске.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 01

Активисты провели очередное пикетирование недавно открытого российского магазина Gloria Jeans.

Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 02Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 03Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 04Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 05Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 06Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 07Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 08


Напомним, что СБУ публично обратила внимание на бизнес компании из страны-агрессора.

"По полученной информации, в Украине главная фабрика "Gloria Jeans" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик. Проверка продлится в рамках уголовного производства", - говорилось ранее в сообщении СБУ.




"На акцию также пришли Путин и Плотницкий - чтобы призвать украинцев покупать оккупантские товары и финансировать войну против Украины. Они благодарят покупателей, которые не жалеют свои гривни на убийство украинцев и оккупацию", - иронизируют активисты.


Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 09
Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 10Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 11
Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 12Российское купил - войну оплатил!: в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске 13




Напомним, что в минувшую субботу, 15 июля, активисты "Відсіч" попытались провести пикетирование магазина Gloria Jeans в торговом центре SkyMall. Осуществить мирный протест активистам помешала охрана ТРЦ. Их заблокировали, закрыли в отдельном помещении и принудительно удерживали.

"Мы будем еще настойчивее бороться за закрытие оккупантских магазинов в Украине и за привлечение пособников оккупантов к ответственности. Российское купил - войну оплатил!", - отмечают автивисты.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Клоуны ,с властью вороватой бороться надо а не с магазином одежды которую хрен кто покупает ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дым и пыль для отвлечения внимания. Люди, вроде даже вменяемые, ведут себя точно так же, как тупая вата: "А кто кроме порошенко? Сплотимся - идет война". И тут же радостно фотографируются с барыгой, который торгует с "партнерами"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто кроме порошенко ,спрашивают исключительно порохоботы ,коих в Украине раз-два и обчёлся ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А к кабмину и администрации они не хотят пойти? Кто-то же это разрешил ввезти, дал лицензии.
А, ну да, им можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тимошенковские запутинцы, что вам не так, хуйла обижают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да перестаньте орло авакяна и грицацуева это не интересует.У них родина где корыто.Потом не удивляйтемь когда тряпки парашенские по Киеву развесят эти "герои".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А которые шьют не в ЛНР можно покупать? Странная логика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Их заблокировали, закрыли в отдельном помещении и принудительно удерживали. Источник: https://censor.net.ua/p448776 "

На каком основании удерживали? В магазин вход по пропускам или это общедоступное место?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Российское купил - войну оплатил!": в Киеве активисты провели акцию под магазином, одежду для которого шьют в оккупированном Луганске. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти