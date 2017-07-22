 Лобовое столкновение пассажирского автобуса и "Лады" в Запорожской области: один погибший, 13 пострадавших. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиа-Центр.
Как удалось выяснить журналистам местного издания, на упомянутом участке дороги произошло лобовое столкновение автобуса с автомобилем "Лада-Приора".
Кто виноват в этой аварии, установит следствие. Но, по предварительной версии, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.
В результате сильного столкновения водитель "Приоры", которому не было и 30 лет, погиб на месте. "Тело мужчины зажато в покореженной машине настолько сильно, что спасатели не смогли его извлечь сразу. Пострадала и пассажирка легкового авто, но осталась жива", - говорится в сообщении издания.
От удара автобус "Бас-тура" с пассажирами, большинство из которых - жители Энергодара, перекинуло на бок. 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
"К счастью, погибших среди них нет. Пострадавших на "скорой" доставили в больницы Васильевки и Днепорудного. Некоторые решили добираться до Энергодара своим ходом, но, как говорили люди, уже в своем городе они намерены обратиться за медицинской помощью", - отмечает издание.
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