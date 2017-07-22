 Пограничники задержали троих россиян, которые незаконно пересекли границу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госрубежа возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
За незаконное пересечение государственной границы Украины на 27-летнего россиянина составлены материалы по ст. 204-1 КУоАП, 39-летний мужчина задержан до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение госграницы также будет привлечен к административной ответственности. Что касается несовершеннолетнего, то он в установленном порядке будет передан представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации для принятия определенных законодательством соответствующих мер.
В ГПСУ отметили, что всего с начала 2017 года пограничниками Сумского отряда задержано 196 нарушителей государственной границы, из них 16 нелегальных мигрантов.
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Алексеева же заявила, что х@йла не целовала! Показанное - монтаж!
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до допру їх, і хай сидять допоки АТО не закінчиться
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