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Все про:граница (3095) задержание (6006) пограничники (1302) Сумщина (629)

 Пограничники задержали троих россиян, которые незаконно пересекли границу. ФОТО

На Сумщине возле села Рясное Краснопольского района, задержаны трое россиян, 39, 27 и 15 лет, которые незаконно пересекли границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госрубежа возле населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской области задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали троих россиян, которые незаконно пересекли границу 01


За незаконное пересечение государственной границы Украины на 27-летнего россиянина составлены материалы по ст. 204-1 КУоАП, 39-летний мужчина задержан до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение госграницы также будет привлечен к административной ответственности. Что касается несовершеннолетнего, то он в установленном порядке будет передан представителям службы по делам детей Краснопольской райгосадминистрации для принятия определенных законодательством соответствующих мер.

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В ГПСУ отметили, что всего с начала 2017 года пограничниками Сумского отряда задержано 196 нарушителей государственной границы, из них 16 нелегальных мигрантов.

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странно что только сейчас эта новость здесь, орки уже трут с утречка
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Обычно для размещения новости необходимо удостоверится. что не "вброс". . если Постить все подрят то в чем будет отличие от майлСРУ-?
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Є офіційна заява прикордонників- що ще треба?
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Порадовала 90-летняя правозащитница из РФ Людмила Алексеева, сюжет о которой - как она целует руки х@йла, раскатали по всем каналам паРашТV.
Алексеева же заявила, что х@йла не целовала! Показанное - монтаж!
Смотреть:
Правозащитница заявила, что не целовала руки х@йла
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" а я вот верю, что они заблудились, там же граница нє маркирована" - ввх.
до допру їх, і хай сидять допоки АТО не закінчиться
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Вони що кісєльова зовсім не дивляться? в нас жеш тут біндєравци і фошизди, руськаправаславнага одразуж або зїдять або рабом зроблять
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А кстати, что там горе-пограничники, "учебные нарушители", которых под Армянском поймали. Отсидели 15 суток, заплатили штраф и поехали домой, пользуясь тем, что о них все забыли?
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Какое админправонарушение, они с дуба упали? это шпиены! Возбудить уголовное дело, содержать под стражей для обменного фонда. Кацапы не задумываясь судили кучу ни в чем не повинных украинцев, а наши органы мастурбацией занимаются, Грицак встречу террориста Агеева с ватной матерью организовывает. Подумайте лучше о матерях Сенцова, Кольченко, Сущенко и других украинцев.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПограничники задержали троих россиян, которые незаконно пересекли границу. ФОТО
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