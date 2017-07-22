 Врач Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР", не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, размещенном в Facebook

"Большое возмущение общественности вызвало возможное назначение на пост главного врача кременчугского роддома Владимира Климова. Есть информация из достоверных источников, что Климов сотрудничал с террористами так называемой "ЛНР". Известно, что этот человек был назначен террористами главным врачом Луганской областной клинической больницы и публично выражал намерение отобрать у работников больницы жилье, аргументируя это тем, что законодательство Украины на территории не действует, потому что пришла "новая власть". Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заверил меня в телефонном разговоре, что соответствующая информация в отношении этого лица была передана в правоохранительные органы, а вопрос с его назначением - не будет даже рассматриваться", - сообщила Супрун.

Она также выразила благодарность сознательным гражданам, которые обратили внимание на эту проблему в социальных сетях."Обращаюсь к общественности города Кременчуг и средств массовой информации с просьбой держать руку на пульсе и проконтролировать назначения на вакантную должность достойного специалиста. Министерство здравоохранения Украины готово максимально в этом способствовать по мере необходимости", - отметила и.о. главы Минздрава.Напомним, как ранее сообщил блогер и журналист Сергей Иванов, он очень давно лично знает Климова - они учились в одной школе. На должности в "ЛНР" врач прославился публичным обещанием отобрать жилье у сотрудников Луганской областной клинической больницы, которые отказались работать на оккупанта.

"Сегодня Климов при поддержке мэра Кременчуга пытается занять пост главного врача Кременчугского роддома. Я прекрасно знаю, каким образом Вовчик остается без внимания украинских спецслужб, и кто заворачивает в "пледики" луганских сепаратистов, в частности бывшего заместителя министра здравоохранения "ЛНР" Малыша, экс-главу Луганской ОГА Пристюка и многих других", - добавил Иванов.По информации издания "Програма Плюс", после пребывания на "должности" "народного врача" в "ЛНР" Климов также безуспешно пытался трудоустроиться в России.Стоит отметить, что Климов еще в 2015 году был внесен в базу данных сайта "Миротворец" как "сепаратист-пропагандист" за оказание врачебной помощи "ополчению" во время военных действий.