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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Врач Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР", не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун. ФОТО

Врач Владимир Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР" и был рекомендован на должность главного врача кременчугского роддома, не возглавит это медицинское учреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, размещенном в Facebook.

Врач Климов, который сотрудничал с террористами ЛНР, не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун 01


"Большое возмущение общественности вызвало возможное назначение на пост главного врача кременчугского роддома Владимира Климова. Есть информация из достоверных источников, что Климов сотрудничал с террористами так называемой "ЛНР". Известно, что этот человек был назначен террористами главным врачом Луганской областной клинической больницы и публично выражал намерение отобрать у работников больницы жилье, аргументируя это тем, что законодательство Украины на территории не действует, потому что пришла "новая власть". Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заверил меня в телефонном разговоре, что соответствующая информация в отношении этого лица была передана в правоохранительные органы, а вопрос с его назначением - не будет даже рассматриваться", - сообщила Супрун.

Врач Климов, который сотрудничал с террористами ЛНР, не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун 02


Она также выразила благодарность сознательным гражданам, которые обратили внимание на эту проблему в социальных сетях.

"Обращаюсь к общественности города Кременчуг и средств массовой информации с просьбой держать руку на пульсе и проконтролировать назначения на вакантную должность достойного специалиста. Министерство здравоохранения Украины готово максимально в этом способствовать по мере необходимости", - отметила и.о. главы Минздрава.

Напомним, как ранее сообщил блогер и журналист Сергей Иванов, он очень давно лично знает Климова - они учились в одной школе. На должности в "ЛНР" врач прославился публичным обещанием отобрать жилье у сотрудников Луганской областной клинической больницы, которые отказались работать на оккупанта.

Врач Климов, который сотрудничал с террористами ЛНР, не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун 03


"Сегодня Климов при поддержке мэра Кременчуга пытается занять пост главного врача Кременчугского роддома. Я прекрасно знаю, каким образом Вовчик остается без внимания украинских спецслужб, и кто заворачивает в "пледики" луганских сепаратистов, в частности бывшего заместителя министра здравоохранения "ЛНР" Малыша, экс-главу Луганской ОГА Пристюка и многих других", - добавил Иванов.

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По информации издания "Програма Плюс", после пребывания на "должности" "народного врача" в "ЛНР" Климов также безуспешно пытался трудоустроиться в России.

Стоит отметить, что Климов еще в 2015 году был внесен в базу данных сайта "Миротворец" как "сепаратист-пропагандист" за оказание врачебной помощи "ополчению" во время военных действий.

Врач Климов, который сотрудничал с террористами ЛНР, не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун 04

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А что возглавит? Или СБУ не интересен сам факт сотрудничества с оккупантами?
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Если сабжу так нужна работа, его можно пристроить на должность санитара в колонии... Лет этак на 10, а там можно и еще что-нибудь придумать...
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Яскравий приклад результативності боротьби громадянського суспільства за чистоту в Україні.
Так тримати. Слава Україні!
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Ну с обществом понятно,а как с остальными,которые его покрывают,это ведь не тайна была,шо он главврач лнр,пытал наших пленных.отбирал жилье,к "пледику" у тебя вопросов нету случаем
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А шо это падло еще не в тюрьме или родственник барыги
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Потому, что это крутое шоу. Его и в Украине нет.
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Если бы не "сознательные граждане в социальных сетях", то все было бы четко у долбасского пацанчика. А чем занимаются власти в таком случае?
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А власти и назначают явных сепаров на высокие должности,к примеру как Шевцова хотели назначить главой полиции в Виннице....
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куда ни плюнь,в руководстве любом,обязательно попадешь в мерзкого жида,жиды все мрази!!!порошенко-плотницкий два жида пидараса!!
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Святослав, когда в Германии ввели нормы, определяющие "истинного арийца", то были случаи, когда "преданные делу партии и фюрера" "ССовцы" пускали себе пулю в висок, обнаружив в своём роду евреев... На всякий случай, проверьте своё "геналогическое дерево" - не тянутся ли некоторые его корешки в долину Иордана?...
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кизяк жидовский,в рот я тебя ебал,вместе со всем твоим кагалом.
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Для будівництва моста біля Горішніх Плавнів знесуть 2100 житлових будинків
Больше читайте тут: http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/ Мост построят не там где он нужен людям а там где людей придется выселять !
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Я мостобудівельник. Так хто ви, що так безапеляційно стверджуєте, що краще знаєте, де треба будувати міст?
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Сначала подберите ему статью УК, а потом начинайте "топором махать"... Поэтому и половина дел в судах "разваливается", что слишком много "топоромахателей" развелось.. А дело для суда "вылизывать" надо, чтобы так "негодяя" "обставить флажками", что и "спрыснуть" не мог...
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я так и не понял, а кем он изначально был рекомендован на должность главврача?
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Оказывать помощь ЛЮБЫМ раненым - обязанность ЛЮБОГО врача.
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Врач Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР", не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун. ФОТО

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мало б бути продовження" "...а сяде років на 10, разом з тими хто його кришував"
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Цього Супрун не має права говорити- не її компетенція.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВрач Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР", не возглавит роддом в Кременчуге, - Супрун. ФОТО
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