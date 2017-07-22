 Ельченко передал генсеку ООН обращение МИД с требованием к РФ прекратить провокации на Донбассе. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН на странице в Twitter.
"Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и заявления, которая прилагается, в качестве документа Генеральной ассамблеи по пункту 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу
Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.
МИД требует от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства за Минскими договоренностями.
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Сначала в верховной зраде назовите войну войной, а не АТО, а потом обращайтесь куда хотите.
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P.S. щодо визнання ЛДНР терористичними організаціями, якщо на данному етапі це зробити, то це значно ускладнить шлях до міжнародного визнання рашки агресором. ЛДНР не являються самостійними утвореннями, а 1-й та 2-й не являюься "бойовим крилом" терористичних організацій, а входять в структуру МО РФ, забеспечуються і управляються генштабом кацапіїї. При умові визнання ЛДНР терористичними організаціями максимум що світить рашці, це звинувачення в підтримці терористів, а не в веденні агресивної війни та окупації частини Донецької та Луганської областей.
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Русский бандпосол в США Сергей Кисляк, возглавляющий резидентуру русских шпионов в Америке, обсуждал вопросы, связанные с предвыборной кампанией Дональда Трампа, с его советником, а ныне генпрокурором Джеффом Сешнсом, сообщила газета The Washington Post.
Напомним, что ранее Сешнс соврал, что не затрагивал с Кисляком вопросы предвыборной компании Трампа.
По данным телеканала ABCNews, несмотря на очередное разоблачение, Сэшнс не собирается уходить в отставку.
Генпрокурор (он же глава минюста США) ранее неоднократно заявлял, что никогда не обсуждал с русскими ход предвыборной кампании. Из-за встреч с Кисляком он был вынужден самоустраниться от расследования русских связей Трампа и его окружения и возможного влияния на предвыборную кампанию. Сейчас этим занимается назначенный спецпрокурор Роберт Мюллер.
WP сообщила, что у спецслужб есть записи двух разговоров Кисляка с Сешнсом, который работал тогда политическим советником кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. Они были перехвачены разведывательными органами, которые отслеживали связи Кисляка внутри США, а также с Москвой.
СМИ пишут, что речь идет о перехваченных спецслужбами донесениях Кисляка, направленных из посольства США в Москву. При этом WP не исключает, что русский посол мог «превратно» истолковать слова Сешнса.
По словам одного из источников WP, между ними состоялся разговор «по существу» касательно позиций Трампа в отношении России, а также перспектив двусторонних отношений между государствами. Кроме того, посол и советник также затрагивали «важные для России» направления политики будущего главы Белого дома.
Ранее на слушаниях в конгрессе генпрокурор заявлял, что у него плохо с памяться и он мало помнит о встречах с Кисляком. Он мутно пояснил, что за день до встречи с послом России разговаривал с послом Украины, и после этого спросил Кисляка об аннексии Крыма, но тот «не признал нарушений». На вопрос сенатора Джона Маккейна о том, обсуждал ли он с Кисляком вопросы безопасности, Сешнс ответил: «Мы могли обсуждать это. На самом деле я не помню».
Несколько дней назад в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по «русскому кейсу». Он заявил, что не назначил бы его главой минюста, если бы знал, что такое произойдет.
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Эксперт ЦРУ Роберт Бэр в эфире CNN фактически обвинил Трампа в работе на Москву. По словам Бэра, отказ финансировать сирийских оппозиционеров - не что иное, как подарок Кремлю, и поведение Трампа заставляет задаваться вопросом о том, «на чьей он вообще стороне».
По словам Бэра, действий Трампа может вывести из себя Саудовскую Аравию и навредит Турции и НАТО.
- Эта программа в частности не была успешной, но она была символичной, она была символически важна, потому что они оказывали сопротивление режиму Асада. Это обернётся неудачей для Турции, которая решительно настроена на то, чтобы защищать суннитов в Сирии. Это, главным образом, деморализует оппозицию - вот, что случится.
И нужно помнить, что ничего не было отдано взамен на прекращение обучения и предоставление оружия со стороны ЦРУ. Так что она будет деморализована. У Асада будут развязаны руки, и он начнёт преследовать оппозицию.
Как мне кажется, президент Трамп просто решил, что он сделает безвозмездный подарок Путину, когда он встретится с ним в Гамбурге. И это именно то, что он и сделал. Мне, как бывшему агенту ЦРУ, который работал многие годы в Сирии, был в Сирии, кажется, что это очень странно с точки зрения дипломатии и разведки. Знаете, это заставляет задуматься о мотивации Трампа. Я не могу понять, чего он добивается и какой стратегии придерживается в отношениях с Россией.
Я думаю, что здесь нечто большее. То есть, вся эта идея: он возвращается из Гамбурга и предлагает создать центр информационной безопасности вместе с КГБ - ведь можно предположить, что эта организация выступила бы в данном случае в качестве партнёра.
Это же те самые люди, кто осуществил кибератаку на наши выборы, а он собрался с ними партнёрские отношения налаживать? А потом он встречается с Путиным, Путин говорит: «Я ваши выборы не атаковал», а Трамп встаёт на его сторону, выступая против 17 разведывательных агентств.
Честно говоря, это просто мерзость какая-то. Подумайте, как это воспримет остальной мир. Невольно задаёшься вопросом, какого рода личные отношения существуют между Дональдом Трампом и русскими? Он что, им задолжал в финансовом плане?
Такой вопрос постоянно задают в Вашингтоне: почему он по отношению к России настолько агрессивен, а вернее - «агрессивно дружелюбен» - называйте это как хотите?
Он вручает такой подарок как Сирия вместе с виновным в массовых убийствах Башаром Асадом и не получает взамен ничего - такое впечатление, что он на Ближнем Востоке действует по приказу Путина.
Мы в сущности подарили Сирию России, другого толкования здесь быть не может - причём за счёт Саудовской Аравии, Турции, НАТО. В конечном счёте спрашиваешь себя - а на чьей он вообще стороне?
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Российский юрист Наталья Весельницкая, в 2016 году встречавшаяся с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, на протяжении нескольких лет представляла интересы ФСБ в суде, пишет 21 июля агентство Associated Press со ссылкой на судебные документы за 2011-2012 годы.
Как передает агентство, она защищала интересы подразделения тыла войсковой части 55002, находящейся в ведении ФСБ,
в споре, связанном с имущественными вопросами. Тогда суд тогда принял решение не в пользу ФСБ.
Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер рассказывал, что сын президента США Дональд Трамп-младший и российский адвокат Наталья Весельницкая в ходе встречи обсуждали только запрет на усыновление детей из России и "закон Магнитского".
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Представитель British Airways заявил, что офисы компании перенесены за пределы России и будут осуществлять бронирование по телефону.
Авиакомпании British Airways и Iberia, входящие в холдинг International Airlines Group, закрыли представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники в туристической отрасли.
Представитель British Airways рассказал агентству, что компания действительно приняла решение переместить офисы в другие города за пределами России, а бронирование рейсов в РФ будет осуществляться по телефону.
Представитель Iberia также подтвердил закрытие своих представительств.
В Москве British Airways базируется в аэропорту Домодедово. Она выполняет рейсы в Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Токио и другие города.
Холдинг IAG, помимо British Airways и Iberia, владеет бюджетными авиакомпаниями Vueling и Aer Lingus. На конец 2016 года авиакомпания имела 548 самолетов, которые обслуживали 274 направления по всему миру.
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Команда президента РФ Владимира Путина может предложить народу только тактические радости, типа отставки премьер-министра Дмитрия Медведева, считает российский писатель Виктор Шендерович.
Шендерович: На привлекательном образе будущего уже погорели несколько команд политтехнологов; этот бобик, похоже, сдох
Президенту РФ Владимиру Путину нужно сделать какие-то подарки избирателям, которые заставят их прийти на избирательные участки, чтоб за него проголосовать, считает российский писатель Виктор Шендерович.
Об этом он написал в Facebook.
"Ну, вот так, чисто технологически, говоря: чем эдаким может одарить россиян Путин ближе к выборам, чтобы россиянами понравилось и они, приплясывая и звеня монистами, всем табором пошли на избирательные участки? На привлекательном образе будущего уже погорели несколько команд политтехнологов; этот бобик, похоже, сдох. Новую войну казна не потянет, да и старая уже не возбуждает", - отметил он.
По мнению писателя, команда президента может пойти, например, на отставку премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Какая прелесть - эти наши либералы!.. Ну, признайте, что вляпалась, подпала под дьявольские чары, ибо - раз! - и явился, гад, во плоти, весь такой добренький, с отстегнутыми копытами и спиленными рогами... И так захорошело юбилярше, что едва не прослезилась. У нее - возраст, её поймут и простят...
Но вот чтобы так выкручиваться - не хуже Вовочки... И двигаться она не могла, и голова на ее, и актриса это все исполнила, и монтажеры поработали...
К чему теперь городить весь этот жалкий огород с хреном, когда можно было просто не пускать, не открывать, не пожимать кровавую лапу? Они бы дверь выпилили? Да пусть! Репутация-то была бы спасена!..
Это как раз тот случай, когда объяснения в попытке оправдаться только добавляют мерзости. Любуйтесь!
Пишет Леонид Гозман:
"ТЕМ, КТО ПОВЕРИЛ, ЧТО АЛЕКСЕЕВА ЦЕЛОВАЛА РУКУ ПУТИНУ
Во-первых. Людмила Михайловна этого не делала и не могла делать. Она, человек с развитым чувством собственного достоинства. Она шла на многие компромиссы, чтобы вытаскивать людей из тюрьмы, она рисковала свободой, но никогда не совершала поступков, которые могли бы нанести урон ее чести. Вы можете показать мне тысячу подобных роликов, я буду точно знать, что все они - фальшивка. А в этом мерзком ролике, кстати - обратите внимание - в момент поцелуя видна только голова сверху. Да и не может, к сожалению, Людмила Михайловна двигаться так быстро - актриса плохо работала над ролью. Это, точно, фальшивка и монтаж.
Во-вторых, я не знаю, кто эту провокацию заказал и исполнил, но я точно знаю, зачем. Чтобы вы поверили. И вы повелись на гэбэшную провокацию. Они - авторы этой грязи - хотят не просто опорочить, измазать уникального человека (а ведь это может оказаться и убийством - девяносто лет, все-таки), они хотят, чтобы мы разуверились в людях, даже в лучших. Они хотят, чтобы у нас не осталось авторитетов, а значит, им все позволено.
В-третьих. Не думаю, что Путин пришел к ней с намерением все это организовать - достаточно того, что он подарил ей гравюру с Евпаторией (вместо ордена «За заслуги перед Отечеством» Первой степени, например). Якобы потому, что это ее родной город, аннексия Крыма, против которой она всегда выступала, конечно, не причем! Но сейчас он либо скажет, что никакого поцелуя не было, либо это все сделано еще и для того, чтобы сделать ему приятно, унизив ту, к которой он вынужден был приехать с поздравлениями. И если промолчит, значит, получилось -ему это понравилось. Кто-то получит внеочередное звание, а мы все - лучшее понимание того, где живем."
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