 Ельченко передал генсеку ООН обращение МИД с требованием к РФ прекратить провокации на Донбассе. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН на странице в Twitter "Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и заявления, которая прилагается, в качестве документа Генеральной ассамблеи по пункту 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.МИД требует от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства за Минскими договоренностями.