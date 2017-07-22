 Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 240 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 7 часов субботы самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды.Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются", - сказано в сообщении.
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А дурні тілько про бабло белькотять.
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Мова не про те, що помагати чи не помагати, мова про те, що обов*язково на цьому хто руки добре нагріє.
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- О бабах.
- Но почему?
- Я о них постоянно думаю!
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Нехай щастить!
Natalya Seletskaya
Из услышанного сегодня. На пляже в Черноморске мешканець запоребрика озадачился вопросом: "У вас что, в море хоронят?!!"
А откуда такой вывод? Оказывается, он на лодке прочел надпись "Рятувальна", которую перевел как ритуальная.
Ага. Специально для мышебратьев - отвозят далеко от берега и кидают голодным бандеровским дельфинам)))
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«Перукарня» - предприятие для выпечки хлеба, сдобы и и торговли хлебобулочными изделиями...
«Гудзики» -сеть магазинов японской мафии, «якудза», на территории Украины…
«Нехай щастить!» - рекомендация для нежелательных гостей, русский аналог - «Нех..й (нечего шастать…»…
«Зашарівся» - жаргонизм, аналогичный русскому - «зашарился», спрятался...
«Панчохи та шкарпетки» - сеть итальянских магазинов трикотажа в Киеве и др. городах Украины.
«Підручники» - подлокотники для кресел, диванов и другой мебели…
Шлюпка «Рятувальна» - плавсредство ритуальной службы для захоронения умерших в морских водах. Практикуется в населённых пунктах Черноморского побережья Украины с целью экономии территории, пригодной для возделывания с/х культур и выпаса скота...
«Місце для паління пасажирів» - место ритуального жертвоприношения , совершаемое «бандеровцами», соблюдающими культ Перуна, каждый четверг, в «День Перуна», сжигающими «русскоязычных рабов» на жертвенных кострах… (Продолжение следует...)
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- Славімо його!
- А хрен вы меня словите!…
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На болгарському курорті Санта-Марина біля міста Созополь російські туристи осквернили православну каплицю.
Про це повідомляеться з посиланням на адміністрацію курортного селища. Згідно з повідомленням, на фасаді невеличкої каплиці з'явилися непристойні зображення та надписи.
Каплиця святої Марини відкривається для усіх бажаючих у свята.
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- Так все же мочатся...
- Да, но только "русские" делают это с пятиметровой вышки...
"- И дикий же народ, - удивлялись экскурсанты...". (И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев").
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