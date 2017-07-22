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 Происшествия, За рубежом
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Все про:пожар (3370) Черногория (110) ГСЧС (1205)

 Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Тушение пожаров продолжается.

С начала работ для тушения лесных пожаров в Черногории авиация Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сбросила 240 тонн воды. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 7 часов субботы самолет ГосЧС Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды.Работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются", - сказано в сообщении.

Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 22-24 июля ожидается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности

Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории 02


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В біді треба допомагати одне одному.
А дурні тілько про бабло белькотять.
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а "мудрі", тим часом, бабло тирять...
Мова не про те, що помагати чи не помагати, мова про те, що обов*язково на цьому хто руки добре нагріє.
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А вы о чем думаете, глядя на кирпич?
- О бабах.
- Но почему?
- Я о них постоянно думаю!

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Саша, успокойтесь... "Gal" живёт в своей реальности, поэтому, оценивайте его посты с точки зрения пословицы -"Что у кого болит, то о том и говорит...".
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З чого ви взяли, що я хвилююся? В цьому випадку я взагалі реготав, коли відповідь писав.
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Тоді почитайте витяг з Короткого українсько-російського тлумачного словника", нижче...
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Розвалений Денікіним Крим, з його хабарництвом і казнокрадством, став для нього тим пробним каменем, на якому він перевірив себе (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 579).
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Вы вообще, кроме как воровстве, можете о чем то другом думать? Или уже клептомания неизлечимая? Или крадуть или зрада: две навязчивые темы в головах идиотов.
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Краще б наших бариг поскидали на вогонь. Відразу дві добрі справи були б.
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Зкинули, яки жах.
Нехай щастить!

Natalya Seletskaya
Из услышанного сегодня. На пляже в Черноморске мешканець запоребрика озадачился вопросом: "У вас что, в море хоронят?!!"

А откуда такой вывод? Оказывается, он на лодке прочел надпись "Рятувальна", которую перевел как ритуальная.
Ага. Специально для мышебратьев - отвозят далеко от берега и кидают голодным бандеровским дельфинам)))
Переглянути перекла

Авиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории - Цензор.НЕТ 6686
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Ну, "КрымВаш...", повеселили. Такого я ещё не слышал... Давно "мысля" была - составить юмористический украинско-российский словарь, по-видимому, уже пора. О походах в "перукарню" за булочками, о засилье японских и итальянских магазинов "Гудзики" и "Панчохи та шкарпетки", слышал ещё по молодости, о магазинах "подлокотников" - "Підручники" - недавно услышал... Но лодка "Ритуальная - это что-то...Где-то в архиве целый список таких "перлов" имеется. Буду теперь накапливать на отдельном файле... Спасибо...
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Короткий українсько-російський тлумачний словник (слова та вислови)(Для повсякденного вживання).
«Перукарня» - предприятие для выпечки хлеба, сдобы и и торговли хлебобулочными изделиями...
«Гудзики» -сеть магазинов японской мафии, «якудза», на территории Украины…
«Нехай щастить!» - рекомендация для нежелательных гостей, русский аналог - «Нех..й (нечего шастать…»…
«Зашарівся» - жаргонизм, аналогичный русскому - «зашарился», спрятался...
«Панчохи та шкарпетки» - сеть итальянских магазинов трикотажа в Киеве и др. городах Украины.
«Підручники» - подлокотники для кресел, диванов и другой мебели…
Шлюпка «Рятувальна» - плавсредство ритуальной службы для захоронения умерших в морских водах. Практикуется в населённых пунктах Черноморского побережья Украины с целью экономии территории, пригодной для возделывания с/х культур и выпаса скота...
«Місце для паління пасажирів» - место ритуального жертвоприношения , совершаемое «бандеровцами», соблюдающими культ Перуна, каждый четверг, в «День Перуна», сжигающими «русскоязычных рабов» на жертвенных кострах… (Продолжение следует...)
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Москалі при мені "квас" назвали "квіс"- по аналогії хлеб/хліб.
.
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- Христос нарадился!
- Славімо його!
- А хрен вы меня словите!…
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"Baden", Вам полная версия этого анекдота известна? У меня где-то записана... Могу найти, воспроизвести...
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Скоро анекдоты по номерам будем называть
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"Народ-богоносець" спаплюжив божий будиночок у Болгарії


​На болгарському курорті Санта-Марина біля міста Созополь російські туристи осквернили православну каплицю.

Про це повідомляеться з посиланням на адміністрацію курортного селища. Згідно з повідомленням, на фасаді невеличкої каплиці з'явилися непристойні зображення та надписи.
Каплиця святої Марини відкривається для усіх бажаючих у свята.
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Рашисти вони всюди рашисти. Поки їм руки-ноги не поламають- гидять та гидять!
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- Господин, господин! В бассейн мочиться нельзя!
- Так все же мочатся...
- Да, но только "русские" делают это с пятиметровой вышки...
"- И дикий же народ, - удивлялись экскурсанты...". (И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев").
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Кстати, человек, которому я предлагал символ -нарукавный шеврон для Нежинского авиаотряда с земным шаром и белым журавлём - на первом фото, посредине, с очками на лбу, Рунаев...
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Авиация украинских карателей сбросила 240 тонн боеприпасов на российские военные склады в Малоросии! Ось такий має бути заголовок!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвиация украинских спасателей сбросила 240 тонн воды во время тушения лесных пожаров в Черногории. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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