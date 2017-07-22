 Боец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Україна молода" , о жесточенный бой произошел около 5:00 утра на крайнем опорном пункте вблизи города.







У Александра осталась жена. Прощание с Героем состоится 22 июля в 12:00 на площади города Верхнеднепровск у районного совета.

Александр Сень закончил Межрегиональную академию управления персоналом, был депутатом Верхнеднепровской районного совета.

Как сообщалось, утром 20 июля на украинских военных под Красногоровка Донецкой области напала диверсионно-разведывательная группа из батальона боевиков "Оплот", насчитывавшая 10-15 человек. Бойцы отбили наступление диверсантов ценой гибели трех Героев. ДРГ противника действовала под прикрытием массированного огня из минометов, артиллерии, танков и реактивных систем Град-П ( "Партизан") со стороны оккупированной Старомихайловки.