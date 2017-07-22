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 Боец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля. ФОТО

40-летний боец 92 отдельной механизированной бригады Александр Сень из Верхнеднепровска погиб 20 июля от огнестрельного ранения, полученного в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков под Красногоровкой Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Україна молода", ожесточенный бой произошел около 5:00 утра на крайнем опорном пункте вблизи города.

Боец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля 01


Александр Сень погиб в ближнем огневом бою с врагом (Фото: Facebook)


У Александра осталась жена. Прощание с Героем состоится 22 июля в 12:00 на площади города Верхнеднепровск у районного совета.

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Александр Сень закончил Межрегиональную академию управления персоналом, был депутатом Верхнеднепровской районного совета.
Боец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля 02

Как сообщалось, утром 20 июля на украинских военных под Красногоровка Донецкой области напала диверсионно-разведывательная группа из батальона боевиков "Оплот", насчитывавшая 10-15 человек. Бойцы отбили наступление диверсантов ценой гибели трех Героев. ДРГ противника действовала под прикрытием массированного огня из минометов, артиллерии, танков и реактивных систем Град-П ( "Партизан") со стороны оккупированной Старомихайловки.

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В частности, 21-летний боец ​​128-й бригады Сергей Гладкий, позывной "Сириус" погиб от пули вражеского снайпера вблизи города Торецкое.
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Вечная память ВСЕМ погибшим за свободу Украины и вечная СЛАВА !!!! Позор гнилой Украинской власти позорящей свой ВЕЛИКИЙ НАРОД !!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБоец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля. ФОТО
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