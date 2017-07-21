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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Си Бриз-2017": в групповых маневрах участвовало 16 кораблей. ФОТОрепортаж

В заключительный день международных учений "Си Бриз-2017" в групповых маневрах участвовало 16 кораблей, а в небо было поднято 3 вертолета и 1 самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

Учения начались в 9 утра. Участники несколько раз перестраивались на ходу из пеленга в кильватерные колонны. Позади шла турецкая подводная лодка S349. Румынский фрегат F111 Марашешти, хотя и не заходил в Одессу, но тоже участвовал в учениях.

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вместо утонувшего "Лимана" за учениями "Си Бриз" следит российский разведывательный корабль "Приазовье". ФОТОрепортаж

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 02
Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 03
Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 04

Смотрите: Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 05

Самым представительным стало участие ВМС Украины во главе с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Вместе с ним участвовали "Прилуки", "Аккерман", "Бердянск" и "Скадовск". Пограничники выставили 3 корабля во главе с "Григорий Куропятников".

Кульминацией дня стал проход на малой высоте над эскадрой американского базового патрульного самолета P-8 "Посейдон". Морские авиаторы из Сакской авиабригады поприветствовали экипаж турецкой подлодки, несколько раз зависнув над ней.

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 06

Смотрите также: "Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 07
Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 08
Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 09

Смотрите: Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 10

Завтра состоится торжественное закрытие "Си Бриза".

Си Бриз-2017: в групповых маневрах участвовало 16 кораблей 11

Смотрите: Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж
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Военно-морской парад, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, пройдет 31 июля в акватории Невы. В нем будет задействовано 16 кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.
В воздушной части мероприятия примут участие самолет-амфибия Бе-12, противолодочные самолеты Ту-142Мк, Ил-38, истребители Су-27 и Су-30СМ, а также палубные Су-33 и МиГ-29К. Впервые на городом пролетят самолеты-перехватчики МиГ-31, над кораблями пролетят вертолеты Ми-24 и Ка-52, палубные Ка-29 и Ка-27.
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Это прошлый век,американцы этот балаган могут уничтожить даже не заходя в Балтийское море
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Может быть. Просто цифры совпали практически. Прикол в этом...
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Практически когда летят тамогавки русские прячутся)))
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Если расставить запятые, то может очень прикольно получиться!
Практически, когда летят тОмАгавки русские, прячутся)))
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Подводная авиация с дымохода КУЗЯ тоже будет участвовать в сопровождении трупов из хора Александрова ?
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Это те самые героические 16 лоханок, которые дрестанули из Питера от одного штатовского эсминца в Балтике?
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а чо так рано?до дня рождения кутахова еще почти месяц...гонишь просто чо ни попадя
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Новье это 80- е годы ,видел как в Сирии тамогавки уделали все ваши комплексы?
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над украиной американцы летали и в порт заходили, а ты тут дрянь всякую корябыешь. америка с украиной!!!
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Гордость переполняет? За американцев?
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Флажков у нас много. Выбор большой. Это Вам чем приглянулся?
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Что там на счёт наших корветов,которые строят в Николаеве?
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-діду, а що то за гуркіт стоїть за парєбрікам?
-то, онучку, кацапські пердаки рвуться
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а можно проводить у нас учения каждый квартал - я только за)))
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выпросить бы у амеров хоть один линкор класса "Айова" все равно они в США на консервации и выведены из состава флота...понятно,устаревшая штука-линкор...но красавцы...наверное, лучшие в своем классе...и для вот таких гибридных войн,как у нас, вполне сгодятся..правда,наверное в Азовское море этот линкор и войти не сможет-уж очень мелкое море...
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чего мелочиться - просить так уже BB-35 «Техас». Он еще сохранился. Поставим его где-нибудь в Николаеве, шоб штормами не разрушило. в противовес Авроре".
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если на один "Гетьман Сагайдачный" в Украине 13 адмиралов, то во сколько раз нужно увеличить их число для BB-35 «Техас»?


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не,ну "Техас" уж совсем древний......впрочем,один хрен ничего не дадут..это так...мечтать не вредно..
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Надеюсь, мериканские моряки домой полетят на самолетах. Да и дома быстрее будут.
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Пусть Кубракова еще фоткает ихний телик, и выкладывает на форуме. Дискавери отдыхает.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Си Бриз-2017": в групповых маневрах участвовало 16 кораблей. ФОТОрепортаж
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