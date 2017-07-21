 "Си Бриз-2017": в групповых маневрах участвовало 16 кораблей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
Учения начались в 9 утра. Участники несколько раз перестраивались на ходу из пеленга в кильватерные колонны. Позади шла турецкая подводная лодка S349. Румынский фрегат F111 Марашешти, хотя и не заходил в Одессу, но тоже участвовал в учениях.
Самым представительным стало участие ВМС Украины во главе с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Вместе с ним участвовали "Прилуки", "Аккерман", "Бердянск" и "Скадовск". Пограничники выставили 3 корабля во главе с "Григорий Куропятников".
Кульминацией дня стал проход на малой высоте над эскадрой американского базового патрульного самолета P-8 "Посейдон". Морские авиаторы из Сакской авиабригады поприветствовали экипаж турецкой подлодки, несколько раз зависнув над ней.
Завтра состоится торжественное закрытие "Си Бриза".
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В воздушной части мероприятия примут участие самолет-амфибия Бе-12, противолодочные самолеты Ту-142Мк, Ил-38, истребители Су-27 и Су-30СМ, а также палубные Су-33 и МиГ-29К. Впервые на городом пролетят самолеты-перехватчики МиГ-31, над кораблями пролетят вертолеты Ми-24 и Ка-52, палубные Ка-29 и Ка-27.
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Практически, когда летят тОмАгавки русские, прячутся)))
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-то, онучку, кацапські пердаки рвуться
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