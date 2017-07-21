 "Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - Турчинов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО, стороны обсудили вопросы гибридной агрессии РФ против Украины и Молдовы.
"Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - сказал Турчинов. Он подчеркнул, что невыполнение Россией международных обязательств по выводу своих военных из Приднестровья является одним из факторов дестабилизации ситуации в Европе.
В свою очередь, Белан заявил, что Украина подает Молдове "хороший пример противодействия агрессии, в частности, борьбы с российской пропагандой". "Мы приняли проект закона об ограничении вещания информационных программ из тех стран, которые не подписали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению", - рассказал он.
Кроме того, стороны выразили заинтересованность в координации действий для восстановления территориальной целостности Украины и Молдовы и обеспечения безопасности в Европе.
(Фото СНБО)
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Точно не з іншої реальності?
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ТРОХИ ВАМ ШАНОВНІ ПОЗИТИВУ !!!!
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вигляд що все правильно.
а якби вели себе як потрібно -то не було зараз лугандонів і даунбасів...
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Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР.
Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт
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"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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ты их крошить будешь или нет?
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Операция, которую российские СМИ раздули до уровня военного вторжения реально была подобием Контртеррористической операции или АТО.
По сути, в конфликте на тот момент участвовали лишь представители сил правопорядка Молдавии и разрозненные силы полубандитских группировок со стороны ПМР.
Ну а потом начались чудеса.
В 6 часов утра 1 августа 1992 г. в Бендеры попытались пробиться несколько, а именно 6 приднестровских танков!
Вопрос для экспертов откуда у самообороны Приднестровья за ночь могли взяться 6 танков с подготовленным экипажем? Выросли из земли? Или склады 14 армии ночью не закрывались? Или все же это и были бойцы той самой армии РФ, участия в конфликте не принимающее?
Тем не менее, при помощи противотанковых пушек МТ-12 Рапира молдавским силам АТО удалось отбить атаку, уничтожив при этом 3 из 6 танков.
И лишь при непосредственно вмешательстве бывших военных 14 армии рашки, перешедших на сторону русских террористов Приднестровья, которые располагались в Бендерской крепости, русским террористам "ПМР" удалось вытеснить частично силы АТО Молдовы.
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Так она заблокирована с 2014 года,когда вроде запретили жд сообщения через Одесскую обл,гыг говорил шо все это время они живут и существуют на провиант и запасы оставшийся от СА,это правда
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Не зовмім так, проблеми з логістикою в них були, але багато чого вони отримували через Молдову, Додон, як вірний соратник пуйла їм допомагав. Вони з 2014 були одним з факторів тиску на Україну, зберігаючи свободу маневру змушуючи ВСУ оглядатись не лише на Крим, алей на Молдавський напрямок. Тепер же вони такої можливості позбавлені.
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