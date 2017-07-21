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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1286) Молдова (835) Россия (71494) Турчинов (3279)

 "Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - Турчинов. ФОТО

турчинов белан

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел встречу с вице-премьер-министром Республики Молдова Георге Беланом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО, стороны обсудили вопросы гибридной агрессии РФ против Украины и Молдовы.

"Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - сказал Турчинов. Он подчеркнул, что невыполнение Россией международных обязательств по выводу своих военных из Приднестровья является одним из факторов дестабилизации ситуации в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон осудил заявление молдавского парламента о выводе российских войск из Приднестровья

В свою очередь, Белан заявил, что Украина подает Молдове "хороший пример противодействия агрессии, в частности, борьбы с российской пропагандой". "Мы приняли проект закона об ограничении вещания информационных программ из тех стран, которые не подписали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению", - рассказал он.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в координации действий для восстановления территориальной целостности Украины и Молдовы и обеспечения безопасности в Европе.



Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы, - Турчинов 01

(Фото СНБО)
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Нужно сделать поправку на то, что молдавский стоит ближе к камере.
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Неужели мы все такие пустые балаболки,как Турчинов Таврический?
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Раньше........ с Карабаха. Просто там они всю дорогу Арменией прикрываются.
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ща кремлеботы скажуть это поклёп на РАБссию
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Не мое, но похоже на правду. "чтобы русские встали с колен , надо лопату с блинами поднять повыше"
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Так то РФ-а власне рашка цим вже століття займається.
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З часу заснування Московії розпочалась експансія, загарбання чужих земель і поневолення народів!!!)))))
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Как кто? Ясное дело - десант кацапов с Альфы Центавры. Иначе как ещё объяснить появление прилагательной национальности?
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Может и так. Я конечно стара, но не настолько, не застала их миграцию
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Це і є відпочинок-працюю я значно інтенсивніше.
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Одним словом 40-ову армію рашки заблокували в ПНР, можна сказати вона потрапила в дипломатичний «котел», загроза вторгнення рашки зі сторони молдавсько кордону більше не існує. Зрада просто неймовірна
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Так она заблокирована с 2014 года,когда вроде запретили жд сообщения через Одесскую обл,гыг говорил шо все это время они живут и существуют на провиант и запасы оставшийся от СА,это правда
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Пастырь не традиционной секты жжет! (А ну проверим, правду ли говорили, что ЦН ЕГО ПАРАФИЯ).
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Пастырь вроде ни разу прилюдно не опосрався, если не учитывать решения во время его и.о. Президента. (не сектант ))
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А то что Крым и Даумбас сдал, это не то? Ну ладно, в Крвмбля там флот раисский стоял. А как даунбас? Кто мешал !
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фото говорит о многом, не охотно молдоване руку тянут..... видимо опухаль преднистровская мешает дышать молдованам по европейски....
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Це гемор не лише для Молдови, але і для України!!)))
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эх,...собрать бы "яйца"(мужество) государственных мужей Украины, Молдовы, Европы и НАТО и лишить засРашу преднистровъя.... для этого Молдова должна громко попросить НАТО и Украину ввести миротворческий контингент - и через неделю раша без преднистровъя.....Пастор допоможе
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Сьогодня вже була новина про те що Молдова вимогає вивести москалів з Придністрів"я !!!)))
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еще раньше отработано,правда не против соверенной страны,а внутри совка.для создания очага на будущее...нагорный карабах.
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РАБссией 300 лет правили Ханы Батыи Менгу Тимуры,300 лет немцы ..откудам там рюцкие? СТЕРХи Аисты из Тайги принесли?
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а все тому що всі наші президенти були і є продажними ссс...ками - і робили

вигляд що все правильно.
а якби вели себе як потрібно -то не було зараз лугандонів і даунбасів...
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так и про кацапию можно сказать,что одно пуйло виновато...вот просто уверена ,что вам лично было тогда глубоко пикуй на то преднистровье - в общем начинайте с себя,и будет вам счастье
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..........
Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР.
Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт
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Турчинов, ты товарищ конечно автаритетный, но шо ж ты не договариваешь очевидную ПОЛНЕЙШУЮ ПОДДЕРЖКУ УКРАИНОЙ ТОЙ АГРЕССИИ???!!! А????
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Парадигма балабольства Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Реально оснащение молдавской полиции и самооброны не то что желало лучшего, оно было просто плачевным.
Операция, которую российские СМИ раздули до уровня военного вторжения реально была подобием Контртеррористической операции или АТО.
По сути, в конфликте на тот момент участвовали лишь представители сил правопорядка Молдавии и разрозненные силы полубандитских группировок со стороны ПМР.
Ну а потом начались чудеса.
В 6 часов утра 1 августа 1992 г. в Бендеры попытались пробиться несколько, а именно 6 приднестровских танков!
Вопрос для экспертов откуда у самообороны Приднестровья за ночь могли взяться 6 танков с подготовленным экипажем? Выросли из земли? Или склады 14 армии ночью не закрывались? Или все же это и были бойцы той самой армии РФ, участия в конфликте не принимающее?
Тем не менее, при помощи противотанковых пушек МТ-12 Рапира молдавским силам АТО удалось отбить атаку, уничтожив при этом 3 из 6 танков.
И лишь при непосредственно вмешательстве бывших военных 14 армии рашки, перешедших на сторону русских террористов Приднестровья, которые располагались в Бендерской крепости, русским террористам "ПМР" удалось вытеснить частично силы АТО Молдовы.
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Турчинов вышел подышать свежим воздухом . И тут как поперло .
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Garsia UA
Так она заблокирована с 2014 года,когда вроде запретили жд сообщения через Одесскую обл,гыг говорил шо все это время они живут и существуют на провиант и запасы оставшийся от СА,это правда
---------
Не зовмім так, проблеми з логістикою в них були, але багато чого вони отримували через Молдову, Додон, як вірний соратник пуйла їм допомагав. Вони з 2014 були одним з факторів тиску на Україну, зберігаючи свободу маневру змушуючи ВСУ оглядатись не лише на Крим, алей на Молдавський напрямок. Тепер же вони такої можливості позбавлені.
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а мне на фото показался гибрид януковича. Хотя в далеком 92-м слово гибрид применялось скорее в СХ.
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Гуно Турчинов! Ляпалка войдет в историю как сдавший Крым и не сумевший на даунбасе порядок навести.
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Как очень верно подметил экс-министр обороны Александ Кузьмук: «…мы часто произносим фразу "гибридная война", но еще никто не разобрался, что же это такое».
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - Турчинов. ФОТО
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