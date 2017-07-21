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 Общество
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Все про:Венгрия (431) Закарпатье (1449) суд (21277) государственная измена (163)

 Двое граждан Украины, обвиняемые в госизмене, предстанут перед судом на Закарпатье. ФОТО

В Ужгородский горрайонный суд передан обвинительный акт по факту государственной измены, в которой обвиняют двух граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районов с надписями на венгерском языке "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с дальнейшим освещением указанной акции в российских СМИ.

Санкция ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют обвиняемым, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Венгрии опасается возможного ущемления прав нацменьшинств в Украине: "Это затрагивает образование, сферу закона о языке"

Двое граждан Украины, обвиняемые в госизмене, предстанут перед судом на Закарпатье 01

(Фото Генпрокуратуры)
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Если бы отделали бейсбольными битами и велосипедными цепями, а потом передали запись в СМИ, с пояснениями: за какие заслуги, то сразу бы поубавилось поборников прав нацменшинств...
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Згоден, от тільки як ти дістав українське громадянство? Малороси та москалі такі само вогроги для нас.
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А ты не мешай в одну кучу, распад тоталитарного государства, с проявлением сепаратизма в демократическом государстве.
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Одна страна, один народ, одна мова, одна религия, одна идеология, один европейский путь!
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Схаменися. 2017 рік а ти ще десь в 50-х. Вільна Чечня, Татарстан, Сибір а т.д.
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Атос, Портос и Арамис? или Гройман, Кубив и Розенко? ) а, Д'Артаньян с Лукашенко встречался, зачем праздник портить )
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Йоббики? На галеры! "Пора" бы и нам у "йоббиков" поднайти лаксий шматочок. Клин? Вышибают клином!
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Кацап сагласись царя то вы укокошили мешал наверное белую гвардию х певно була бальшой братан теперь залез с уставом к украм а хуле
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Цензор.НЕТФотоОбществоДвое граждан Украины, обвиняемые в госизмене, предстанут перед судом на Закарпатье. ФОТО
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