 Двое граждан Украины, обвиняемые в госизмене, предстанут перед судом на Закарпатье. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районов с надписями на венгерском языке "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с дальнейшим освещением указанной акции в российских СМИ.
Санкция ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которую инкриминируют обвиняемым, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
(Фото Генпрокуратуры)
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