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 Купаться на всех киевских пляжах запрещено. ИНФОГРАФИКА

КП "Плесо" (Киев) запретило купаться на всех столичных пляжах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует инфографика, размещенная на сайте предприятия.

Все официальные пляжи обозначены красной точкой, что говорит о том, что купание на них запрещено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве создали интерактивную карту пляжей, непригодных для купания. КАРТА

Купаться на всех киевских пляжах запрещено 01

(Инфографика КП "Плесо")
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Какие блин пляжи? Все к Днепру загороженно, и дебилоиды охраняют подступы с собаками.
Притом собаки умнее их раз 10!
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В этой ситуации странно одно, зачем в июне так резко сбросили воду в киевском водохранилище? Десна и Днепр в районе Чернигова практически сухие, при том после зимы была высокая вода и весна и лето до теперь, холодные и дождивые. Естественно теперь все цветет и гниет...
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Если после купания употреблять активированный уголь и натираться серной мазью, то можно.
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