 Купаться на всех киевских пляжах запрещено. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует инфографика, размещенная на сайте предприятия.
Все официальные пляжи обозначены красной точкой, что говорит о том, что купание на них запрещено.
(Инфографика КП "Плесо")
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Притом собаки умнее их раз 10!
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