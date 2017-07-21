 Луценко и Филатов приехали на автомойку в Днепре, которая в своей рекламе обещала не спрашивать о “трупах в багажнике”. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал в Фейсбуке.
"В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике не спросим" - так звучит рекламный слоган.
"Сидишь ты, значит, такой креативный и думаешь как повысить продажи. И, наконец, тебе кажется, что выход найден. И теперь у твоей автомойки нет отбоя от клиентов. Но в один прекрасный день к тебе "на огонёк" заглядывает мэр и...Генеральный прокурор и говорят: "А что у вас тут за безобразия такие творятся? А ну отвечайте!", - написал мэр Днепра.
Он подчеркнул, что Днепр - уникальный город уникальных людей, и уточнил, что "ни один предприниматель в ходе прогулки не пострадал. Кроме потери дара речи".
Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 21 июля, в Днепре прошло оперативное совещание под председательством генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
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А вот на Донбассе гибнут люди - вот о чём надо чухаться и куда ездить.
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