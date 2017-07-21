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Все про:Днепр_город (2748) Луценко (7055) Филатов (231)

 Луценко и Филатов приехали на автомойку в Днепре, которая в своей рекламе обещала не спрашивать о “трупах в багажнике”. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и мэр Днепра Борис Филатов наведались на автомойку, владельцы которой в рекламе разместили вывеску с неоднозначным слоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал в Фейсбуке.

"В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике не спросим" - так звучит рекламный слоган.

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Луценко и Филатов приехали на автомойку в Днепре, которая в своей рекламе обещала не спрашивать о “трупах в багажнике” 01


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"Сидишь ты, значит, такой креативный и думаешь как повысить продажи. И, наконец, тебе кажется, что выход найден. И теперь у твоей автомойки нет отбоя от клиентов. Но в один прекрасный день к тебе "на огонёк" заглядывает мэр и...Генеральный прокурор и говорят: "А что у вас тут за безобразия такие творятся? А ну отвечайте!", - написал мэр Днепра.

Он подчеркнул, что Днепр - уникальный город уникальных людей, и уточнил, что "ни один предприниматель в ходе прогулки не пострадал. Кроме потери дара речи".
Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 21 июля, в Днепре прошло оперативное совещание под председательством генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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Лишить нах зарплаты за день и Луценко и Филатова. Херней страдают.
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Так писали где-то с месяц назад,что это на мойке в Донецке или Луганске...
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Ну так реклама зачётная. Не удивлюсь, что её во многих местах используют.
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Он подчеркнул, что Днепр - уникальный город уникальных людей, и уточнил, что "ни один предприниматель в ходе прогулки не пострадал. Кроме потери дара речи".Источник: https://censor.net.ua/p448700


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и умного в рекламе тоже...нашлись.мля ковбои диких кодаковских прерий
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Вот это РЕАЛЬНЫЙ уровень алкаша-прокурора! Никогда он никого не посадит!
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если такие крутые. то пусть отвечают за базар..
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У меня тут бомж какой-то позавчера вечером в соседнем квартале орал, что весь мир взорвёт. Наверное Генеральному прокурору Украины не помешает и к бомжу этому наведаться - пусть отвечает за базар.
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В том то и дело что ни луценко ни филатов за базар не отвечают.
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Этот пиар немного дебильный и был бы смешным в стране уровня Швейцарии, но не здесь.
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Так какого х***** , одноглазик, тусуешься здесь? Шуруй в нормальную страну и там наслаждайся жизнью!
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Секундочку!!!! Ведь недавно писали что сия реклама в Донецке была. Так в Днепре или Донецке?
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а разница, Днепр и Донецк крупные промышленные города, где промышленность там деньги крутятся ну и всё такое
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ну рівень. що сказать....просто їм більше займатись нє фіг. в країні все зашибісь. а до речі- як там діло по рюкзакам авакова ?
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Вони теж живі люди. Просто живі люди, а не святі чи чорти.
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За такую рекламу,нужно срок давать.Видать привлечь клиентов больше нечем.
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А хто спитає з Геніального Пгокугога--За який хрєн йому гроши платят!!! За інспектування автомийок???)))
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2 *удака решили на халяву пиаром подкрепиться. противно! тьфу!
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В 1995-м я наткнулся на объяву, о продаже БМВ-320 кажись, что не факт, не помню я точно. Так там было: "В багажник три трупа войдет, с гарантией"(с).
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Приехали паны, ну и пусть скажут спасибо, что пока не в багажнике. Югик по фене после отсидки не сечет? Мойка для таких же уголовников, как эти двое.
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Обычно когда труп в багажнике на мойку привозят,свидетелей не оставляют,так что Луценко возможно спас этого идиота автомойщика.
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Ну, приехали, и что? Зачем? Бля, в стране работы непочатый край, а они хуйней страдают...ну отвисли челюсти у владельцев и работников, дальше что?
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На пиар галимый похоже,точно такая реклама была на фоне знака луганск
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полный бред . такой работой должен заниматся участковый милиционер или полицейский или шериф
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Это рекламка, говорильня, не более того.
А вот на Донбассе гибнут люди - вот о чём надо чухаться и куда ездить.
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Если это не на самом деле, а люди с "юмором" и сегодня. Молодцы! Главное не забыть, что там VIP только при наличии трупа в багажнике! Реклама- двигатель прогресса! У Луценко... Есть ... в багажнике? Тогда? По общему тарифу и без скидок.
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а сколько трупов с собой в багажнике они привезли на мойку?
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Да то они машину приехали помыть. Повелись на креативную рекламу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛуценко и Филатов приехали на автомойку в Днепре, которая в своей рекламе обещала не спрашивать о “трупах в багажнике”. ФОТО
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