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 Общество
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Все про:Волынь (617) налоговая милиция (1503) спирт (225) изъятие (368)

 10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции и Национальной полиции изъяли из незаконного оборота почти 10,8 тыс. литров спирта.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Государственной фискальной службе, в одном из сел был проведен осмотр грузового автомобиля MAN, на котором ехал гражданин Украины. В результате было изъято почти 10,8 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые бочки, почти 37 тыс. гривен наличными, а также черновые записи.

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 3,1 млн гривен.

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10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни 0110,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни 0210,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни 03

(Фото ГФС)
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да уш!!! такого обьема презику малороссов не только на хатынь, а й на воронеж хватило бы )).
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А што за Хатынь имеешь? сказать, поцык, с родины бесноВатого ефрейтора, сначала думай, потом пальчиком клавуиванну гвалтуй, школота, карту купи ...:10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни - Цензор.НЕТ 5165
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ты кого щас картами хочеш своими удивить, с девятью тузами в колоде. жиписю навигатор купи ......))))))))))
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А ты хто? в смысле чьих будешь? забыл как челобитную подавать? смерд! остерайхский ))))))
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Ох и муть. По среди села, среди ночи, случайно проверили, ехал гражданин Украины, фура ничейного спирта и чемодан денег. Это кино снимали? Завтра случайно фуру с кокаином и слитками золота задержат. А вокруг тишина, и только ....... ну вы знаете. Ну и бред.
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ну вот и шо теперь области делать?
работать?

звери......
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Это если алкаш в среднем выжирает 5 литров чистого алкоголя, то тут на 20 тысяч алкоголиков 1 миллионной Волыни.
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мда... из бутылки много не нальешь... сломали кому то - пятницу...
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Цензор.НЕТФотоОбщество10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни. ФОТОрепортаж
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