 10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Государственной фискальной службе, в одном из сел был проведен осмотр грузового автомобиля MAN, на котором ехал гражданин Украины. В результате было изъято почти 10,8 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые бочки, почти 37 тыс. гривен наличными, а также черновые записи.
Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 3,1 млн гривен.
(Фото ГФС)
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работать?
звери......
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