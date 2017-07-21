 Адвокат задержан в Виннице при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Юрист требовал 2 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
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а може то його гонорар за юридичну допомогу?
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