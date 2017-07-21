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 Адвокат задержан в Виннице при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали адвоката во время получения неправомерной выгоды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Юрист требовал 2 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества", - говорится в сообщении.

Адвокат задержан в Виннице при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Продолжаются следственные действия.
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"Юрист требовал 2 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/p448693

а може то його гонорар за юридичну допомогу?
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Так и есть. Ахренеть. Так и меня могут арестовать, за то, что я на рынке требовал деньги за свой товар.
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Главное Конечный Результат,а не фейковый арест с последующим откупом!
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взятки возить,это не вагоны с мешками ворочать...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАдвокат задержан в Виннице при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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