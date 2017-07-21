 Глава сельсовета на Львовщине задержан за системное взяточничество при решении земельных вопросов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник, злоупотребляя служебным положением, организовал систему получения неправомерной выгоды за содействие в предоставлении в аренду земельных участков одного из районов.
"Он был задержан "на горячем" во время получения очередной взятки в размере 33 тысячи гривен за содействие в принятии сессией сельсовета решения о предоставлении в аренду земельного участка площадью 0,1 га для ведения садоводства. Из этой суммы 30 тысяч гривен были перечислены на указанный главой сельсовета расчетный счет, и 3 тысячи были получены наличными", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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помните ваучери ? продали таки..... все що можна за безцінь...
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нужно прекращать дело дешевых ведер, на которые запчасти(немецкий 100 кратный налог чтобы кататься) стоит больше стоимости рухляди.
Пусть поляки(машини на польских номерах) могут ездить только до 5-10 км возле адреса прописки(пусть народ ездит на огород и обратно). На трассах на гарантии асфальт-полотна они должны растомаживаться
по 2 евро в день, штраф 50евро.
Документы на машину должны быть активом, который можно обновить через 20 лет в растаможку 50% переписки их на новое авто. Растаможил авто - получил
актив(документы).
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1.Богдан и Практика это суперимитаторы по покупке зарубежной техники под видом национальной, мол производство сделано в
Украине. На самом деле все что они закупают закупают за рубежом и нет никакого даже отверточного производства.
Нельзя у этих суперпрокладок покупать большие объемы техники, им главное тут же заработать,сразу миллиарды захапать, а не проиводить. Богдан
и Практика это суперпрокладки под имитацией нацпроизводства. Нельзя закупать автомобили военные скорые помощи сотнями штук. Можно только покупать 5 штук в месяц, пусть пилят по нескольку в месяц сами, а не оптом закупают на западе или опасную индискую гниющую рухлядь тата в качестве маршруток с легким полным отрывом ходовой с корнями. Тогда им выгодно
будет импортозамещаться.
2. Тымчук жалуется что госзакупки сильно забрюкратизированы. Что есть правильно. Кроме этого они также мешают прокладкам
закупить турецкие говнорации под видом закупки раций для армии, о чем тымчук умолчал. Турция никогда системной военной техники не создавала, она создавала понтовую технику, то есть дизайн есть, а военной составляющей для реалий войны нет(гражданская подделка внутри).
Как сказал тымчук правильно законодательно упростить этапы разработки, создание, производство оружия для армии. Упроастить проход Государственных Оборонных Заказов. НО ТОЛЬКО ОТ ГОСпредприятий И ОБОРОНПРОМА. От коммерческих по сути однодневных прокладок типа Богдан, Практика запретить и покупать только не больше 5% в год от возможностей государства покупать у государства с минимальными коррупционными рисками.
И то что такой гос пидар как коррупционер тымчук начал плакать на ГОЗ(гособоронзаказ) говорит о том турецкие рации это откатный проект. И его нужно закрыть или купить 25% у израиля от нужд для армии, останое сделать заказ на гос предприятии на создание и производствараций, такой есть в одессе, тернополе и львове.
И это говорит, что турецкое гавно это есть схема по воровству денег под видом закупки военной техники. Значит жиды не повелись на откатную схему, а турки повелись. Значит у турок вообще ничего нельзя покупать, на крайняк у израиля(ведь моссад технологии спиздил у сша, а у тупых турков откуда они могли взяться)
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