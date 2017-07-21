 Вместо утонувшего "Лимана" за учениями "Си Бриз" следит российский разведывательный корабль "Приазовье". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
Сегодня многонациональная эскадра проводила маневрирование с многократными перестроениями. "Приазовье" находился в нескольких милях и отслеживал все действия ордера.
Напомним, на прошлогоднем "Си Бризе" за ордером кораблей следили сразу два разведчика агрессора - "Лиман" и "Экватор".
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коли тонуть буде ?
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набрали.
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Молодцы редакторы ЦН .
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