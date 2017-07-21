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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Вместо утонувшего "Лимана" за учениями "Си Бриз" следит российский разведывательный корабль "Приазовье". ФОТОрепортаж

В этом году за международными учениями "Си Бриз-2017" следит разведывательный корабль РФ ССВ-201 "Приазовье". Он заменил "Лиман", утонувший в марте этого года у берегов Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

Сегодня многонациональная эскадра проводила маневрирование с многократными перестроениями. "Приазовье" находился в нескольких милях и отслеживал все действия ордера.

Вместо утонувшего Лимана за учениями Си Бриз следит российский разведывательный корабль Приазовье 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Вместо утонувшего Лимана за учениями Си Бриз следит российский разведывательный корабль Приазовье 02
Вместо утонувшего Лимана за учениями Си Бриз следит российский разведывательный корабль Приазовье 03

Напомним, на прошлогоднем "Си Бризе" за ордером кораблей следили сразу два разведчика агрессора - "Лиман" и "Экватор".

Смотрите также: Во второй раз за всю историю "Си Бриз" учения проводились на реке Дунай. ВИДЕО
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щось диму маловато... кізяки кінчились чи що???
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Плохо подготовились к "Си Бриз-2017"... где в составе эскадры "Ашот" с баранами?))
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Как тонко ЦН подколол нас Украинцев. А у них там наверно с данбаса редакторов
набрали.
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А у нас шо имеется ? Хоть какое-то корыто ? Резиновая , залатанная "Лисичанка" - не считается
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Ну и как вам нравится? Теперь "орки путян памаги" нас под......
Молодцы редакторы ЦН .
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на Цензорі інфи про "Сі-Бриз" можна більше отримати ніж оце нєімєющіє аналохов в мірє корито назбирає)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВместо утонувшего "Лимана" за учениями "Си Бриз" следит российский разведывательный корабль "Приазовье". ФОТОрепортаж
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