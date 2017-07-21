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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 "Кто вам дал право ломать чужую собственность?" - участникам акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В пятницу, 21 июля, ГО "Стоп Свавіллю" провела акцию "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" в пгт Козин, призванную защитить и восстановить права граждан на свободный доступ к речке, гарантированный им действующим законодательством Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

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Организаторы акции сообщили, что группа владельцев земельных участков, находящихся недалеко от берега реки, незаконно захватили (перегородили заборами) часть пляжа и прибрежной линии. По словам активистов, собственники земли считают, что законы на них не распространяются и пляж теперь может принадлежать им, несмотря на отсутствие у них бумаг на право собственности (аренды).

Представители ГО и местные активисты уведомили владельцев о незаконности возведенных ими конструкций и ограждений и призвали устранить нарушения самостоятельно. В ответ получили лишь угрозы.

Также представители ГО сообщили в контролирующие органы о явных нарушениях законов Украины (Водный и Земельный кодексы) и призвали госорганы принять необходимые меры для устранения нарушений.

Ввиду отсутствия какой-либо адекватной реакции от государственных институтов, активисты собрались в пятницу, чтобы привлечь внимание к данной проблеме.

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Сообщается, что участникам акции противостояли сотрудники полиции, а также владельцы земельных участков и их родственники. Они не пропустили активистов к своим домовладениям, ссылаясь но то, что это их частная собственность и они не допустят демонтажа построек и заграждений. По их словам, все спорные вопросы, касающиеся застраивания прибрежной территории, должны решаться в суде.

Активисты совершили попытку пробраться к участкам вдоль берега Днепра, но уперлись в забор одного из домовладений.

Среди собственников одного из домов был замечен бывший регионал и экс-проректор НАУ Максим Луцкий.

Журналистам также продемонстрировали забор, снесенный во время прошлой акции.

Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 01Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 02Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 03Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 04Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 05

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Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 06
Экс-регионал Максим Луцкий

Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 07Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 08
Луцкий и депутат ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко

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Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 09
Активисты пытаются пройти по берегу Днепра

Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 10Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 11Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 12
Снесенный ранее забор

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Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 13Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 14Кто вам дал право ломать чужую собственность? - участникам акции Свободный доступ украинцев к берегам Днепра в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка 15

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Как то странно что всегда аваковские защищают тех у кого денег больше . как всегда догоговорняки ничего неменяеться
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холоп ето кто те кто ломает или те кто не дает ломать
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А где же Государственная экоинспекция? Это ее прямая обязанность - следить за соблюдением природоресурсных Кодексов!
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Кто "он"? Начальник Киевской областной Госэкоинспекции? Ну, я не знал!
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Хоспади , какая инспекция ? В Украине ? Инспекция ? А такое бывает
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Ну, по штату, по ведомости на зарплату - да, бывает!!! Тут, на "Цензоре" как раз дня 2 назад была информация про таких "госэкоинспекторов", ты найди и прочитай.
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На бумаге , я тебе нарисую , шо Украина Апачи производит ...
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экоинспекция тратит сейчас деньги полученные за эти заборы на пляжах турции и египта
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Панавому! Нечего мешать панам расслабляться на частных пляжах.
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ЖЛОБЫ КВАДРАТНЫЕ! К ЧЕМУ ОНИ ЗАКРЫЛИ ДОСТУП? К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ ИЛИ К СИНЕ-ЗЕЛЕНОМУ ВОНЮЧЕМУ ДНЕПРУ К КОТОРОМУ И ПОДОЙТИ СЕЙСАЧ НЕЛЬЗЯ. ВСЕ ОТ ЖЛОБСТВА - ПОКАЗАТЬ "КАКОЙ Я КРУТОЙ"
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Если не дали ломать днем - поджигайте ночью. Берега морей и рек - собственность людей. И не нужно стыдится уничтожать этих вредителей. До тех пор ,пока они не поймут всю бессмысленность своих краж.
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Та ладно. У них кислота,в отличае от нормальных людей. "Чужие" смотрел ?
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Я не про власників будинків сказав. Дивився- фільм для дітей.
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Не все детское,плохое. - Сказка ложь,да в ней намек - для дрыщатиков урок.
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Не про людську кров, а про свинячу.
Покликати "Азов" і вони Слуцького із родичами та сусідами на кровьянку із гречкую пустять на свято Перуна!
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"Азов"..."Гетьмана"..."Царя"...- а самі ви на щось здатні?
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Мусорам надо морды бить вместе с этими"собственниками".
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пралєтарій вазмущьон !!!

пралєтарій знаєт адін способ - булыжнік !
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Ну дурости примерно в два раза у тебя больше. Ты Саша с Уралмаша, а он уважаемый человек в СВОБОДЕ.
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Наче й гарна та потрібна справа, та присутність там Мірошниченка зводить все нанівець.
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Не могу не согласиться. Этот типок очень любит провокации и действует за чужой спиной
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если сказать честно, то никакая. Но некоторые не нравятся особо сильно
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Мне тоже так, пр что и писал еще три года назад. Единственно, что осбо сильно не нравятся разньіе партии. Для меня все, кто бьет регионалов - союзники
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Тут я бы сказал отчасти. К примеру после ухода рыгов с поляны, их стали бить и весьма резво все, кому не лень, но делать это стали не по духу, а по конъюнктурным мотивам
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Их все бьют по конюктурньім мотивам. Хотя у некторьіх партий есть к ним и ненависть.
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Мы с вами не знакомы, поэтому попрошу на вы и без фамильярностей. Относительно моего отношения к этим поместьям, то оно такое же резко отрицательное, как и к провокатору мирошниченко.
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от шоколадного "дрыщатика" это прям таки комплимент Мирону...
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Мирон гарно виглядав з фінгалом під оком і в соплях? Додати "компліментів" ще?
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конечно давай!вот "дрыщатик" гарно виглядав,коли був Галиною....ты об не забыл,шоколадный клоун?ну если забыл,то я тебе напомнил...
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Державного виконавця з судовим рішенням про знос нахрін усієї цієї муйні. І зо три десятки бульдозерів Камацу чи Катерпіллер.
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Откуда ты знаешь про хорошие бульдозеры? Про судей узнай а потом кузди.
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как то уже отмечалось здесь,а в Козине нет нет ни одного частного дома на берегу Козинки,одни дома отдыха и снатории для так сказать *работников фирм*
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что подсказывает что старые провереные годами *коктейли молотова* снова могут оказаться ох как востребоваными
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Имеется лишь один вопрос - а отчего доблестная авкавская гвардия без ватников?
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Козин? Так там же самая главная Будка ПП построена. С особыстым иконостасом к тому же. На святое покусились цынични бандеры!
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Нужно переписать всех аваковских орлов, что защищали нарушителей закона. После єтого подать на них в суд.
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Я бы не стал этого делать, поскольку после подачи заявления в суд, согласно жанру, им дадут премию
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Єто возможно, но тут же про премию станет известно и дальше можно нанимать титушек. Моральная часть будет соблюдена.
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После чего, опять же согласно тому же жанру, они получат новую премию, как компенсацию, но уже в больших размерах
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Возможно и она пойдет на их лечение, хотя уже не вьілечат.
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Всіх винних в забудові берегів річок - в допр! Інакше - ніяк! Але влада, яку обрав народ, ніколи не образить близьких за духом!
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Что-то слишком скромные домики...да и заборы тоже. Мирошниченко адреса не попутал?
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Речки и озера искусственные так что барыги бумаги оформили правильно
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Как то всплывала информация, что им удалось оформить Днепр як малу річку и узаконить таким образом частные пляжи у своих кибуцев
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Звісно що мають право прибрати ці паркани, якщо є правопорушення то будь-який громадянин має право його припинити. Наприклад хтось вихопив гаманець у транспорті, ти маєш право дати йому в писок и повернути гаманець господарю. І на тебе не будуть заводити справу за нанесення легких побоїв крадію. Але це в ідеальному світі так повинно бути, а ми маємо корумповану країну, у який можливо те, що саме тебе потім звинуватять у протиправних діяї, а не уявного грабіжника, у цьому випадку власника земельної ділянки з незаконно побудованим парканом.
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а даже если сегодня нет - то украинцы знают как изменить ситуацию...
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слава господу, по моей школоте 11-19 "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра"
был.
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Барыги оказывается, ПРи помощи полиции, имеют хорошую защиту???
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"участникам акции противостояли сотрудники полиции" - это те с единственным правом на насилие в стране, вне зависимости от требований закона? Типа как в Бережинке Кировоградской обл, где они побыли АТОшников и селян?

назовите уже их прямо - "аваковскими титушками", чего стесняться?
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Тепер ми з вами "народе" вирішуємо питання власності.."ваші поцріоти"...
Вам неподобається сусід,придивились хатинку (шоколадного зрадника)..дзвоніть..НЄ дорого..
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Ветеранам АТО и в тылу приходится защищать украинскую землю
Благодаря вмешательству участников боевых действий на востоке страны, громаде вернули 1,5 км побережья Черного моря.Совсем недавно, 7 июля 2017 года, без каких либо документов был зарегистрирован участок вдоль побережья Черного моря (100 метровая зона, пляж в с. Железный порт), протяженностью 1.5 км. Такого еще в Украине не было - говорит лидер ГО " Учасників бойових дій та ветеранів АТО- Південна Фортеця" Игорь Швед.
Прибыв в Скадовск на встречу с государственным регистратором, участники боевых действий дали дополнительные разъяснения и государственный регистратор был вынужден признать свою ошибку и отменить незаконную регистрацию 1.5 км. части пляжа побережья Черного моря в Железном Порту. На сегодняшний день побережье вернули в собственность громады Новофедоровского сельсовета.
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Мошенничество на 5 млн долларов: как Тышкевич присвоил государственное имущество
Набережная курортного поселка Железный Порт, 8 волнорезов, объекты морской инфраструктуры Голопристанского района и острова Джарылгач, а также собственность Черноморского биосферного заповедника общей стоимостью не менее 5 млн долларов США находятся под угрозой рейдерского захвата.


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Слишком много в Украине пустых столбов! Нужно поселить на них чинуш, лучше по двое!
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Стаття 88.
Прибережні захисні смуги
З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
Стаття 89.
Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; 2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 3) влаштування літніх таборів для худоби; 4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
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та ти шо, а нічо , що сотні тисяч дач стоять прямісінько на водоймах?



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и вот нахрена было эту бучу подымать?если уж хотели добиться результата незаконными патррриотическими методами-ну пришли ночью,подожгли или взорвали пару заборов,перед этом трафаретом на асфальте закрасив "освободите проход"-и все,на следующий день процентов 30-50 прохода было бы свободно...через время повторить...
а так-просто пиар нужен и все...
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Ничего не меняется в этом мире со времен Христа. Человеческая алчность и зависть правят людьми, не думающих о конечности своего жалкого бытия. За все ведь придется платить и никаких денег не хватит, чтобы выкупить свою душу из преисподней.
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недавно в Запорожье пошли к Днепру возле мединститута....а там забор.Просто пипец.Естественно что коррупция,естественно беспредел.Теперь скажите-как с этим бороться???Правильно было бы подать в суд(самый честный суд в мире).Но в нашей стране это все равно что ссать против ветра.Остается самый надежный способ-сгоношить народ и снести все эти заборы к эпэней маме.По ходу у нас хоть как то начинают работать законы только тогда когда говорит улица.И не нужно приплетать сюда частную собственность.Когда в стране не работает закон тогда начинает работать улица.Может это и не правильно,но без этого никак.
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На Десне всё проще - "своевольная Одарка" сама "разбирается" с заборами у берегов. Обрывистые - подмывает, а заборы в воду валятся, а на пологих - ледоходом сносит, вместе со столбами бетонными...
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Молодці, хлопці. Треба наводити порядок
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Все активисты - самопиарщики, законными методами и в государственном масштабе решать вопрос даже не пытаются, а находят "бывших регионалов" и начинают шкодить, а когда власть поменяется, то будут находить таких же "бывших БППовцев". Вопросы защиты народной собственности широки и тотальны, весь укрбизнес и держава стоят на прихваченной у народа собственности, но если бы кто то с этим пытался организованно бороться, то того не было бы, а была бы Польша, где у народа чуть чуть совести есть. У нас же есть желающие бороться с хапком отдельных плохих дядей, чтоб потом самим хапнуть.
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Восстанавливать ЗАКОН нужно с оружием в руках.
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Я не пойму зачем нам МЭР и другая местная власть если они ничего не решают,а пишут всем ,чтобы обращались в Суд,МОЖЕТ ВМЕСТО НИХ РАСШИРИТЬ ШТАТ СУДЕЙ И В КАЖДОМ КВАРТАЛЕ НАЗНАЧИТЬ СУДЕЙ,ЧТОБЫ РЕШАЛИ ВСЕ ВОПРОСЫ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Кто вам дал право ломать чужую собственность?" - участникам акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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