 "Кто вам дал право ломать чужую собственность?" - участникам акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы акции сообщили, что группа владельцев земельных участков, находящихся недалеко от берега реки, незаконно захватили (перегородили заборами) часть пляжа и прибрежной линии. По словам активистов, собственники земли считают, что законы на них не распространяются и пляж теперь может принадлежать им, несмотря на отсутствие у них бумаг на право собственности (аренды).
Представители ГО и местные активисты уведомили владельцев о незаконности возведенных ими конструкций и ограждений и призвали устранить нарушения самостоятельно. В ответ получили лишь угрозы.
Также представители ГО сообщили в контролирующие органы о явных нарушениях законов Украины (Водный и Земельный кодексы) и призвали госорганы принять необходимые меры для устранения нарушений.
Ввиду отсутствия какой-либо адекватной реакции от государственных институтов, активисты собрались в пятницу, чтобы привлечь внимание к данной проблеме.
Сообщается, что участникам акции противостояли сотрудники полиции, а также владельцы земельных участков и их родственники. Они не пропустили активистов к своим домовладениям, ссылаясь но то, что это их частная собственность и они не допустят демонтажа построек и заграждений. По их словам, все спорные вопросы, касающиеся застраивания прибрежной территории, должны решаться в суде.
Активисты совершили попытку пробраться к участкам вдоль берега Днепра, но уперлись в забор одного из домовладений.
Среди собственников одного из домов был замечен бывший регионал и экс-проректор НАУ Максим Луцкий.
Журналистам также продемонстрировали забор, снесенный во время прошлой акции.
Экс-регионал Максим Луцкий
Луцкий и депутат ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко
Активисты пытаются пройти по берегу Днепра
Снесенный ранее забор
4162 92
"Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(34)
Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО(128)
Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО(326)
"Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности. ВИДЕО+ФОТО(69)
Марш в честь погибшего в зоне АТО воина 93-й ОМБр Мирослава Мыслы прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(27)
С добровольцем Владимиром Самоленко, погибшим на Донбассе, простились на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Катон Старший,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Покликати "Азов" і вони Слуцького із родичами та сусідами на кровьянку із гречкую пустять на свято Перуна!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пралєтарій знаєт адін способ - булыжнік !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
был.
Ответить
Ответить
Ответить
назовите уже их прямо - "аваковскими титушками", чего стесняться?
Ответить
Вам неподобається сусід,придивились хатинку (шоколадного зрадника)..дзвоніть..НЄ дорого..
Ответить
Ответить
Благодаря вмешательству участников боевых действий на востоке страны, громаде вернули 1,5 км побережья Черного моря.Совсем недавно, 7 июля 2017 года, без каких либо документов был зарегистрирован участок вдоль побережья Черного моря (100 метровая зона, пляж в с. Железный порт), протяженностью 1.5 км. Такого еще в Украине не было - говорит лидер ГО " Учасників бойових дій та ветеранів АТО- Південна Фортеця" Игорь Швед.
Прибыв в Скадовск на встречу с государственным регистратором, участники боевых действий дали дополнительные разъяснения и государственный регистратор был вынужден признать свою ошибку и отменить незаконную регистрацию 1.5 км. части пляжа побережья Черного моря в Железном Порту. На сегодняшний день побережье вернули в собственность громады Новофедоровского сельсовета.
Ответить
Набережная курортного поселка Железный Порт, 8 волнорезов, объекты морской инфраструктуры Голопристанского района и острова Джарылгач, а также собственность Черноморского биосферного заповедника общей стоимостью не менее 5 млн долларов США находятся под угрозой рейдерского захвата.
Ответить
Ответить
Прибережні захисні смуги
З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
Стаття 89.
Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; 2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 3) влаштування літніх таборів для худоби; 4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Ответить
Ответить
а так-просто пиар нужен и все...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить