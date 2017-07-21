 "Я был на приеме у Шойгу... Теперь я ликвидатор!", - раскрыта переписка подполковника РФ Владышева, которого привлекали для зачистки неугодных главарей террористов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале разведывательного сообщества InformNapalm "Благодаря данным из переписок, эксклюзивно переданным InformNapalm хактивистами Ukrainian Cyber Alliance (UCA) и "Киберхунта", удается увидеть "внутренний мир" российской агрессии. Анализ переписки российских военных указывает, что случайные люди на Донбасс не попадают", - отмечают авторы публикации."Сегодня мы рассмотрим переписку Андрея Степановича Владышева (vladyschew@ya.ru), 1975 г.р., житель Красноярска, опытный российский кадровый военнослужащий, чья судьба более чем показательна. Военную службу он начал в 1993-м году, служил в Чечне и Таджикистане в морской пехоте и разных частях спецназа. В 2006-м году уходит в запас в звании майора, год служит во французском легионе, после чего уходит на гражданку:"Меня зовут Андрей! Мне 40 лет,воинское звание: подполковник запаса! Службу начал в 1993 году весной. Я попал в одно из подразделений морской пехоты,после срочной заключил контракт. С июня 1995 по сентябрь 1996 года Чечня, с октября 1996 по ноябрь 1999 года Таджикистан (Разведка),после продолжил службу по частям спецназа России до 2006 года. Увольнение в запас по ранению. С 2007 по 2008 легион. После отдых,гражданская работа. С 05.2014 Луганск,Донбасс. В июне 2015 года дом,семья,дети!) Очень нужна оплачиваемая работа!))) Большой боевой опыт! В Донбассе был командиром отдельной РД группы. Работали грамотно,за время боёв в моей группе ни одной потери не было. Сейчас вся группа на чемоданах!) Есть всё: сапёр,снайперская пара,врач,пулемётчик,связист,РЭБовец, механы и даже инженер-оружейник!!!))) В общем вся информация!)"Однако, в Красноярске у Владышева не заладилось с деньгами. В 2013-м году он дает в долг 250 тысяч рублей, но ему их не возвращают. Владышев начинает судиться, но деньги назад так и не получает. И тут начинается война на Донбассе", - говорится в материале.С мая 2014 года Владышев воюет на Донбассе в качестве командира отдельной разведгруппы. Его позывной "Кэп", в составе разведгруппы было 12 человек. Список группы:1. Командир группы ("КЭП", Андрей Владышев, Красноярск)2. Зам.командира ("Маленький", Сергей Медюк, Хакасия)3. Снайпер группы ("Критик")4. Снайпер группы ("Монах", Александр Ячменев, Брянская область)5. Водитель-гранатометчик ("Карат")6. Стрелок-гранатометчик ("Индус", Виктор Плотников, Екатеринбург)7. Стрелок группы ("Чипса")8. Стрелок-разведчик группы ("Ирбис)9. Стрелок-разведчик группы ("Серафим")10. Стрелок-разведчик группы ("Сава")11. Инженер-оружейник группы ("Бармалей", Владимир Кузьменко, РФ)12. Инженер-сапер группы ("Крот")Если почитать его журнал боевых действий, то на счет своей группы он записал много условных потерь ВСУ. Конечно, данные в этих записях могут быть значительно завышены, но тут главное направление действий террористов.5-го ноября 2014-го он получает ранение в районе Углегорска и вскоре вынужден возвращаться в Россию в Красноярск. Интересно, что с Донбасса он возвращается уже как подполковник запаса. Связей с Донецком он не теряет и планирует вернуться. По линии ФСБ/ГРУ ему обещают место начальника донецкой "Альфы".

Вообще правовой статус Владышева в 2015-2016 годах довольно интересный. Анализ почты не дает много ответов на вопросы, а вот в своей переписке во "ВКонтакте" он намного откровеннее.В частности, на Донбассе у него такой график работы : "Отдельная группа,45 через 30,от 100! Я командир! На рыбалку приезжай,свожу! Охренеешь!!!)))"Из его переписки также стало известно, что в Новосибирске открыли тренировочный лагерь для ЧВК, куда Владышев набирал людей : "В Новосибе открыли учебку новую! Для частников!) Уточняю инфу и скину тебе! Это от одной хитрой организации как всегда!" Критерии отбора командиров в ЧВК: "Наличие 2 минимум командировок в различные точки,наличие минимум техникума,кроме основного образования! Ну и высшее у командира и звание не ниже капитана + 5 лет по командировкам!) Наши прошли все!)"Очень плодотворным для него стал 2015-й год. Он даже собирал группу для зачисток неугодных полевых командиров:"Я так и думал! Ну ничего,скоро я расшевелю гадюшник! Пришёл ответ из управления на создание заново группы, аналогичной той,что была по осени! Держитесь пацаны,ещё неделька и шоколад!)""Спасибо братка! В группу возьму! Едем в тот же регион,но с другими заданиями! Гнилья среди своих много, пора чистить!""Все всё понимают и у каждого есть свой выбор! Это не моя земля и мне оттуда ничего не надо! Поэтому это работа,за которую платят очень неплохие деньги! И я не хочу чтобы люди,которые находятся под моим командованием,рисковали ради котелка сечки!!! Такого больше не будет! Я был на приёме у Шойгу! Ну а подробности при встрече!)"В каком качестве подполковник Владышев попал на приём к Министру обороны России Шойгу?"В ДНР всё гавно вылезло на руководящие посты и это ни есть гут! Вся уголовщина и ворьё в командирах! Пора стричь кусты!))) Ладно дружище,пора поспать,а то у нас третий час ночи!) Завтра спишемся!"

Кстати, очень интересно Владышев описывает свое пребывание на Донбассе в 2014-м году:"Братуха, там сейчас такое говно творится!!!!! Деньги на добровольцев приходят, но до самих добровольцев не доходит даже самой малой части!!!!!! ВСЁ РАСТАСКИВАЮТ ПИДАРЫ,КОТОРЫЕ СВИСТ ПУЛИ ТОЛЬКО В КИНО СЛЫШАЛИ!!!! Нормальных людей зачищают, чтобы информация о диком наебательстве воюющей братвы не докатилась до мирового сообщества!!!! МНЕ СТЫДНО,ТО ЧТО Я ЯВЛЯЮСЬ ПОЛКОВНИКОМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!!!!!!! МЕНЯ ХОТЕЛИ ЗАСТАВИТЬ СТРЕЛЯТЬ В НАШИХ БОЙЦОВ,С КОТОРЫМИ 5 МИНУТ НАЗАД ЛЕЖАЛ В ОДНОМ ОКОПЕ!!!! У НАС СТРАНА ПИДАР БРАТАН!!!!!""Командиром развед-диверсионного подразделения РЕГУЛЯРНОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!!!!!! В РОТ НАШИХ ПОЛИТИКОВ!!!!Ё""В связи с политической проституцией, я написал раппорт на увольнение!!!! Я В СВОИХ СТРЕЛЯТЬ НЕ БУДУ!!!! Мне просто честь офицера не позволит стрелять в своих же бойцов!!!"

В итоге не ясно, ушел Владышев из армии или нет. Возможно, деньги и звание взяли верх над принципами, потому что далее он уже писал следующее (осторожно, ненормативная лексика):"Поздравь с полковником!) Дали звёзды и получил перевод в Вымпел! Теперь я командир особой группы Вымпела!) Да бл#дь, не думал, не гадал как говорится!) Да братуха! Теперь я ликвидатор! Особые задания связанные с ликвидацией террористов в любой точке планеты!"

Кстати, на Донбассе Владышев неплохо зарабатывал:"Спасибо братан! На Донбасс нет желания съездить в составе моей группы в конце апреля на 45 суток?) 150 в месяц + премия! С кафешкой пришлось завязать на время!) Я же на госслужбе! )"

Но уже в сентябре 2015-го Владышев пробует попасть в ЧВК к Вагнеру, вероятно, польстившись на оплату 80 тысяч рублей в неделю. Но в решающий момент его кандидатуру забраковывают особисты:"Братуха, у меня пока дела не ахти,жду деньги! В то ЧВК ВАС не возьмут! Как только деньги упадут,я тебя сразу наберу! Москва мне голову еб#т уже 2 месяца! Через неделю встречусь с Кужугетычем он в Туву приезжает! Буду задавать вопрос по созданию ЧВК в Сибири! Мне сказали он хочет этот момент володе довести! " (прим. ред. "Кужугетыч" - Сергей Кужугетович Шойгу, Министр Обороны РФ, "володе довести" - передать Владимиру Путину)Довольно странно наблюдать "отставного" подполковника российской армии, который прошел множество горячих точек в постоянном поиске денег. Несмотря на военные заработки на Владышеве висит сразу два неоплаченных кредита от "Сбербанка" и "ТинькоффБанка":

В итоге "ТинькоффБанк" даже продает его долг коллекторам. Так Владышев не долечившись, решает искать свое счастье в ЧВК. Сначала он выходит на контакт с ЧВК "Вагнера", но что-то ему не нравится в Молькино и он выходит на связь с ЧВК "МАР" из Санкт-Петербурга. ЧВК "МАР" - одна из частных военных компаний работающих в России. Руководитель компании - Марущенко Алексей Михайлович ( grad.1945@mail.ru ), с которым и проводит переписку Владышев. До войны на Донбассе Марущенко владел тату-студией Maruha , но с началом войны обратил внимание на новый вид бизнеса по "защите национальных интересов России".РФ как раз открыла второй фронт в Сирии и Владышев решил податься на Ближний Восток. Переговоры с ЧВК "МАР" сначала проходят дружелюбно, Владышев собирал свою разведгруппу, обещал подопечным высокие зарплаты и ждал отмашки из Москвы:

Интересно, что благодаря боевому опыту и связям через Владышева в ЧВК пытаются попасть многие бывшие российские силовики и даже ФСБшники. На почту Владышева отправляют десятки личных документов от российских военных, которые прослышали про набор группы в Сирию:Интересно, что бумажной работе ФСБ уделяют особое внимание, с оглядкой на украинских хактивистов и базы "Миротворец": "По анкетам - повторюсь ещё раз: заполненные анкеты передаются ТОЛЬКО личным порядком! Максимум, что можно дать по интернету - список в формате //Ф.И.О., с мечами/без мечей//. Не надо кормить "Миротворец"!)))"

Группа Владышева прибывает в Санкт-Петербург, где на чемоданах ждет отправки в Сирию, однако приказ все не приходит:"Доброе утро! Ребята,ну это вообще уже не серьёзно! Если вы говорите "Завтра в течении дня",то хотя бы придерживайтесь собственных фраз! Мне группу распускать или ждать вашего "Завтра"? На носу новый год,надо работать,кормить семьи,а от вас только и приходит "завтра и послезавтра". Неужели нет конкретики? Так бы и сказали: Парни не ждите! Просто за то время,которое мы ждём,мы уже разъехались бы по вахтам! С организацией работы у вас вообще БЕДА!!! С Уважением п/п-к Владышев А.С."

"Я не могу вам ничего сказать!!!! Вы не один!!! Есть вещи масштаб которых на уровне высших эшелонов власти согласовывается.Надо быть терпимей и не навязывать свое. В противном случаи нам не по пути. Если Вас, что то не устраивает, то вам лучше обратиться в другое место. Мы не будем объяснять почему поступаем так или иначе. Спасибо!!!"

"Отдельно отметим, что ЧВК часто служат прикрытием для оперативной работы ФСБ. Сначала объявляется набор желающих повоевать за деньги - обещают интересную работу, много денег и повышение в звании. Собираются анкеты готовых повоевать и на этом оперативная работа завершена - у ФСБ появляются списки оперативного резерва на случай боевых действий. Возможно ЧВК МАР исполнял именно такую функцию", - отмечают авторы материала.

И все же Владышев или часть его группы попала в Сирию, но из всей группы в итоге в живых осталось только четыре человека. Владышев просит наградить выживших медалями "ДНР":В Красноярске Владышев стал видным деятелем "Союза Добровольцев Донбасса". Периодически он помогает раненным россиянам вернувшимся с Донбасса. Также пытается вызволить их из застенков ФСБ. Вот Владышев сдает оперативнику ФСБ какой-то схрон с оружием в Ростовской области в обмен на освобождение боевика с позывным "Якут":

"20 августа 2016 года на трассе Донецк (Ростовский)- Ростов, ГАИ остановило машину в которой ехали Мадвалиев Марат Турсунбаевич (Позывной "Якут") 29.06.1975 г.р,Саша и Игорь (Сраные гуманитарщики из г. Екатеринбург),попросили предъявить документы и провести досмотр машины (БЕЗ ПОНЯТЫХ), 40 минут искали что-то, потом подъехали маски-шоу,ничего не обнаружив задержали всех троих. После этого заехали в ближайшую лесополосу, стали бить и подключать ток к Марату,заставляли подписывать какие то бумаги,САМИ ВЛОЖИЛИ в руки оружие,которое ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ и потом с ним сфотографировали. После этого отвезли в отдел полиции,там допрашивали,руководили всем этим беспределом сотрудники Ростовского УФСБ: Виктор Филатов,Ивлев (имя не установил) и Смирнов (то же), потом отвезли в приёмник-распределитель(!!!!!), на ул.Семашко 1,это на набережной города Ростов, следователь УФСБ (тоже при "делах"), Гребёнкин Станислав Алексеевич,сказал что вменяют им ст.222 и 226!!! ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ЭТИ СТАТЬИ,ЕСЛИ ОРУЖИЯ У ЛЮДЕЙ НЕ БЫЛО!!!!!!!??????? Я предложил следователю обменять "Якута",на реального торговца стволами и его схрон,который находится в Ростовской области,он согласился!!!!! Но сказал,что сразу отпустить "Якута",он якобы не может,надо кое какие телодвижения совершить!!! Миша,это охуеть не надо,таким образом у нас в России можно любого человека закрыть!!!! Марат ничего не подписал,а эти сраные друзья гуманитарщики (они с одного города),пошли на сделку со следователем (лишь бы отпустили,неважно каким образом) и теперь несут такой бред!!!! Но "полиграф" то ещё никто не отменял!!! 25 октября было предварительное слушание дела в суде! Миша,СРОЧНО нужна помощь моему другу "Якуту",ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Я готов отдать им реальный схрон,зачем ради звезды садить абсолютно невиновного человека????? Ну если им нужна наработка,то надо реально работать,а не беспределить! Нужно подключать собственную безопасность ФСБ,я готов грамотно слить этих горе сотрудников ради друга и справедливости! Я сказал следаку,что есть видео задержания (блеф конечно),что из кустов сняли на телефон момент обыска и задержания и что на видео видно,что у задержанных нет никакого оружия, ОН КУПИЛСЯ, Миша!!!))) Вот теперь делаем вывод!!!)))""Подведем итоги. Майор российской армии в отставке в 2013-м неудачно дает в долг, после чего не может получить деньги назад. В 2014-м году возвращается на службу, чтобы повоевать на Донбассе, где командует отдельной разведгруппой составленной из россиян. В ноябре 2014-м он ранен и вынужден по ранению покинуть Донбасс, но уже в звании подполковника. Из переписки мы узнаем, что скорее всего он пребывал на Донбассе как кадровый военный российской армии. Также он каким-то образом встречался с Министром Обороны РФ Шойгу и постоянно кичился перед друзьями работой на "контору". Он выезжает на Донбасс в командировки, также речь идет про создание боевой группы для ликвидации неугодных командиров (вот тебе и Мозговой, Моторола, Гиви…) по линии ФСБ/ГРУ. Но в 2015-м году на нем висят уже два непогашенных кредита и он решает поехать в Сирию, но только тратит время на неудачные переговоры с ЧВК "МАР". В итоге часть группы оказывается в Сирии, где погибает. Подполковник Владышев пытается вернуться на Донбасс, но в итоге вынужден лечиться в России за деньги "Союза Добровольцев Донбасса".

Зачем россияне едут воевать в Украину или Сирию? Они едут убивать за деньги, но назад возвращаются далеко не все", - заключают авторы расследования.