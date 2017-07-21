EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия, Фоторепортаж
  5459  20
Все про:задержание (6002) МВД (8353) ограбление (1229) Нацполиция (8109) убийство (5083)

 Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Сотрудники Нацполиции в Днепропетровской области вместе со спецназовцами КОРД задержали преступную группу из пяти человек, которые подозреваются в громком двойном убийстве. Во время обыска у злоумышленников правоохранители изъяли целый арсенал оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет спикер МВД Артем Шевченко.

"Дерзкое преступление произошло 30 мая в селе Червоногригоровка возле Никополя. Тогда преступники забрали автомобиль убитого и на нем исчезли", - сообщает Шевченко.


Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 01

Только один из пяти задержанных был ранее судим.

Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 02Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 03

Четверо жили с убитыми в одном поселке и работали трактористами и разнорабочими.

Ночью 30 мая у кафе "Родина" ("Семья" - ред.) в поселке Червоногригоровка был убит 71-летний местный предприниматель и 44-летний охранник водонапорной башни, который работал рядом. Злоумышленники пытались убить и жену предпринимателя в собственном доме. Женщина получила ранения и успела вызвать полицию и скорую.

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские вышли на след преступников.



"Почувствовав свою кажущуюся неуловимость, бандиты решают еще раз поживиться за чужой счет. Зная, что потерпевшая женщина до сих пор в больнице, они совершают кражу бытовой техники из дома убитого предпринимателя. Ключи от дома они забрали в момент убийства мужа. Но воспользоваться похищенным им уже не пришлось", - рассказал во время пресс-конференции и.о. начальника Главного управления ЧП в Днепропетровской области Олег Грозь.
Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 04

Понимая, что преступники вооружены, к их задержанию привлекли спецназовцев КОРД. 19 июля все пятеро были задержаны. Сопротивление никто из них не успел оказать, а одного из злоумышленников, который работал трактористом, правоохранители задержали прямо на тракторе, - сообщают в полиции.

При проведении санкционированного обыска полицейские изъяли у задержанных вещи, которые были похищены из дома заявительницы. Как выяснили полицейские, в дом грабители зашли, воспользовавшись ключами, которые забрали у убитого ими мужчины. Денег и драгоценностей в доме не обнаружили. Поэтому забрали бытовую технику, которую можно было бы продать.

Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 05

"Четверо из задержанных являются жителями Червоногригоровки. Они хорошо знали своих жертв. Один мужчина - житель Никополя. Что касается возраста задержанных, то это молодые люди 1985,1986,1991,1993 и 1994 годов рождения. Уже установлено, что незадолго до убийства они совершили разбойное нападение на одно частное предприятие. К счастью, там обошлось без человеческих жертв. Из сейфа воры тогда забрали 20 000 гривен. Следователи выяснили, что убийство предпринимателя за 5000 долларов заказал одному из задержанных местный предприниматель. Дальше преступники действовали по своему усмотрению", - сообщил Олег Грозь.

При обыске по месту жительства и работы одного из задержанных было изъято: ручная граната, похожую на РГ-42, граната РГД-5 и запал УЗРГ, пистолет ПМ с глушителем, карабин "Сайга", магазин, охотничий нож с деревянной рукояткой ям и большое количество патронов различного калибра (26 патронов калибром 9 мм, 110 патронов калибра 7,62 мм, 108 патронов калибра 7,62 мм, 80 патронов к охотничьему ружью и 19 патронов калибром 5,45 мм).

Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 06

Задержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция 07

Сейчас следователем по согласованию с местной прокуратурой данный факт внесен в ЕРДР по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины. (Умышленное убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц). ч.2 ст15 п.6 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) ч.4 ст.187 УК Да ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы от 10 лет до пожизненного.

Лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им вручены письменное уведомление о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Почему на передовой не такая обмундирование,или на фронте козломордые с копьями бегают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
насмешил) подумай почему не такое. МОжет потому что в таком на передовой не удобно? Может потому что такое обмундирование предназначено для ближнего боя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не неудобно а денег нет или уже раздеребанили так же как на пайки и на бронетехнику
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие "козломордые", для тебя уже пятничный ужин начался?
А по теме - жуть сколько абсолютно безбашенного зверья развелось, за копейки, за столетние машины, кнопочные телефоны людей жизни лишают, садюги без всяких сомнений. Девяностые годы переплевываем потихоньку. Хотя по словам нашего неученого прокурора что-то там у кого-то снижается...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
пока страной правят барыги порядка не будет и всякая сволочь будет себя чувствовать вольготно и эти мусора во главе рюкзачным ублюдком ни чего не изменят так как оно само жулье
 показать весь комментарий
Ответить
 
как можно убить человека и после этого нормально жить?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пустой тубус от гранатомета и пневматическая винтовка - ОЧЕНЬ КРУТОЙ АРСЕНАЛ ! Мусора что угодно готовы подбросить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ключи от машин то они коллекционировали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во первых я не ваш.
во вторых новость прочитай внимательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень слабые и мягкие наказания, вот и терпит народ этот беспредел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пипец,такие молодые и такие хладнокровные убийцы.Некоторые даже мои ровестники,даже немогу представить себя на их месте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то должно быть - жизнь за жизнь! Бог с ним, пусть будет пожизненное, но за убийство, кроме самозащиты, не должно быть 7-8-10. Человек должен понимать необратимость совершенного им и получать необратимое и конечное наказание, пусть будет пожизненное, но за взятую жизнь у него тоже забирают жизнь, которая была со всем,что было в ней. Все! До последнего вздоха эта клетка! Иначе ценность жизни девальвируется и мы возвращаемся в дикую природу, где убийство есть необходимость для пропитания и выживания...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны пять подозреваемых в дерзком убийстве предпринимателей. У них обнаружен арсенал оружия, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти