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Все про:контрабанда (1964) Одесса (5743) порт (262) сигареты (664)

 1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота сигареты на сумму более 27,3 миллиона гривен.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Государственной фискальной службе, в результате обысков было обнаружено более 1,36 миллиона пачек сигарет без марок акцизного налога, ввезенных из Дубая (ОАЭ). Общая стоимость изъятого составляет более 27,3 миллиона гривен.

На товар наложен арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы. ФОТО

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(Фото ГФС)
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прибыли сигареты из Дубая без акциза.А что Эмираты ставят акцизы?или Украина по прибытии груза?
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покупка в дьюти фри, а там на пачке написано, растаможки нету
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Цензор.НЕТФотоОбщество1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одессе. ФОТОрепортаж
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