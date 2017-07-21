 1,3 млн пачек сигарет на 27 млн грн изъяты в Одессе. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Государственной фискальной службе, в результате обысков было обнаружено более 1,36 миллиона пачек сигарет без марок акцизного налога, ввезенных из Дубая (ОАЭ). Общая стоимость изъятого составляет более 27,3 миллиона гривен.
На товар наложен арест.
(Фото ГФС)
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