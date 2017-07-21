 "Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента", - Лукашенко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.
Одновременно с переговорами на высшем уровне сегодня в Киеве проходит бизнес-форум, где уже заключены контракты на $45 млн.
"До конца дня, думаю, мы и до ста дойдем. Потому что потенциал наших государств величайший", - уверен Лукашенко.
Александр Лукашенко подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов Беларуси и Украины.
"Мы, русские, украинцы - это ядро цивилизации в этой части европейского континента", - сказал Президент Беларуси.
Фото: пресс-служба Президента Беларуси
Он отметил, что перед переговорами посетил музей Голодомора. Экскурсовод рассказал об отношении белорусов в те тяжелые годы к жителям Украины: они шли в Беларусь, а белорусы делились последним.
"Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений, - подчеркнул Глава белорусского государства. - И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится".
Президент Беларуси добавил, что со времени встречи с Петром Порошенко в апреле нынешнего года правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей.
"Эти регулярные встречи всегда служат и развитию экономики наших государств. Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем", - заверил Президент Беларуси.
Напомним, ранее в Киеве перед зданием Администрации Президента состоялась официальная церемония встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко.
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вон австралия за сто лет из континента каторжников британской империи превратилась в цветущую страну...
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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер собирается выступить перед Сенатом США в рамках слушаний о незаконном лоббировании интересов других стран в Соединенных Штатах. Речь на них может пойти о деятельности адвоката Натальи Весельницкой, о которой в последние дни заговорили мировые СМИ, после того как стало известно о ее участии летом прошлого года во встрече с Дональдом Трампом-младшим, сыном нынешнего президента США, и другими членами тогдашнего предвыборного штаба Трампа-отца.
О Весельницкой известно, что в США она защищала интересы Дениса Кацыва, сына бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Его подозревали в отмывании денег, украденных из российского бюджета. Материалы этого уголовного дела, в частности, послужили основанием для появления в США "закона Магнитского", вводящего санкции в отношении нескольких российских коррупционеров и людей, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО.
Об этом деле телеканал "Настоящее Время" подробно рассказывал ранее.
Позже Весельницкая заявила, что Уильям Браудер собирал на нее и ее семью компромат и передавал его в Госдепартамент США.
Что хочет сообщить основатель фонда Hermitage Capital американским сенаторам, и причем тут адвокат из России, Уильям Браудер рассказал в интервью "Настоящему Времени".
- Как мы сейчас понимаем, весь прошлый год в Вашингтоне разворачивалась масштабная кампания против "закона Магнитского", и в ней участвовала Наталья Весельницкая, которая встречалась с Трампом-младшим, Полом Манафортом и Джаредом Кушнером. Что вы можете сказать - российские власти действительно надеялись на то, что новый президент США отменит этот закон?
- Начнем с того, что Путину не нравится "закон Магнитского". Ему он не нравится, потому что он был одним из бенефициаров схемы отмывания 230 миллионов долларов, которую раскрыл Сергей Магнитский, за что и был убит. Отмену "закона Магнитского" Путин сделал приоритетом своей внешней политики. И в течение прошлого года группа во главе с Натальей Весельницкой стучала в каждую возможную дверь в поисках сочувствующих, с тем чтобы добиться отмены "закона Магнитского".
Встреча с Дональдом Трампом-младшим была лишь одной в целой серии таких встреч. Это происходило и на Капитолийском холме, где они беседовали со многими членами Конгресса, пытаясь заручиться и их поддержкой. На мой взгляд, эта операция полностью провалилась. Но это не значит, что у них был недостаток необходимых ресурсов для ее проведения.
- Когда вы говорите о Путине как о бенефициаре, вы имеете в виду Сергея Ролдугина?
- Как это признано большинством, Сергей Ролдугин, виолончелист, фигурирующий в документах из "Панамского архива", представлял интересы Путина. Ролдугин получал прибыль от этих преступных действий. Мне неизвестно, какая доля этих денег идет Путину, но тот факт, что Ролдугин получал прибыль, говорит о том, что Путин был бенефициаром.
- В одном из ваших интервью вы говорили, что Путин своими решениями фактически помог принятию "закона Магнитского" в других странах, но думаете ли вы, что он был в какой-то степени заинтересован в этом законе, по частям и в целом из-за своих внутренних решений?
- Я думаю, что "закон Магнитского" интересует Путина по двум причинам. Во-первых, в будущем могут быть заморожены его личные деньги. Путин - клептократ. За время своего правления он присвоил большое количество денег, которые хранит в офшорах. И вдруг эти деньги оказались под угрозой. Поэтому он забеспокоился и занервничал.
Во-вторых, он просит людей в своем окружении совершать от его лица серьезные преступления: арестовывать людей, сажать их в тюрьму, подвергать пыткам, в некоторых случаях убивать их для того, чтобы завладеть их собственностью. И для того, чтобы заставить своих людей совершать эти ужасные действия, он должен гарантировать их безнаказанность. Он должен обеспечить, что с ними ничего не произойдет. В прошлом это ему удавалось, но сейчас за пределами России сложились неподконтрольные Путину обстоятельства, и это поставило под угрозу его режим. Он больше не может гарантировать безнаказанность своих людей, и это его расстраивает.
- Что касается Натальи Весельницкой, она была адвокатом Дениса Кацыва, которого подозревают в отмывании денег из российского бюджета. Как вы думаете, то, что это дело было закрыто, связано со встречей в Нью-Йорке?
- Насколько я понимаю, главной целью встречи была попытка отменить "закон Магнитского". На самом деле мы ничего не знаем о встрече. Мы не можем верить ни одному слову Весельницкой. Она уже говорила неправду во многих своих публичных заявлениях. А поскольку команда Трампа постоянно предлагает новые версии подробностей этой встречи, мы и им не можем верить. То есть на самом деле мы ничего не знаем о том, что точно произошло на этой встрече в Трамп-тауэр.
- Насколько большую роль, по вашему мнению, играют в российском лоббизме Наталья Весельницкая и находившийся вместе с ней на встрече Ринат Ахметшин?
- Финансировал эту операцию Петр Кацыв, в прошлом вице-президент РЖД, бывший вице-губернатор Московской области, занимавший очень высокое положение в путинском режиме. А руководила проведением операции Наталья Весельницкая. Она получала средства. Здесь, в Америке, она наняла Рината Ахметшина. Для проведения кампании были также привлечены крупные адвокатские фирмы, лоббистские компании, пиарщики и частные детективные бюро. Весельницкая была главным координатором этой кампании в Соединенных Штатах.
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Досвідом вічного правління ділитися ...
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ні, шаноуны, це ви вже з цапами якось без нас
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холуй путинский...
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Ядро цыганской цивилизации в регионе , мля...
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В общем, клинический идиот.
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