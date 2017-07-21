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 Фоторепортаж
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 Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Российский военнослужащий Кирилл Шадрин так спешно пытался скрыть следы своего участия в войне против Украины и проведения спецопераций в Сирии, что спотыкаясь угодил прямо в сети InformNapalm.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества.

"На Донбассе в 2016 его зафиксировали на фото с геотегом в районе Иловайска, теперь он делает скрытные селфи в Сирии как военнослужащий Сил специальных операций России и на его форме вместо шевронов "Новороссии" и георгиевской ленточки шевроны с арабской вязью. Это подтверждает многочисленные сообщения об отправке российских военнослужащих и наемников из российских ЧВК после Донбасса в Сирию. Ближний восток становится новым местом утилизации "русского мира", - отмечают авторы материала.

Исходные данные

"Социальный профиль Вконтакте https://vk.com/id14969194, зарегистрированный на имя Кирилл Шадрин, г.Киров находился под наблюдением команды InformNapalm давно, но он не давал зацепок, пока спешно не попытался спрятаться. При очередном исследовании указанной страницы мы обнаружили, что владелец изменил имя на "Андрей Добрых", изменил город на Казань, а сам профиль подчистил. Каким образом мы восстановили исходную информацию, которую пытался скрыть российский военнослужащий покажем пошагово. Простым поисковым запросом "http://vk.com/id14969194" на сайте "Большой Каталог" нашли информацию "Шадрин Кирилл: 17.7 г.р., ВКонтакте: www.vk.com/id14969194." (строка на странице сайта в архиве http://archive.is/03gs6#selection-8609.0-8609.59). Далее нашли более расширенную информацию, которую восстановили со страницы соцсети ВК до того момента, как военнослужащий решил удалить и изменить данные на своей странице.

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 01


Нашли не обрезанное фото Шадрина от 2013-го года на сайте "Тут Найдут!" (скриншот выше).


Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 02


Установили, что Кирилл Шадрин родился 17 июля 1991 года в городе Киров. Поиск в "Чистилище" сайта "Миротворец" вывел на запись без фотографии о российском наемнике, где полностью совпадают фамилия, имя, день и место рождения. Нам ранее на этапе наблюдения за профилем удалось сохранить фотоальбом Шадрина, где он зафиксирован с сирийскими шевронами на последних фото, и на более ранних фотографиях за 2015-2016 год в Украине на оккупированном Донбассе", - говорится в расследовании.

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Служба в ВС РФ

Фото Шадрина с оружием, опубликованное 14.07.2015 в неуставной форме одежды на фоне военных автомобилей ВС РФ указывает, что он с большой степенью вероятности находился в полевом лагере подготовки в Ростовской области перед отправкой на Донбасс.

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 03


Фото от 09.05.2016 фиксирует Шадрина в уставной форме ВС РФ с шевроном с "летучей мышью" - знаком военной разведки.


Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 04


Фото, опубликованное в соцсети ВК 03.12.2015 сделано в одной из квартир, вероятно, на Донбассе. На стене флаг "Новороссии". Предположение про Донбасс подтверждают следующие фото.

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 05


Смотрите на "Цензор.НЕТ: РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

А уже на фото, опубликованном 21.01.2016 присутствовал геотег с координатами ( 47.926956, 38.173794 ) в районе Иловайска.

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 06


Фото от 03.10.2016 также содержало геотег с координатами ( 48.117496, 38.5254 ) между поселками Стожковское и Рассыпное (временно оккупированные районы Донецкой области).

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 07


В апреле-июне 2017 в альбоме Шадрина появляются уже другие фотографии в форме с сирийскими шевронами "Ястребов Пустыни" (suqūr aṣ-ṣaḥrāʾ). "Ястребы пустыни" воюют также при поддержке с воздуха со стороны ВКС РФ, что является еще одним доказательством аффилированности с российскими Силами специальных операций.

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"Читатели также подсказали, что надпись на шевроне военнослужащего в переводе с арабского гласит: "Департамент общей разведки".
В 2016 совместная группировка "Ястребов пустыни" и ССО РФ с ЧВК "Вагнера" были разбиты боевиками ИГИЛ, за сутки отступив более чем на 60 км", - отмечают авторы публикации.

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 08


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Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 09


Это же фото замечено и в ленте instagram - "@mighty_russia" (http://archive.is/bU9BE) с подписью " Russian Special forces in Syria ", при этом лицо военнослужащего скрыли блюром.

Российский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm 10


"Таким образом, в ходе наблюдения установлено, что военнослужащий Российской Федерации Шадрин Кирилл Сергеевич, начал свою службу по контракту в вооруженных силах России в 2015 году, после этого успел побывать на Донбассе, а в 2017 году уехал в Сирию, где предположительно пребывает и в момент публикации этого материала. Это раскрытие только первый штрих в будущем провале российских спецназовцев в Сирии", - заключают расследователи.
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Да настигнет его пуля возмездия, как и всякую служивую псину путинского фашизма.
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романтика...украл-выпил-в турму...украл выпил-закопали.ну или передвижной краматорий
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воюет.... пока воюется. На тачку таки навоевал, знать вьігодно, не в убьітке.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийский военнослужащий Шадрин, воевавший в рядах террористов на Донбассе, теперь воюет в Сирии, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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