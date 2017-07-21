 Налоговики ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров путем открытия подпольных цехов) УК, было установлено, что на территории одного из городов области группой лиц осуществляется незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя с использованием оборудования, обеспечивающего его массовое производство. Алкоголь продавался через сеть магазинов области по заниженным ценам.
В результате трех обысков, проведенных по местам производства и хранения фальсификата, было обнаружено и изъято 80 литров фальсифицированного алкоголя, более 2,7 тысячи литров спирта, поддельные марки акцизного налога, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти полмиллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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- сначала коноплю спалили
- потом шлюха-дома закрыли
- теперь вот еще и бухло накрыли
Вообще лишают народа всех радостей жизни
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смага тоже фальсифицированный продукт.
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