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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1612) Львовщина (1553) налоговая милиция (1499) фальсификат (315) ГФС (3050)

 Налоговики ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя на Львовщине. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции пресекли работу подпольного цеха, в котором осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров путем открытия подпольных цехов) УК, было установлено, что на территории одного из городов области группой лиц осуществляется незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя с использованием оборудования, обеспечивающего его массовое производство. Алкоголь продавался через сеть магазинов области по заниженным ценам.

В результате трех обысков, проведенных по местам производства и хранения фальсификата, было обнаружено и изъято 80 литров фальсифицированного алкоголя, более 2,7 тысячи литров спирта, поддельные марки акцизного налога, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти полмиллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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да что же сегодня за день такой
- сначала коноплю спалили
- потом шлюха-дома закрыли
- теперь вот еще и бухло накрыли

Вообще лишают народа всех радостей жизни
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фальсифицированный алкоголь это не значит, что он х*вый.
смага тоже фальсифицированный продукт.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя на Львовщине. ФОТОрепортаж
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