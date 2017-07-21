 "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на страницу Президента в Twitter.
"Рад приветствовать Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с официальным визитом в Украину", - написал Порошенко.
Как сообщалось ранее, ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для СМИ по итогам переговоров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом
Ранее пресс-служба
белорусского президента сообщила,что программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.
Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.
Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.
Фото: пресс-служба Президента
Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.
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сынулю он пиарит просто так?
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есть вопросы?
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И сами опасаются прихода дружественных "зеленых человечков" для защиты "русского мира".
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НО...поддерживают тех, кто лезет...
чего только креветки белорусские стоят...
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В январе-июне 2017 года Украина экспортировала 8,4 тыс. тонн картофеля на сумму $2,3 млн, большая часть которого была отправлена в Беларусь, сообщается на сайте Госфискальной службы Украины.
Как отмечает издание AgroTimes, этот показатель на 68% превышает объем всего экспорта картофеля из Украины в 2016 году, когда за границу было отправлено 5 тыс. тонн продукции на сумму $1,3 млн.
95% всего экспорта украинского картофеля в этом году купила Беларусь, 2,6% - Молдова. В прошлом году в Беларусь было продано 90,5% украинского картофеля.
В 2016 году, как сообщается на сайте союза "Экономический дискуссионный клуб", Украина произвела 21,7 млн тонн картофеля, что на 4,4% выше, чем годом ранее.
По информации Евразийской экономической комиссии, Украина занимает четвертое место в мире по производству картофеля, уступая лишь Китаю, Индии и России. В рейтинге ЕЭС Беларусь с объемом производства 6,3 млн тонн занимает 10 место.
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Звучит Гимн Белорусси, Порошенко стоит по стойке смирно, а тот стоит и весь дёргается .
То ли с правой штанины свои яйца хотел выбросить, то ли бронежилет поправить на жопе.
И кстати, гимн остался ещё Советской Балоруссии. Вообщем Белоррусь это даже не советская Республика, это область Путистана.
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Американский Госдеп по этому поводу и то к чему-то там распоясавшуюся мордву призвал. Беда...
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Тролль путиноидный, сдрысни с этого сайта. От тебя здесь только вонь!
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А ще у нашого президента є чудова нагода прямо спитати Лукашенку - що робитимуть білоруські військові, коли Росія під час спільних з Білоруссю військових навчань ви рішить з території Білорусі вдарити по Україні? Оце і буде тест на "братерство"...
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