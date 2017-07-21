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 "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве перед зданием Администрации Президента состоялась официальная церемония встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter.

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"Рад приветствовать Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с официальным визитом в Украину", - написал Порошенко.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 01

Как сообщалось ранее, ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для СМИ по итогам переговоров.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 03

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 04

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила,что программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 05

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 06

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину, - Порошенко встретился с Лукашенко 07

Фото: пресс-служба Президента

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.
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Следующим наверно будет царь всея валодя палкин
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Думаю, після цієї зустрічі треба бути насторожі вдесятеро більше: приїхав підх...ловник перед тим, як прихистити на нашому спільному кордоні зброю й живу силу з параші.
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И та разведка боем , которую провели обдраченцы подкуйловые за прошлые сутки , явно не спроста .
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Навіщо московського блазня запросили в Україну...
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потому что порошенко тоже россиянский блазень...
есть вопросы?
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У тебя с мозгами все нормально или у них сегодня выходной?
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Если так случится то его избиратели насобирают полный чемудан довольно таки приятных приветствий
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Хм. А вообще-то Беларусь входит в союзное государство с Россией. Т.е. тоже агрессор
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Бред . Какой агрессор ? Белорусы никуда нагло не лезут !
И сами опасаются прихода дружественных "зеленых человечков" для защиты "русского мира".
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не лезут...это правда..
НО...поддерживают тех, кто лезет...
чего только креветки белорусские стоят...
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А вообще-то Бразилия входит в БРИКС с Россией. Т.е. Бразилия тоже агрессор, да?
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прикол мы поставляем картоху в Беларусь
В январе-июне 2017 года Украина экспортировала 8,4 тыс. тонн картофеля на сумму $2,3 млн, большая часть которого была отправлена в Беларусь, сообщается на сайте Госфискальной службы Украины.
Как отмечает издание AgroTimes, этот показатель на 68% превышает объем всего экспорта картофеля из Украины в 2016 году, когда за границу было отправлено 5 тыс. тонн продукции на сумму $1,3 млн.
95% всего экспорта украинского картофеля в этом году купила Беларусь, 2,6% - Молдова. В прошлом году в Беларусь было продано 90,5% украинского картофеля.
В 2016 году, как сообщается на сайте союза "Экономический дискуссионный клуб", Украина произвела 21,7 млн тонн картофеля, что на 4,4% выше, чем годом ранее.
По информации Евразийской экономической комиссии, Украина занимает четвертое место в мире по производству картофеля, уступая лишь Китаю, Индии и России. В рейтинге ЕЭС Беларусь с объемом производства 6,3 млн тонн занимает 10 место.
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УКРАИНЦЫ С БЕЛАРУСАМИ ДРУЗЬЯ, А РОССИЯНИ СВИНЬИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ !!!
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Шото мне подсказывает,что эти встречи будут частыми. Лукашенко не дурак,протекция в Эвропе нужна,а с параши пока по максимуму вытягивать бабло будет
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Как был Лука советским головою колгоспу, так им и остался.
Звучит Гимн Белорусси, Порошенко стоит по стойке смирно, а тот стоит и весь дёргается .
То ли с правой штанины свои яйца хотел выбросить, то ли бронежилет поправить на жопе.
И кстати, гимн остался ещё Советской Балоруссии. Вообщем Белоррусь это даже не советская Республика, это область Путистана.
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Будешь президентом,поедешь в северную корею с офф везитом и будешь смирно стоять под их гимн - существует полетическая вежливость , и без ниё ни как
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Наш верховный нарцисс с пацанами огромных потерь ВСУ даже не заметил. Ни траура, ни даже соболезнований. Хоть бы по ТВ что-то брякнул типа в следующий раз мы вас... НИ ХЕРА! Важнее попонтоваться перед камерами с грузинами, молдаванами, вон теперь - с бульбонами (в нормальных странах его уже только в предбанниках на пару минут принимают).
Американский Госдеп по этому поводу и то к чему-то там распоясавшуюся мордву призвал. Беда...
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А твой плешивый ботоксный сорняк сильно замечает, как стадо баранов, подобных тебе поджаривают сотнями в Сирии и в Украине?
Тролль путиноидный, сдрысни с этого сайта. От тебя здесь только вонь!
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Згоден щодо "совкових" фото.
А ще у нашого президента є чудова нагода прямо спитати Лукашенку - що робитимуть білоруські військові, коли Росія під час спільних з Білоруссю військових навчань ви рішить з території Білорусі вдарити по Україні? Оце і буде тест на "братерство"...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО
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