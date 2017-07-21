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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве перед зданием Администрации Президента состоялась официальная церемония встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter.

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"Рад приветствовать Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с официальным визитом в Украине", - написал Порошенко.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 01

Как сообщалось ранее, ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для СМИ по итогам переговоров.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 03

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 04

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила,что программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 05

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 06

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине, - Порошенко встретился с Лукашенко 07

Фото: пресс-служба Президента

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.
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Петя,ты в своём уме?Лукашенко учения проводит с РФ
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по-этому надо заранее поговорить и объяснить ему возможные пути развития ситуации. Ведь ни ему, ни нам сюрпризы не нужны.
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вопрос, шо там Пеця делает?, выведывает сколько дивизий будет у границ Украины???
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Встретились два выдающихся политических деятеля нашей эпохи. Уверен, их усилия приведут к дальнейшему процветанию наших народов.
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В этой компании еще корейского Ким Сунь Выня не хватает для полного процветания
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иногда общаюсь с белорусами,-как будто совок не кончается;рабство,покорность,послушание тех,кто поддерживает Украину или сказал "Живе Беларусь!" - в подвалы КГБ,а за "Славу Украине!" наверное тройкой судить будут
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А я в Украине общался с беларусами. Так они очень критично называли его тоталитарным деятелем. Видимо есть и другие беларусы (65%) для которых путин Бог.
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тупарики которые не понимают что это стеб
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ПОП переймає досвід як пробути у владі "N" термінів. Колгоспник і барига є чому повчитися...
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Александр Лукашенко осудил аннексию Крыма и не признал «Новороссию»

Белоруссия выступает за единство и территориальную целостность Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью изданию Euronews, опубликованном 3 октября.
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Два сапога пара и оба путинские клоуны, готовые за кресло продать свою страну. Мерзкое зрелище их фальшивые обнимашки.
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В Беларуси учения, которые угрожают соседям. В тоже время Украина принимает лидера этой страны
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два подхуйловника встретились и обменялись любезностями
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Лукавый - враг беларуского народа.Он делает все, чтобы превратить Беларусь в глубинку паРашии....И у него это получается на данный момент.Надеюсь, что он получит по заслугам.
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Лука как хитрый ласковый теленок ,с трех сосок сосать хочет.
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батькину комсомолку зажимает, пока он в командировке
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в свету прошлых событий я бы отменила любого рода встречи, а объявила день траура по погибшим, число реально огромное и изменила подачу новостей об этой трагедии что это еще в следствии вероломного, это вероломство началось не вчера, а в 2014. Верните защиту техническую назад на позиции, а потом встреяайтесь
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Братья-украинцы, опозорьте лукашеску на весь Мир, забросайте его тухлыми яйцами с гнилыми помидорами, зелёнкой на рыло и кое что ещё, чтоб назад не возвратился. Он тот же Х""ло, только умеет прикидываться.
Не верьте ему ни одному слову, ещё не было случая чтоб не соврал.
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Нацгвардия Украины, обученная лучшими мировыми инструкторами, вооруженная отличным оружием усилиями украинского народа не допустит подобного дипломатического скандала.
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Мужчина приютил «самого нежеланного» кота в приюте! А когда пошел спать, случилось нечто чудесное
Не нужно судить никого по внешнему виду. Не такой, как все, снаружи, кто-то может оказаться удивительным внутри. Так и произошло с котом по кличке Монти. Он родился с дефектами мордочки и его сразу отдали в приют. Почему-то люди видели в нем уродливое существо, а не очаровательного питомца. Монти долго жил в приюте, его никто не хотел забирать да и взгляд свой на нем долго не задерживали. Но, однажды, всё изменилось…
В приют пришел парень и сказал, что хочет завести себе кота. Ему начали показывать обитателей приюта и рассказывать про каждого из них. И тут, его взгляд остановился на Монти. Кот смотрел на парня так, будто знает его всю свою жизнь. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Так у кота, который был «самым нежеланным», появилась семья и любящий дом.
Но и это еще не всё. Как оказалась, Монти очень благодарный кот и он души не чает в своем спасители. Каждый вечер, когда его хозяин ложится спать, Монти прибегает к нему и укладывается ему на грудь. Он вытягивает лапы и начинает нежно мурлыкать. Выглядит это безумно мило:https://www.youtube.com/watch?v=gSUQw8E6M14
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Надеюсь, встреча лидеров наших государств, окажет благотворное влияние на развитие и укрепление дружбы между нашими народами. Которые всегда были примером для других стран.
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Спробуйте змінити свого "лідера"- тоді й побачимо ваш приклад.
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Я не могу давать вам советы по смене ваших лидеров, это только ваше внутреннее дело.
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Тебе нравится друг твоего президента - путин?
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Причем здесь вообще Путин? Да мне дела нет до него.
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Стивен Сигал ест морковку, выращенную президентом Республики Беларусь А.Лукашенко "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине", - Порошенко встретился с Лукашенко - Цензор.НЕТ 4910
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через два тижні спільні військові навчання РБ+РФ, тут бацько приїхав, мабуть хоче озвучити план "навчань"?
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Лука преуспел в византийской хитрости, но более всех преуспел пуйло.
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Вчера погибло 9 украинцев, а сегодня Одноразовый презик в обнимашках с союзником Хуйла, проводящим учения с убийцами? Сложно даже представить какого-то другого руководителя страны на месте жирного...
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Ну децкий сад! Вы знаете слово такое есть - дипломатия.
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Більшість знають-от тільки значення не розуміють.
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Проикольное титульное фото,видимо собираются друг другу залезть в карман.
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За добу 5 бійців наших убито, 7 поранено, 1 пропав безвісти... В засос його, путінського холуя, Петре Олексійовичу! СКОТИ, бля. "Два сапога - пара"...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО
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