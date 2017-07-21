 "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на страницу Президента в Twitter.
"Рад приветствовать Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с официальным визитом в Украине", - написал Порошенко.
Как сообщалось ранее, ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для СМИ по итогам переговоров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом
Ранее пресс-служба
белорусского президента сообщила,что программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.
Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.
Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.
Фото: пресс-служба Президента
Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.
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спасибо поржал
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Белоруссия выступает за единство и территориальную целостность Украины. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью изданию Euronews, опубликованном 3 октября.
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https://youtu.be/jbg1QuZUE3w
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Не верьте ему ни одному слову, ещё не было случая чтоб не соврал.
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Не нужно судить никого по внешнему виду. Не такой, как все, снаружи, кто-то может оказаться удивительным внутри. Так и произошло с котом по кличке Монти. Он родился с дефектами мордочки и его сразу отдали в приют. Почему-то люди видели в нем уродливое существо, а не очаровательного питомца. Монти долго жил в приюте, его никто не хотел забирать да и взгляд свой на нем долго не задерживали. Но, однажды, всё изменилось…
В приют пришел парень и сказал, что хочет завести себе кота. Ему начали показывать обитателей приюта и рассказывать про каждого из них. И тут, его взгляд остановился на Монти. Кот смотрел на парня так, будто знает его всю свою жизнь. Это была взаимная любовь с первого взгляда. Так у кота, который был «самым нежеланным», появилась семья и любящий дом.
Но и это еще не всё. Как оказалась, Монти очень благодарный кот и он души не чает в своем спасители. Каждый вечер, когда его хозяин ложится спать, Монти прибегает к нему и укладывается ему на грудь. Он вытягивает лапы и начинает нежно мурлыкать. Выглядит это безумно мило:https://www.youtube.com/watch?v=gSUQw8E6M14
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