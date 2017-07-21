 "Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украине", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter. "Рад приветствовать Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с официальным визитом в Украине", - написал Порошенко.

Как сообщалось ранее, ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для СМИ по итогам переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прибыл в Украину с официальным визитом

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила,что программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Фото: пресс-служба ПрезидентаОжидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.