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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Греция (483) землетрясение (627) Турция (2018)

 В результате землетрясения в Эгейском море погибли граждане Швеции и Турции. ФОТОрепортаж

В результате землетрясения, эпицентр которого находился в Эгейском море, погибли граждане Швеции и Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Protothema.

"27-летний швед и 39-летний турок погибли после того, как в баре, где они находились, обвалился потолок", - отмечается в сообщении.

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Там же травмы получили пятеро пятеро туристов на греческом острове Кос. Один из них сильно травмировал обе ноги. Пострадавших доставили в больницы Ираклиона и Афин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о пострадавших от землетрясения в Эгейском море украинцах не поступала, - МИД

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За медицинской помощью обратились 90 человек, большинству оказали помощь на месте, 10 человек были госпитализированы.

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21 июля сообщалось, что в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.

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Співчуття родинам загиблих..
Страшне явище землетрус.. Але, війна страшніша.
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Там случайно на байкале землетрясение не намечается? Вот сколько потолков на головы мордвы попадало!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате землетрясения в Эгейском море погибли граждане Швеции и Турции. ФОТОрепортаж
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