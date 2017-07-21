 В результате землетрясения в Эгейском море погибли граждане Швеции и Турции. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Protothema.
"27-летний швед и 39-летний турок погибли после того, как в баре, где они находились, обвалился потолок", - отмечается в сообщении.
Там же травмы получили пятеро пятеро туристов на греческом острове Кос. Один из них сильно травмировал обе ноги. Пострадавших доставили в больницы Ираклиона и Афин.
За медицинской помощью обратились 90 человек, большинству оказали помощь на месте, 10 человек были госпитализированы.
21 июля сообщалось, что в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.
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Страшне явище землетрус.. Але, війна страшніша.
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