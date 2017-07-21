 Канал поставок "жриц любви" в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Отмечается, что мужчина и женщина 1960 и 1968 годов рождения, жители Запорожской области, организовали преступную деятельность - перемещение женщин в город Хайфа (Израиль) с целью предоставления сексуальных услуг.
Используя уязвимое состояние потенциальных жертв, преступники вербовали и удерживали женщин в местах разврата, где они оказывали сексуальные услуги. Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг. Возрастная категория будущих "жриц любви" была от 18 до 35 лет.
"Преступники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей. После оформления всех соответствующих документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую "жертву" злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов США. На территории Израиля девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, все средства, которые были "заработаны" в сексуальном рабстве, отбирали сутенеры, а сами жертвы не могли вернуться на родину", - отметили в ведомстве.
Вчера пограничники совместно с сотрудниками ГУНП в Днепропетровской области провели 8 обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и "отлаженную схему" торговли людьми. Кроме уничтожения канала торговли людьми, правоохранители прекратили функционирование двух борделей в Запорожье и не допустили вывоза в сексуальное рабство 6 гражданок Украины.
Злоумышленники задержаны, в настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия. Организаторам "преступного бизнеса", согласно части 2 ст. 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) и части 2 ст. 149 УКУ (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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Там есть хоть одна, которая не знала куда и зачем их везут?
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