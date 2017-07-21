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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1318) пограничники (1300) Нацполиция (8103) торговля людьми (123) Запорожская область (596)

 Канал поставок "жриц любви" в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Днепропетровской области правоохранители вместе с пограничниками разоблачили канал международной торговли людьми.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что мужчина и женщина 1960 и 1968 годов рождения, жители Запорожской области, организовали преступную деятельность - перемещение женщин в город Хайфа (Израиль) с целью предоставления сексуальных услуг.

Используя уязвимое состояние потенциальных жертв, преступники вербовали и удерживали женщин в местах разврата, где они оказывали сексуальные услуги. Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг. Возрастная категория будущих "жриц любви" была от 18 до 35 лет.

"Преступники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей. После оформления всех соответствующих документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую "жертву" злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов США. На территории Израиля девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, все средства, которые были "заработаны" в сексуальном рабстве, отбирали сутенеры, а сами жертвы не могли вернуться на родину", - отметили в ведомстве.

Вчера пограничники совместно с сотрудниками ГУНП в Днепропетровской области провели 8 обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и "отлаженную схему" торговли людьми. Кроме уничтожения канала торговли людьми, правоохранители прекратили функционирование двух борделей в Запорожье и не допустили вывоза в сексуальное рабство 6 гражданок Украины.

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Злоумышленники задержаны, в настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия. Организаторам "преступного бизнеса", согласно части 2 ст. 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) и части 2 ст. 149 УКУ (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Канал поставок жриц любви в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба 01Канал поставок жриц любви в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба 02Канал поставок жриц любви в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба 03Канал поставок жриц любви в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба 04

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В Хайфу надо других отправить - Продавца труселей с винницкого базара и его шефа со всей будкой
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оно сильно дорогая проститутка, израильтянам не по карману, его только украинцы могут прокормить
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Глупость заразительна - чтоб не сойти с ума, летай высоко.
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Слушайте, обычные заработки. Берут плядей с Запорожья, везут на новое место работы.
Там есть хоть одна, которая не знала куда и зачем их везут?
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нет, но Закон приводят к морали депутаты. Если бы Законы были неизменны, то мы бы не вышли с каменного века...
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а они думали, что их на картошку везут, а оно вон как..
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с каких пор Запорожье стало Днепропетровщиной? их задерживали насильно? если нет, то какая нах торговля людьми? их заставляли, забирали. может узаконить проституцию, в конце концов, или сбу тяжело терять накатанный бизнес ?
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Так там "вещественные доказательства" обличают. Офигенно крупные купюры в 1 доллар и 1 гривню. Про деццкую машинку так вообще мовчу - типичный показнык разврата
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самый веский вещдок - чесночек, притаившийся под сумочкой рядом с пачкой сигарет
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А давайте задержим по такой же статье все бюро трудоустройства в Украине, которые предоставляют услуги по трудоустройству за рубежом. Или когда человек устраивается клубнику собирать за 800 долларов в месяц-это ничего, а когда член сосать за 8000 то это торговля людьми. Какой то дурацкий подход.
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Девки видно, что бывалые. А арестовали организаторов из-за того, что кто-то в Израиле вроде бы без вести пропал. Ну и начали разбираться. Впрочем, там такой контингент, что не сильно жалко.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКанал поставок "жриц любви" в Израиль ликвидирован на Днепропетровщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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