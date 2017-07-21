 Директор компании, организовавший схему разворовывания бюджетных средств при реконструкции улиц города, арестован во Львове. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.
По ее словам, сотрудники управления защиты экономики Львовского областного управления НПУ совместно с прокуратурой разоблачили директора компании - подрядчика, который путем подписания недостоверных актов приема выполненных работ завладел бюджетными средствами в сумме более восьми миллионов гривен.
"Департамент жилищного хозяйства и компания - подрядчик заключили договор на проведение реконструкции одной из улиц города на общую сумму более 42 миллионов гривен. В частности, в акты выполненных работ были внесены работы, которые на самом деле проведены не были. Кроме того, в документы вносились недостоверные сведения в части объемов и стоимости фактически выполненных строительных работ, а также материалов, которые использовались. В результате стоимость проведенных работ была завышена более чем на восемь миллионов гривен, которые были безосновательно перечислены на счет предприятия", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК. После этого директор компании был задержан во время попытки дать взятку в размере 220 тысяч гривен сотруднику прокуратуры за закрытие уголовного производства. По данному факту дополнительно было открыто еще одно уголовное производство. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 512 тысяч гривен залога. Тогда директор компании заплатил залог и вышел на свободу.
"Галицкий районный суд Львова арестовал злоумышленника с альтернативой внесения залога в размере более 600 тысяч гривен. Он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, арестовано его имущество, в частности дом и автомобиль, стоимостью более миллиона гривен", - подчеркнула Калиновская.
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Слідство має і з замовником розбиратися.
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