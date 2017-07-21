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Все про:Беркут (10401) гражданство (611) майдан (4478) расстрел (381) Россия (71481) Садовник (15)

 15 "беркутовцев", причастных к расстрелу Майдана, получили гражданство РФ. ДОКУМЕНТ

Пятнадцать бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые входили в так называемую "Черную роту" и были причастны к расстрелам протестующих на ул. Институтской 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в документе, который опубликовало издание "Тиждень".

Как отмечается в документе, в ответ на запрос украинских правоохранителей российская Генпрокуратура сообщила, что с 2014 года российское гражданство получили 14 спецназовцев, трое - временное убежище. Еще один бывший сотрудник "Беркута", согласно предоставленным Россией данным, является гражданином РФ с 1999 года.

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В большинстве случаев бывшие бойцы "Беркута" получали гражданство с припиской к Тверской или Тульской области. В то же время, места, в которых трое спецназовцев получили временное убежище, не уточняются.

Согласно информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подтверждено гражданство следующих лиц:

1. Садовник Дмитрий Николаевич (4 декабря 2014 предоставлено гражданство РФ);
2. Панченко Роман Викторович (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)
3. Владыка Игорь Васильевич (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)
4. Зарицкий Назар Николаевич (27 апреля 2015 предоставлено гражданство РФ, Тверская область);
5. Макарец Иван Петрович (4 июня 2014 предоставлено гражданство РФ);
6. Кравец Юрий Григорьевич (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)
7. Проноза Евгений Константинович (22 апреля 2015 предоставлено гражданство РФ, Тверская область);
8. Цвигун Алексей Юрьевич (24 июня 2014 предоставлено гражданство РФ, Тульская область)
9. Кишкань Олег Иванович (29 апреля 2016 предоставлено гражданство РФ, Волгоградская область);
10. Девятый Сергей Михайлович (19 сентября 2014 предоставлено гражданство РФ, Тульская область)
11. Шпилевый Сергей Павлович (14 мая 2014 предоставлено гражданство РФ, Тверская область);
12. Горбик Руслан Анатольевич (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)
13. Чумак Игорь Евгеньевич (10 января 1999 предоставлено гражданство РФ);
14. Исаков Дмитрий Александрович (4 июня 2014 предоставлено гражданство РФ);
15. Рябошапка Василий Владимирович (20 ноября 2014 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область).


Временное убежище в РФ получили:

1. Псарев Петр Юрьевич;
2. Трепачов Владимир Михайлович;
3. Шафаренко Богдан Николаевич.

15 беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана, получили гражданство РФ 04

Инфографика - "Адвокатська дорадча група"

Напомним, в январе прокурор Роман Псюк во время судебного заседания по делу об убийстве 48 протестующих бойцами спецподразделения "Беркут" заявил, что Генеральная прокуратура РФ на запрос ГПУ сообщила, что десять экс-беркутовцев получили российское гражданство, а еще двое - временное убежище. В то же время, представитель прокуратуры не уточнил, о ком именно из разыскиваемых спецназовцев идет.

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Как известно, в мае 2016 Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение дела по пяти бывшим бойцам "Беркута": Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их подозревают в причастности к расстрелу 48 участников Революции достоинства на ул. Институтской 20 февраля 2014. Бывших спецназовцев обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве, незавершенных покушениях на убийство и препятствовании мирным собраниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан экс-"беркутовец" подозреваемый в избиении активистов "Автомайдана", - Горбатюк

Кроме того, еще более 10 бойцов "Беркута", среди которых и непосредственный руководитель задержанных - Дмитрий Садовник - подозреваемых в расстрелах мирных митингующих на Институтской, находятся в розыске. По предварительной информации, часть из них находится на территории России. В частности - один из командиров "Беркута" Сергей Кусюк, которого 12 июня 2017 видели во время акций протеста в Москве среди бойцов ОМОНа.
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ну да, виродки з таким досвідом в кацапії на вагу золота
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у них своих таких золотых после чечни-хоть на экспорт отправляй...что впрочем и делали.в любую горячую точку.или шоб поджечь какую точку.
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Олеже Муляр, зверніть увагу на те, що сред них тільки троє з явно російськими прізвищами. Швидше за все, абсолютна більшість серед них - етнічні українці. Вони не на вагу золота, ажніяк. Це корисний розхожий матеріал. Гірко те, що такого "матеріалу", правди ніде діти, Україна виробила за століття стільки, що...
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Ваша правда. Якось одне "тєло" з українським прізвищем з піною на писку доводило мені, що воно за національністю "хохол" і що ніяких українців не існує.
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Ну давай, русня, запевай про то что госдеп расстреливал майдановцев.
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Да понятно что изначально это кацапская агентура была
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остальные беркутята продолжают спокойно "служить на благо" Украины и украинцев под командованием теперь уже первого зама сабакова - атброськина.
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Сбежали явные отморозки и враги, а сколько скрытых осталось и работает под крылом Авакова?
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за то, что беркутне не дали спокойно пострелять в людей на Майдане, теперь беркутня будет потрошить кацапов! а шо - таки будет мочить кацапов, другого те мусора не умеют и не хотят
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"Черная рота" это пыль в глаза. До сих пор неизвестно кто расстреливал Майдан, и никто даже не собирается выяснять.
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15 "беркутовцев" из "Черной роты", причастные к расстрелу Майдана 20 февраля 2014 года, получили гражданство РФ.
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Если их невозможно привлечь "благодаря" воровкой шобле, позволившей всем преступникам времен Янукковоща сбежать, тогда: суд - оглашает приговор, а дальше - работа СБУ.


Но преступники - должны понести наказание!!!




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Кстати, как там русскомирная "судья" Волкова, выпустившая Садовника, чтобы тот бежал в Россию?
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а их недвижимость тут на жен и детей переписана???????? квартирки от мвд???
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Бущдучи сам моральным уродом,Путин ексли кого и защищает , то себе подобных! И в этом еего гнилая суть!!!
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Фамилии, имена, даты рождения, места проживания - и все в свободный доступ.
К чему бы это?
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К тому, что за голову каждого заплатим по 100000 баксов каждому желающему выполнить эту работу.
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Надо их вывезти на остров "Сундук мертвеца" и оставить им бутылку рому.
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15 из "черной роты". Хм. А сколько всего входило в эту роту? И чем сейчас занимаются остальные. Это, пожалуй, поинтересней будет
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Ну вот теперь, сполным правом гражданина северной папуасии и будут "со скрепным чувством и расстановкой" 3,14здить папуасов с лишней хромосомой.
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Тепер заздрять тим що залишились, які перевелись у КОРД, отримали підвищення та кришу від порохоригів
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це ті що стріляли ,а замовлювачі?

вони ж зараз у владі сидять..а пашинський що підвозив снайперки??
а кривавий україножер -опазіційний блок???
а медведчук ???
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АВАКАВ бе-бе-беминистр украинский изик фейзбух писать нет...ЧМО...
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бе-бе-міністр !



до речі всі думають що він айзер чи армян...БРЕШУТЬ......мойша він ..стопудово...
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"Пятнадцать бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые входили в так называемую "Черную роту" и были причастны к расстрелам протестующих на ул. Институтской 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство".

=========
Их что, украинский суд признал виновными???
"Быть причастными" (заголовок) и "подозреваться в причастности" (текст) - это разные вещи.
Хотя для тех, кто делает стойку только на заголовки - это один хрен...
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О, эт точно!
А вна Украину из Северной Азии бежали исключительно жынтльмены.
Заророжская Сечь - все поголовно в смокингах, с галстуками-бабочками и с розами в петлицах...
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Страшны не те выродки которые сбежали, а те, которые остались.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж15 "беркутовцев", причастных к расстрелу Майдана, получили гражданство РФ. ДОКУМЕНТ
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