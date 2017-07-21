 15 "беркутовцев", причастных к расстрелу Майдана, получили гражданство РФ. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в документе, который опубликовало издание "Тиждень" Как отмечается в документе, в ответ на запрос украинских правоохранителей российская Генпрокуратура сообщила, что с 2014 года российское гражданство получили 14 спецназовцев, трое - временное убежище. Еще один бывший сотрудник "Беркута", согласно предоставленным Россией данным, является гражданином РФ с 1999 года.

В большинстве случаев бывшие бойцы "Беркута" получали гражданство с припиской к Тверской или Тульской области. В то же время, места, в которых трое спецназовцев получили временное убежище, не уточняются.Согласно информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подтверждено гражданство следующих лиц:1. Садовник Дмитрий Николаевич (4 декабря 2014 предоставлено гражданство РФ);2. Панченко Роман Викторович (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)3. Владыка Игорь Васильевич (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)4. Зарицкий Назар Николаевич (27 апреля 2015 предоставлено гражданство РФ, Тверская область);5. Макарец Иван Петрович (4 июня 2014 предоставлено гражданство РФ);6. Кравец Юрий Григорьевич (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)7. Проноза Евгений Константинович (22 апреля 2015 предоставлено гражданство РФ, Тверская область);8. Цвигун Алексей Юрьевич (24 июня 2014 предоставлено гражданство РФ, Тульская область)9. Кишкань Олег Иванович (29 апреля 2016 предоставлено гражданство РФ, Волгоградская область);10. Девятый Сергей Михайлович (19 сентября 2014 предоставлено гражданство РФ, Тульская область)11. Шпилевый Сергей Павлович (14 мая 2014 предоставлено гражданство РФ, Тверская область);12. Горбик Руслан Анатольевич (20 января 2015 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область)13. Чумак Игорь Евгеньевич (10 января 1999 предоставлено гражданство РФ);14. Исаков Дмитрий Александрович (4 июня 2014 предоставлено гражданство РФ);15. Рябошапка Василий Владимирович (20 ноября 2014 предоставлено гражданство РФ, Тамбовская область).Временное убежище в РФ получили:1. Псарев Петр Юрьевич;2. Трепачов Владимир Михайлович;3. Шафаренко Богдан Николаевич.

Напомним, в январе прокурор Роман Псюк во время судебного заседания по делу об убийстве 48 протестующих бойцами спецподразделения "Беркут" заявил, что Генеральная прокуратура РФ на запрос ГПУ сообщила, что десять экс-беркутовцев получили российское гражданство, а еще двое - временное убежище. В то же время, представитель прокуратуры не уточнил, о ком именно из разыскиваемых спецназовцев идет.Как известно, в мае 2016 Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение дела по пяти бывшим бойцам "Беркута": Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их подозревают в причастности к расстрелу 48 участников Революции достоинства на ул. Институтской 20 февраля 2014. Бывших спецназовцев обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве, незавершенных покушениях на убийство и препятствовании мирным собраниям.Кроме того, еще более 10 бойцов "Беркута", среди которых и непосредственный руководитель задержанных - Дмитрий Садовник - подозреваемых в расстрелах мирных митингующих на Институтской, находятся в розыске. По предварительной информации, часть из них находится на территории России. В частности - один из командиров "Беркута" Сергей Кусюк, которого 12 июня 2017 видели во время акций протеста в Москве среди бойцов ОМОНа.