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 В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен. ФОТОрепортаж

Украинские воины отразили наступление диверсантов ценой гибели трех героев. Еще семь военнослужащих ВСУ были ранены, один - попал в плен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"События утра (20.07.2017 г. - Ред.) в районе населенного пункта Красногоровка 20 июля стали еще одной печальной страницей для украинского народа. Вражеская ДРГ проникла на позиции ВСУ и нанесла коварный удар по позициям одного из механизированных батальонов.

Незаконные вооруженные формирования начали операцию по массированным обстрелам украинских позиций запрещенными минскими договоренностями 120-мм минами и танковыми снарядами. По предварительным данным не менее четырех танков вели огонь с разных позиций. С целью организации боя по всей линии обороны командир части занял свое место на командном пункте, для управления огнем и резервами", - сказано в сообщении.

В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 01

В штабе АТО отметили, что ДРГ противника насчитывала 10-15 боевиков.

"Разоблачив вражескую группу, украинские бойцы открыли огонь в сторону противника. Во время первых минут боевого столкновения двое наших солдат получили ранения не совместимые с жизнью. Один из военнослужащих метким огнем отправил в ад сразу двух боевиков, которые, по предварительным данным, относятся к батальона "Оплот".

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В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 02

Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения, для сохранения жизни собратьев, принял решение отойти на промежуточную позицию. При перемещении, были убиты еще двух наемников.

В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 03

Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление, которое надежно закрепилось на позициях. К сожалению, воины не досчитались одного из бойцов. Как потом выяснилось, его контуженного, взяла в плен вражеская ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение", - отметили в штабе.

В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 04

Также сообщается, что под натиском массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти под прикрытием танков, минометов и реактивных снарядов передвижного "Града": "Во время этого боевого столкновения ранения различной степени тяжести получили трое украинских бойцов".

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В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 05
"В районе шести часов плотность огня противника из танков и минометов несколько уменьшилась. Для эвакуации раненых бойцов выдвинулись медицинские автомобили. Но противник продолжал обстрел. 120 мм мина взорвалась рядом с группой эвакуации и ранила четверых военнослужащих.


В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 06

В половине девятого, по данным радиоперехвата стало известно о потере противником четырех боевиков. Когда враг отходил, наши бойцы зафиксировали, эвакуацию еще двух убитых оккупантов. Остальные, бросив своих на поле боя с оружием спешно отошли оставив полный арсенал доказательств (на фото) Российской присутствия на Донбассе,который используется террористами и доказывает факты поставок оружия и участия регулярных частей ВС РФ в войне против Украины", - говорится в сообщении.

В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 07

Отмечается, что троих погибших украинских воинов командование части представит государственной награде "Орден Богдана Хмельницкого" III степени, к сожалению, посмертно. Раненые бойцы будут представлены к орденам "За мужество".

В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 08

В штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен 09
Фото: пресс-центр АТО/Facebook

Как сообщалось ранее, 20 июля оккупанты 29 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.





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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ штабе АТО рассказали детали массированной атаки террористов под Красногоровкой: 3 украинских воинов погибли, 7 ранены, 1 попал в плен. ФОТОрепортаж
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