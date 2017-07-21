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Все про:Литва (1171) ПВО (98) ракеты (536) США (12997) Грибаускайте (145)

 Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте. ФОТОрепортаж

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot должны быть размещены в Балтийском регионе на постоянной основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", - сказала журналистам в Шяуляй Грибаускайте, которая наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО).

В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.

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Эти комплексы планирует купить у США Польша. Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, "чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга".

Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте 01

Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте 02

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Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте 03

Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте 04

Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте 05

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Вот это Женщина,вот это я понимаю!!!!!

эх бля.........чего ж???????
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Сотник: В дебатах Навального и Гиркина убедительную победу одержала тошнота

Как и положено, в спец-стране со спец-президентом и спец-оппозиционером, должен был появиться жанр спец-дебатов. Это когда спец-лидер спец-оппозиции жарко спорит со спец-террористом
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Aleks Johnson 594080a6)))Пидаркину и его банде, очень сильно повезло что их не уничтожили когда они бежали Славянска!
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Грибовщица опять русофобию эту решила затевать? думает что ее от русских ракет спасет жалкие патриоты? это ПВО слабее в несколько раз за комплекс С-400!! А еще... патриоты, прекратите смешить искандеры! КНДР уже опустило хваленую США ниже плинтуса!
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Хорошо хоть в Литве нормальный президент, а то б уже давно сидели ниправациравали и пищали про мЫр.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЛитва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте. ФОТОрепортаж
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