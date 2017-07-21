 Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте. ФОТОрепортаж

"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", - сказала журналистам в Шяуляй Грибаускайте, которая наблюдала за ходом учений по противовоздушной обороне (ПВО).
В этом месяце для проведения учений Tobruq legacy 2017 ("Наследие Тобрука - 2017") США впервые разместили в Литве зенитно-ракетный комплекс большой дальности Patriot.
Эти комплексы планирует купить у США Польша. Д. Грибаускайте сказала, что оборонные мощности всех стран региона следует согласовать, "чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга".
эх бля.........чего ж???????
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Как и положено, в спец-стране со спец-президентом и спец-оппозиционером, должен был появиться жанр спец-дебатов. Это когда спец-лидер спец-оппозиции жарко спорит со спец-террористом
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