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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине. ФОТОрепортаж

На Николаевщине в отдельной бригаде морской пехоты сегодня, 20 июля, проведены мероприятия по случаю Дня воинской части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины ВМС Украины прошли в Одессе. ФОТОрепортаж

Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 02
Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 03

Личный состав бригады, родные и близкие возложением цветов к подножию стелы погибшим воинам-морским пехотинцам, молитвой и минутой молчания почтили память боевых побратимов, отдавших жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 04

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Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 05
Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 06

В этот же день группа военнослужащих была поощрена ведомственными медалями и знаками отличия, благодарностями и грамотами командования воинской части.

Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 07

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Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине 08
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Главное чтобы у хлопцев был нормальный комбат. Героям Слава!
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А ще головніше, щоб в усіх хлопців (включно - і в комбатів, і в комбригів) був Нормальний Верховний Головнокомандуючий (ІМХО) І тоді буде завжди - Слава Україні!
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Милота крайньої фотки просто зашкалює, таке малє а вже каратель))
Щастя вам хлопці і мирного неба)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГодовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине. ФОТОрепортаж
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