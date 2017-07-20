 Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Личный состав бригады, родные и близкие возложением цветов к подножию стелы погибшим воинам-морским пехотинцам, молитвой и минутой молчания почтили память боевых побратимов, отдавших жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
В этот же день группа военнослужащих была поощрена ведомственными медалями и знаками отличия, благодарностями и грамотами командования воинской части.
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Слава Україні!
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Щастя вам хлопці і мирного неба)
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