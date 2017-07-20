 Климкин обсудил с вице-премьером Молдовы координацию шагов по обеспечению территориальной целостности двух стран. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Чиновники также договорились усилить координацию шагов по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины и Молдовы в контексте ситуации безопасности в регионе.
П.Климкин и Г.Балан также обсудили пути активизации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и состояние украинско-молдавских двусторонних отношений.
Участниками формата "5+2" по приднестровскому урегулированию являются в качестве посредников Россия, Украина и ОБСЕ, а также ЕС и США как наблюдатели.
Переговоры в формате "5+2" не проводятся уже на протяжении почти трех лет.
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О чём это он ?
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