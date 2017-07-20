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 Политика Украины
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Все про:Молдова (831) Приднестровье (368) территориальная целостность (120) Климкин (1366)

 Климкин обсудил с вице-премьером Молдовы координацию шагов по обеспечению территориальной целостности двух стран. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Республики Молдова Георге Балан обсудили установление совместного таможенного и пограничного контроля на всей протяженности украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Чиновники также договорились усилить координацию шагов по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины и Молдовы в контексте ситуации безопасности в регионе.

П.Климкин и Г.Балан также обсудили пути активизации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и состояние украинско-молдавских двусторонних отношений.

Климкин обсудил с вице-премьером Молдовы координацию шагов по обеспечению территориальной целостности двух стран 01

Участниками формата "5+2" по приднестровскому урегулированию являются в качестве посредников Россия, Украина и ОБСЕ, а также ЕС и США как наблюдатели.

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Переговоры в формате "5+2" не проводятся уже на протяжении почти трех лет.

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Я так понял что наши Дадона под)(уйловского тупо игнорят...
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"усилить координацию шагов по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины и Молдовы Источник: https://censor.net.ua/p448587" - а, что нам с ними координировать!! это уже какая то дичь!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин обсудил с вице-премьером Молдовы координацию шагов по обеспечению территориальной целостности двух стран. ФОТО
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