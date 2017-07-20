 На взятке 260 тысяч задержаны двое чиновников ГФС, - прокуратура. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Работниками прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с Управлением защиты экономики в Киеве Национальной полиции Украины 19.07.2017 задержан главный государственный инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который совместно и по предварительному сговору с начальником отдела службы получили неправомерную выгоду в сумме 260 000 гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за не направление в суд искового заявления о признании недействительным договора, который был заключен указанным то обществом с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.
Отмечено, что главному государственному инспектору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В ближайшее время о подозрении по этой же статье также сообщат начальнику отдела.
Решается вопрос об отстранении чиновников от должностей.
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