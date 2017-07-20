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Все про:взятка (4285) прокуратура (3070) ГФС (3047)

 На взятке 260 тысяч задержаны двое чиновников ГФС, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура Автономной республики Крым совместно с Управление защиты экономики в Киеве Нацполиции Украины задержали главного государственного инспектора Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области и начальника отдела на взятке в размере 260 тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Работниками прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с Управлением защиты экономики в Киеве Национальной полиции Украины 19.07.2017 задержан главный государственный инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который совместно и по предварительному сговору с начальником отдела службы получили неправомерную выгоду в сумме 260 000 гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за не направление в суд искового заявления о признании недействительным договора, который был заключен указанным то обществом с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Отмечено, что главному государственному инспектору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В ближайшее время о подозрении по этой же статье также сообщат начальнику отдела.

Решается вопрос об отстранении чиновников от должностей.

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На взятке 260 тысяч задержаны двое чиновников ГФС, - прокуратура 01

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На взятке 260 тысяч задержаны двое чиновников ГФС, - прокуратура 02

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Начитались комментариев на цензоре и думают - Можно брать Вообщем очередное намахалово со стороны комментаторов цензора.
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Бтовских выкормышей ловят со взятками, это хорошо.
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Наша песня хороша,начинаем сначала,дила не будэ,пока не начнутся посадки с конфискацией имущества у близких родственников,но наши законодавцы грудью будут стоять,на поруки будут брать,вносить бабки,вот за этих поручителей в первую очередь надо браться всяким набу сапам и генпрокурору.
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Всех на поруки не возьмешь, но для бюджета приятно
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Как раз таких садят регулярно, не сидят пока подельники из одной шайки: Тимошенко с трахальщиком Шуфричем, Сука православная Новинский, Мураев, Рабинович, Бойко и прочая подпутинская мразота.
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Жиды жителям США и ЕС не мешают и только совкоголовые до сих пор во всем винят жидов.
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Запросы растут ибо безнаказанность процветает! Пока предъявят подозрение, пока - залог, а там заплатят суду по таксе- и получат условно, если не удерут!
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Чиновники. Кто их придумал этих чиновников. Пидарасня какая то в кедах наверное чей то унучек вчерашний студент.
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ГФС...))))) как были скотами, так останутся и умрут. Корни там пущены давно и надолго. Пока не отмоют свои "бабки за устройство" туда, до тех пор не остановятся. Только - "расстрел на месте" спасет коррупционеров и выведет их на путь праведный. .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 260 тысяч задержаны двое чиновников ГФС, - прокуратура. ФОТО
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