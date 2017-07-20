 Первую в Украине систему замедления дорожного движения внедрили на Полтавщине, - "Укравтодор". ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины, передает Цензор.НЕТ.
Новая система искусственного ограничения скорости будет заставлять водителей притормаживать на въезде в населенные пункты и сохранять скорость не более 60 км/час. На объекте установлены солнечные батареи, благодаря которым эта территория освещается ночью, а указатели заметны с расстояния несколько сотен метров. Дорожные знаки и другие элементы оборудованы антивандальным покрытием. Чтобы водители лучше ориентировались в темноте, в дорожную разметку встроены светоотражающие элементы "кошачий глаз".
"Важным является то, что программу повышения безопасности на дорогах начали воплощать из районных центров. Она включает целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни людей", - отметил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
В течение трех лет "Укравтодор" планирует обновить технические стандарты проектирования и строительства дорог, автоматизировать контроль за скоростью транспортных средств, обустроить 1000 наземных пешеходных переходов с островками безопасности, освещением, дорожными знаками и разметкой, построить объездные дороги около населенных пунктов.
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