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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:безопасность (602) дороги (1741) Полтавщина (495) Укравтодор (303) Новак Славомир (18)

 Первую в Украине систему замедления дорожного движения внедрили на Полтавщине, - "Укравтодор". ФОТО+ВИДЕО

В г. Лохвица Полтавской области 19-го июля презентовали первую в Украине систему Traffic calming measures (успокоение движения).

Об этом сообщает пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины, передает Цензор.НЕТ.

Новая система искусственного ограничения скорости будет заставлять водителей притормаживать на въезде в населенные пункты и сохранять скорость не более 60 км/час. На объекте установлены солнечные батареи, благодаря которым эта территория освещается ночью, а указатели заметны с расстояния несколько сотен метров. Дорожные знаки и другие элементы оборудованы антивандальным покрытием. Чтобы водители лучше ориентировались в темноте, в дорожную разметку встроены светоотражающие элементы "кошачий глаз".

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"Важным является то, что программу повышения безопасности на дорогах начали воплощать из районных центров. Она включает целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни людей", - отметил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Первую в Украине систему замедления дорожного движения внедрили на Полтавщине, - Укравтодор 01Первую в Украине систему замедления дорожного движения внедрили на Полтавщине, - Укравтодор 02Первую в Украине систему замедления дорожного движения внедрили на Полтавщине, - Укравтодор 03



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В течение трех лет "Укравтодор" планирует обновить технические стандарты проектирования и строительства дорог, автоматизировать контроль за скоростью транспортных средств, обустроить 1000 наземных пешеходных переходов с островками безопасности, освещением, дорожными знаками и разметкой, построить объездные дороги около населенных пунктов.
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