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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3365) пшеница (36) Донецкая область (4480) ГСЧС (1201)

 Из-за обстрелов боевиков на Донетчине загорелось пшеничное поле, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области, вероятно, в результате обстрела российско-оккупационных войск горело пшеничное поле на площади 61 га. На данный момент возгорание удалось погасить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГосЧС.

Как отмечается, сегодня в 12:37 спасателям сообщили о пожаре на пшеничном поле за пределами с. Новгородское. На место выехали члены 22-го государственного пожарно-спасательного отряда.

"На момент прибытия бойцов ГосЧС огнем уже было уничтожено около 60 га посевов, вместе с тем на поле с пшеницей наблюдалось еще 4 очага возгорания общей площадью 1 га. Вероятной причиной возгорания пшеницы стали боевые действия, происходящие в непосредственной близости от населенного пункта", - говорится в сообщении Госслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13,5 га пшеницы сгорело на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Спасатели локализовали пожар на площади 61 га в 13:27 и окончательно побороли огонь в 13:34. К тушению были привлечены 24 человека личного состава и 4 единицы техники, а также от ООО "Бета-Агро-инвест" 4 единицы техники и 6 человек.


Из-за обстрелов боевиков на Донетчине загорелось пшеничное поле, - ГСЧС 01Из-за обстрелов боевиков на Донетчине загорелось пшеничное поле, - ГСЧС 02Из-за обстрелов боевиков на Донетчине загорелось пшеничное поле, - ГСЧС 03


Также отмечается, что неделю назад в результате обстрелов в Бахмутском районе было уничтожено около 46 га пшеницы.
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ЗАКРІТЬ нафіг все пропускники на неделю тамжежнашим СВИНЬЯМ!! пока стреляют- пенсии и жратві не будет!
Один Воин погиб - неделю не пускать!
Два - две недели..хай суки снаряді грізут!
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Это все фейки. Нашли какоето поле под Днепром. У нас хлебное перемирье. Так сказал гарант, а он не врет. Он не можт врать. Его народ выбрал. У него за Украину каждый день сердце болит.
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Сердце болит потому что пузо на сердце жмёт.
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Он просто волнуеться и много ест. Пузо от переживаний за Украину.
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Не, это он накапливает запасы в хранилищах
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А как же ,, Хлебное перемирие,,???!!!
Как как , какам сверху! Вот пусть дыровцы и живут на свои заХЕРовские пенсии и на путлеровский хумконвой. Вообще запретить вывоз хавчиком эти свиньям с Украины.
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Писец.В стране война,а эти хлеб сеют,а потом удивляются,шо поля горят
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за поджог хлебного поля в ссср давали срок 15 лет....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз-за обстрелов боевиков на Донетчине загорелось пшеничное поле, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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