 Из-за обстрелов боевиков на Донетчине загорелось пшеничное поле, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГосЧС.
Как отмечается, сегодня в 12:37 спасателям сообщили о пожаре на пшеничном поле за пределами с. Новгородское. На место выехали члены 22-го государственного пожарно-спасательного отряда.
"На момент прибытия бойцов ГосЧС огнем уже было уничтожено около 60 га посевов, вместе с тем на поле с пшеницей наблюдалось еще 4 очага возгорания общей площадью 1 га. Вероятной причиной возгорания пшеницы стали боевые действия, происходящие в непосредственной близости от населенного пункта", - говорится в сообщении Госслужбы.
Спасатели локализовали пожар на площади 61 га в 13:27 и окончательно побороли огонь в 13:34. К тушению были привлечены 24 человека личного состава и 4 единицы техники, а также от ООО "Бета-Агро-инвест" 4 единицы техники и 6 человек.
Также отмечается, что неделю назад в результате обстрелов в Бахмутском районе было уничтожено около 46 га пшеницы.
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Один Воин погиб - неделю не пускать!
Два - две недели..хай суки снаряді грізут!
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Как как , какам сверху! Вот пусть дыровцы и живут на свои заХЕРовские пенсии и на путлеровский хумконвой. Вообще запретить вывоз хавчиком эти свиньям с Украины.
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