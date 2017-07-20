 "Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться", - ведущий "В мире животных" Дроздов попал в базу "Миротворца". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, согласно сообщению на сайте "Миротворец", он был участником фестиваля "Алые паруса Артека" в 2017 году и участвовал в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма.
Кроме того, в 2015 году Николай Дроздов приезжал в Крым для съемки сафари-парка "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка".
Сам Дроздов, узнав, что его внесли в базу "Миротворца", заявил одному из российских пропагандистских ресурсов, что "Крым все время был в составе России".
"А быть в одном списке с Кобзоном, Лановым, Пугачевой и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться", - заявил пособник российских оккупантов Дроздов.
Центр "Миротворец" собирает данные о донбасских и крымских сепаратистах, российских наемниках и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их список на своем сайте в разделе "Чистилище".
В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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Но врядли кто-то этим гордится.
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- Умные люди скорбят по артисту Толоконникову, гениально сыгравшему "Шарикова", а "вата" - по "Гоше", прекрасно сыгранном артистом Баталовым...
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зато теперь Макаревич поедет в Германию с концертами денюжку зарабатывать, а так бы не пустили..
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