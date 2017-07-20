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 Фоторепортаж
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 "Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться", - ведущий "В мире животных" Дроздов попал в базу "Миротворца". ФОТОрепортаж

Российский журналист, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов после посещения оккупированного Крым попал в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно сообщению на сайте "Миротворец", он был участником фестиваля "Алые паруса Артека" в 2017 году и участвовал в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма.


Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться, - ведущий В мире животных Дроздов попал в базу Миротворца 01


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Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться, - ведущий В мире животных Дроздов попал в базу Миротворца 02

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Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться, - ведущий В мире животных Дроздов попал в базу Миротворца 03



Кроме того, в 2015 году Николай Дроздов приезжал в Крым для съемки сафари-парка "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка".

Сам Дроздов, узнав, что его внесли в базу "Миротворца", заявил одному из российских пропагандистских ресурсов, что "Крым все время был в составе России".

"А быть в одном списке с Кобзоном, Лановым, Пугачевой и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться", - заявил пособник российских оккупантов Дроздов.


Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться, - ведущий В мире животных Дроздов попал в базу Миротворца 04




Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться, - ведущий В мире животных Дроздов попал в базу Миротворца 05


Центр "Миротворец" собирает данные о донбасских и крымских сепаратистах, российских наемниках и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их список на своем сайте в разделе "Чистилище".

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В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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Свинья свою грязь всегда найдёт ...он такой же кацап как и всё его племя
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а вы видели фото с кащеем Василием Лановым, тоже орал в 2014 в Киеве фашистская хунта, вешал на себя георгиевские ленточки, орал на Красной площади: дедываевали! и при том, что он из украиномовної сім ї, з Одеської області, мати розмовляла вдома укр. мовою! да, маразматики! и его бог уже наказал - недавно у него умер второй сын.
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Ну не сложно оказаться в некоторых списках. Все рано или поздно попадают в одни списки с Наполеоном, Юлием Цезарем, Александром Македонским и прочими давно почившими. :D

Но врядли кто-то этим гордится.
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В Крыму он таки нашёл пустыню, потому и приехал.
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"то ли ещё будет, то ли ещё будет, то ли ещё будет ой-ё-ёй..." (с)
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Ну, если он попадёт в один санкционный список с Кобзоном, то загордится совсем. Кобзона ж вообще никуда не пускают, кроме ДНР.
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Россияне раельно в цивилизационнлм тупике,нет никаких надежд,никакого будущего,остается гордиться,что их не пустили в соседнюю страну.Украина хоть имеет цель- вступить в ЕС и жить как люди,хотя бы как поляки,а у россиян вообще тупик- тоько бутылка
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зря радуешься, это список вашей братской могилы.
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Законы надо соблюдать, а не волю правителя. И это, блин, ученый с мировым именем. Тупость, средневековье. 80 лет прожил, а ума не нажил. Сказали - нельзя, не едь, ведь тебе, к тому же, туда и не нужно, 100 лет не ездил. Нет, надо вождя лизнуть и заорать от удовольствия Пусть радуется, если не врет
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Всё, что хочется сказать: "Эх, батенька, старый Вы дурак..."
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Вместо описания вы..еров всех ватоцефалов предлагаю Цензору лучше завести рубрику про достижения умных людей. С удовольствием почитаю серию статей про Илона Маска. Украинцев надо настраивать на прогресс, а не на критику долбо..бов, которых даже кувалдой по голове не вылечить.
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Ничего не поделаешь. Украинцы любят читать про кацапов, а не про Илона Маска.
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Одно не должно исключать другого.. Это не антагонизмы...
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Выживший из ума маразматик. Рашизм - все таки заразная зомбоидная болезнь.
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Дебил.И гор не нашёл он.Уровень дауна.Куда вообще этот кащей со страшной рожей в телевизор лезет?людей пугать?
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маршал РАБссии ЗаХЕрченко признал Владимирский централ Новым гимном Малоотсоссии
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- Чем в России думающие люди отличаются от "ваты"?
- Умные люди скорбят по артисту Толоконникову, гениально сыгравшему "Шарикова", а "вата" - по "Гоше", прекрасно сыгранном артистом Баталовым...
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Ну да -- труднее всего определить деградацию мозга.. Внешние увечья - на виду,,, а вот проПукинская малохольность -- снаружи не видна...Жаль... Жаль,- что что люди, которых я смотрел ещё в детстве как на икону , и с нетерпением ждал этой передачи по ящику - на поверку оказываются просто говорящими марионетками... КАКОВ ГЕНИЙ МАКАРЕВИЧ !!! Его песня - " МАРИОНЕТКИ" -- сегодня особо актуальна... И для политики, и для актёров... И это - ЧЕРЕЗ 30!!! лет!!
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Макаревич и Пугачева тоже недавно ныли: ах, надо было пустить девочку-инвалидку попеть!
зато теперь Макаревич поедет в Германию с концертами денюжку зарабатывать, а так бы не пустили..
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Старый педофил Дроздов ездил в Артек выбирать мальчиков для Хуйла и Кобздона. Теперь еще и гордится попадением в список международных преступников. Ну и дебил.
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Старый пердун таки олажался на старость лет. Таким тебя и запомнят после смерти- гондоном тупым.
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ну и нахуй, николаша.. еще один кумир детства сдулся
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Ну пусть и гордится что оказался в списках,и рядом с животными....
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Быть в одном списке с Кобзоном и певицей-инвалидом, которую не пустили - этим можно только гордиться", - ведущий "В мире животных" Дроздов попал в базу "Миротворца". ФОТОрепортаж
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