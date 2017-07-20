 Инспектор патрульной полиции задержан в Одессе при получении 200 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Инспектор одного из отделов Управления патрульной полиции требовал и получил от гражданина 200 долларов за снятие с розыска его автомобиля. По договоренности средства мужчина передал патрульному в коробке от CD-диска", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
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