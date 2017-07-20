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 Политика Украины, Фоторепортаж, Технологии
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 Порошенко поблагодарил коллектив КПИ за новые военно-технические разработки. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность коллективу Киевского политехнического института за новые военно-технические разработки, которые были осуществлены специалистами университета и внедрены в конкретные производства и технологии оборонного сектора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент подчеркнул, что для него, как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины чрезвычайно важны успехи научного коллектива КПИ в разработке и внедрении новых разработок в оборонном секторе.

Порошенко поблагодарил коллектив КПИ за новые военно-технические разработки 01

"Срок от разработки, от научной идеи до того, как технология появляется на линии соприкосновения занимает 4-5-6 месяцев", - подчеркнул Порошенко. Он отметил, что ученые КПИ создали уникальные разработки в таких прикладных областях, как радиоэлектронная борьба, радары, дроны, конфиденциальную связь, система защиты, шифрование информации. При этом Президент подчеркнул, что эти разработки уже поставлены на производственные мощности и работают на защиту Украины.

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"Есть уникальные разработки, которые работают на уровне лучших мировых аналогов", сказал Порошенко и подчеркнул, что в 2014 году, когда Украине не продавали вооружение, помощь ученых и студентов Киевской политехники была чрезвычайно важной.

Президент поблагодарил творческий коллектив разработчиков серийного оперативно-тактического БПЛА "Спектратор", который уже активно используется Вооруженными Силами Украины в зоне АТО.

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пэтя, завязуй х..ню городити і піаритися... сьогодні 8 наших хлопців загинули.....краще б подумав про нормальне забезпечення на передовій
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Цензор может хватит на сегодня пороха, не тот день для пиара((((((((
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Редакции Цензора дали указание . Они выполняют , потому шо кушать хотят . А шо , шось не так ?
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8 человек погибло, что в это время делает главнокомандующий кроме как торгует иплом?
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Все это пустой бред организма воспаленного алкоголем !
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Он существует в параллельном мире, что ли? Хорош уже сегодня всякую чушь нести, люди гибнут в твоей стране.
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Блин совок конченный!!! Сиди у себя и работай, работай и еще раз работай !! Страна в войне, убийствах и нищете... Нет.., у барыге - выборы и бабло в башке только... Арлекино...
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"Он отметил, что ученые КПИ создали уникальные разработки в таких прикладных областях, как радиоэлектронная борьба, радары, дроны, конфиденциальную связь, система защиты, шифрование информации."
А это? Лишь малая часть, того, что могут украинцы. Ведь запасец еще имеется и какой... Талантливый наш народ, но ... сами допишите.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил коллектив КПИ за новые военно-технические разработки. ФОТО
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