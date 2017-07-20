 Порошенко поблагодарил коллектив КПИ за новые военно-технические разработки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент подчеркнул, что для него, как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины чрезвычайно важны успехи научного коллектива КПИ в разработке и внедрении новых разработок в оборонном секторе.
"Срок от разработки, от научной идеи до того, как технология появляется на линии соприкосновения занимает 4-5-6 месяцев", - подчеркнул Порошенко. Он отметил, что ученые КПИ создали уникальные разработки в таких прикладных областях, как радиоэлектронная борьба, радары, дроны, конфиденциальную связь, система защиты, шифрование информации. При этом Президент подчеркнул, что эти разработки уже поставлены на производственные мощности и работают на защиту Украины.
"Есть уникальные разработки, которые работают на уровне лучших мировых аналогов", сказал Порошенко и подчеркнул, что в 2014 году, когда Украине не продавали вооружение, помощь ученых и студентов Киевской политехники была чрезвычайно важной.
Президент поблагодарил творческий коллектив разработчиков серийного оперативно-тактического БПЛА "Спектратор", который уже активно используется Вооруженными Силами Украины в зоне АТО.
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А это? Лишь малая часть, того, что могут украинцы. Ведь запасец еще имеется и какой... Талантливый наш народ, но ... сами допишите.
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