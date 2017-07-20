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 Доцент харьковского вуза задержан при получении взятки от студента-заочника, - Нацполиция. ФОТО

Доцент одного из вузов Харькова задержан полицией при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Доцент кафедры одного из вузов города Харькова требовал от 36-летнего студента заочной формы обучения деньги за содействие в сдаче сессии.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой и следственным управлением ГУ НП Украины в Харьковской области задержали работника вуза на "горячем" в служебном кабинете. Мужчина требовал у студента деньги в размере 4 750 гривен и получил их часть - 2 400 гривен.

Доцент харьковского вуза задержан при получении взятки от студента-заочника, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На взятке 5200 грн задержан декан университета в Каменце-Подольском, - Нацполиция. ФОТО

В настоящее время продолжаются обыски в служебных кабинетах заместителя руководителя центра заочного обучения, ответственного секретаря и доцента кафедры. Следственные действия продолжаются.
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Обыденность и рутина. Какие доценты, такие и студенты и наоборот. Потом - "получаются спецы", разных уровней. Которые - потом так же и руководят - охлосом. Цыкл - замкнулся.
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- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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Странные вы, а на кой хрен ему тогда надо было эту ученую степень покупать, если взятки не брать? Это же основная причина почему у нас столько "ученых", ибо без кандидата, не допускают к приему экзаменов, а соответственно к поборам!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДоцент харьковского вуза задержан при получении взятки от студента-заочника, - Нацполиция. ФОТО
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