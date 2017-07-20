 Доцент харьковского вуза задержан при получении взятки от студента-заочника, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Доцент кафедры одного из вузов города Харькова требовал от 36-летнего студента заочной формы обучения деньги за содействие в сдаче сессии.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой и следственным управлением ГУ НП Украины в Харьковской области задержали работника вуза на "горячем" в служебном кабинете. Мужчина требовал у студента деньги в размере 4 750 гривен и получил их часть - 2 400 гривен.
В настоящее время продолжаются обыски в служебных кабинетах заместителя руководителя центра заочного обучения, ответственного секретаря и доцента кафедры. Следственные действия продолжаются.
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