 ДТП в Харькове: "ЗАЗ Sens" врезался в опору ЛЭП - погибли три человека. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Харьковщины в Facebook.
По словам заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олега Никоненко, водитель автомобиля "ЗАЗ Sens" ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
В результате происшествия 28-летний водитель автомобиля и двое пассажиров - женщина 45 лет и 41-летний мужчина, погибли на месте.
Назначены дополнительные экспертизы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
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Куда спешить???
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а могли в'їхати не в стовб, а в дитячу коляску поки селфі робили...
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