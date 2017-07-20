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 ДТП в Харькове: "ЗАЗ Sens" врезался в опору ЛЭП - погибли три человека. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 4:50 на проспекте Гагарина, 97.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Харьковщины в Facebook.

По словам заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олега Никоненко, водитель автомобиля "ЗАЗ Sens" ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.

В результате происшествия 28-летний водитель автомобиля и двое пассажиров - женщина 45 лет и 41-летний мужчина, погибли на месте.

Назначены дополнительные экспертизы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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ДТП в Харькове: ЗАЗ Sens врезался в опору ЛЭП - погибли три человека 01ДТП в Харькове: ЗАЗ Sens врезался в опору ЛЭП - погибли три человека 02
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уже им не надо никуда спешить, уже приехали....
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не надо в такой теме. Все-таки люди погибли.
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верогідність, що вони не винні десь 0,01%...
а могли в'їхати не в стовб, а в дитячу коляску поки селфі робили...
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