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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому", - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса. ФОТО+ВИДЕО

В Киеве презентовали геопортал "Платформа данных для мониторинга социально-экономических последствий конфликта и перемещения в восточной Украине", на котором будет осуществляться мониторинг проблемных регионов и реализацию проектов по восстановлению инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, портал был разработан министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) совместно с Всемирным банком для систематизации информации и мониторинга процесса восстановительных работ.

Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому, - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса 01


Как отметили в министерстве основными задачами портала является систематизация информации относительно гуманитарных операций, мониторинг действий и состояния реализации инфраструктурных проектов, координация действий международных партнеров, возможность отображения, анализа и систематизации статистических данных на определенных территориях.

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По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, эта система, которая разрабатывалась украинскими специалистами несколько месяцев, является одним из способов контроля чиновников, и будет давать представление о том, чья на самом деле заслуга в реализации того или иного проекта.


Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому, - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса 02

"Для чего этот портал нужен? Для того, чтобы скоординировать усилия помощи, чтобы не дублировать, не делать лишние расходы, чтобы мы могли более эффективно использовать ресурсы финансовые, человеческие и другие", - сказал министр.


"Это подход дает возможность увидеть все потребности и иметь полное представление о том, что происходит на тех территориях, которые подверглись серьезному воздействию вследствие агрессии", - отметил министр.


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Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому, - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса 03


По его словам, этот портал является уникальным не только для Украины, но может быть запущен в других странах, где есть проблемные регионы.

"Эта платформа была представлена и в Стокгольме, и в Вашингтоне. И везде она нашла одобрительные отзывы. Мы слышали такие отзывы, что она может использоваться как новая система во всех других конфликтных или постконфликтных зонах во всем мире... Потенциал у нее такой, что она может быть использована не только для востока нашей страны, не только для тех пяти регионов, где сосредоточено больше 50% внутренне перемещенных лиц, а и для всей страны", - заявил Черныш.

По словам Черныша, местные органы самоуправления смогут вносить на портал данные о потребностях, и это позволит донорам понимать, куда направлять помощь.

"В этой системе вы можете увидеть, кто выделяет средства, кто их тратит, на какой территории, в каких сферах и в каких объемах", - сказал Черныш.

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Министр также обратил внимание на высказывание Нельсона Манделы о том, что воевать и разрушать - легко. "Настоящие герои - те, кто устанавливают мир и начинают строить".

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"Это неестественное состояние человека все время находится в войне. Любой конфликт, любая война имеет завершение. И мы должны быть готовы к тому, чтобы сразу, даже вовремя этого конфликта, сделать все, чтобы люди насколько это возможно жили нормальной жизнью", - сказал министр.

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"Впервые, не портал диктует формат предоставления данных, а портал может принимать разные форматы данных и это очень упрощает его наполнение", - заявила Клавдия Максименко - и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины, Европы и Центральной Азии.


Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому, - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса 04


По ее словам, важно, что Украина становится генератором идеи и опыта, который будет использоваться другими странами. "Мы стали страной, которая перешла с позиции реципиента - страны, которая нуждается в помощи, в позицию страны, которая создала что-то полезное для других стран, которые находятся в похожей ситуации", - сказала Максименко.

Она отметила, что проект был бы невозможен без финансирования правительства Великобритании и опыта Стокгольмского института проблем мира, который помог определить концепцию портала.

"Я верю, что этот портал поможет создать реальную картину и предотвратить использование проблем связанных с конфликтом на востоке Украины в политических целях. Потому что будет очень просто увидеть, что происходит на самом деле. Где есть социальное напряжение, где есть отзыв и через какие каналы этот отзыв предоставляется", - отметила Максименко.

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"Что касается жителей неподконтрольной территории - то эта система доступна для всех", - заявил министр Вадим Черныш, отметив, что вместе с тем, сложно подтвердить информацию, которая поступает из оккупированных районов Донецкой и Луганской области.

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Сегодня девять солдат погибло , эти уроды презентуют какую то хрень как буд то война уже закончилась
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Вони "освоюють" кошти. Їм не має діла до воїнів, що загинули за Україну.
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Більш невдалого часу, ніж сьогодні, знайти для цього було неможливо.
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Всех переселенцев заставить строить и ремонтировать.
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Саша, я ответил на вопрос , это не про тебя.
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Трудовые лагеря для предателей предусмотрены?
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Будет другой президент, будет завершение войны, будут другие проекты.
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У тебя будет пожизненное Хуйло, так что не переживай, кацапчик
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С нашей жидвой это настолько далекая преспектива,что и говорить не о чем.Им выгодно патриотов войной занять ,а в это время крутить свои черные делишки.Вернуться герои с войны,могут этих п..ров по смерекам развесить,а так воруй да басни рассказывай,лепота.
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Багато вже повернулося-та ще ніхто не висить. А чому?
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Сначала тебя найдут, подонка и кишки выпустят, чтобы не кукарекал тут.
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Нахет его востанавливать чтоб они потом вспомнили про русский язык. Отгородится от них и пусть сами себе строют или ломают. Это теперь ихние проблемы!
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дочитал до слов "отображение статистических данных" и сразу озарение, очередное очковтирательство за счет налогоплательщиков.
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восстановление донбасса, дело рук самого донбасса... я сам даунбасянин, но читаю, нам ничего не должны... сами раздолбали, сами должны восстановить - долго, трудно но сами, а не тянуть все соки с Украины, как и всегда...
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золотые слова, этот миминистр из трусов выпрыгивает лишь бы взвалить на Украину бездонное восстановление бамбаса и бесконечный распил бабла
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разминировать надо, потом еще раз разминировать, а потом... засадить чем-нибудь...
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вариант только 1 - репатриация всей быкующей ваты на историческую родину
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Че то представил, как в данный момент выглядят те 9 погибших, и посмотрите теперь на эти холёные рожи.
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конечно любая война имеет завершение или победа или поражение, в древнем мире победившие брали золотом рабами и наложницами, сейчас есть понятие репараций либо выплачиваем мы как проигравшая сторона либо они, третьего не дано
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Дешевый популизм... погибло очень много людей с обеих сторон, с той стороны погибло много мирных - а это чьи то отцы, матеря и дети, между Украиной и Донбассом встала кровь. Тут уж либо полная военная победа с последующей зачисткой населения, либо признание незавиимости ЛДНР- другого конца этой войны я не вижу.
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только за счет репараций Рабсии и руками самих донбасян.
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Да пошли вы на куй со своим лунгадоном,твари!Сегодня из--за этих сук девять гробов в Украине!С каеого украинцы должны из своих кошельков востанавливать? Ох.ели порлх совсем!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому", - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса. ФОТО+ВИДЕО
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