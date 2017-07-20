 "Любая война имеет завершение и мы должны быть готовы к этому", - в Киеве презентовали портал проектов по восстановлению Донбасса. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , портал был разработан министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) совместно с Всемирным банком для систематизации информации и мониторинга процесса восстановительных работ.

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Как отметили в министерстве основными задачами портала является систематизация информации относительно гуманитарных операций, мониторинг действий и состояния реализации инфраструктурных проектов, координация действий международных партнеров, возможность отображения, анализа и систематизации статистических данных на определенных территориях.По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, эта система, которая разрабатывалась украинскими специалистами несколько месяцев, является одним из способов контроля чиновников, и будет давать представление о том, чья на самом деле заслуга в реализации того или иного проекта.

"Для чего этот портал нужен? Для того, чтобы скоординировать усилия помощи, чтобы не дублировать, не делать лишние расходы, чтобы мы могли более эффективно использовать ресурсы финансовые, человеческие и другие", - сказал министр.

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"Это подход дает возможность увидеть все потребности и иметь полное представление о том, что происходит на тех территориях, которые подверглись серьезному воздействию вследствие агрессии", - отметил министр.По его словам, этот портал является уникальным не только для Украины, но может быть запущен в других странах, где есть проблемные регионы."Эта платформа была представлена и в Стокгольме, и в Вашингтоне. И везде она нашла одобрительные отзывы. Мы слышали такие отзывы, что она может использоваться как новая система во всех других конфликтных или постконфликтных зонах во всем мире... Потенциал у нее такой, что она может быть использована не только для востока нашей страны, не только для тех пяти регионов, где сосредоточено больше 50% внутренне перемещенных лиц, а и для всей страны", - заявил Черныш.По словам Черныша, местные органы самоуправления смогут вносить на портал данные о потребностях, и это позволит донорам понимать, куда направлять помощь."В этой системе вы можете увидеть, кто выделяет средства, кто их тратит, на какой территории, в каких сферах и в каких объемах", - сказал Черныш.Министр также обратил внимание на высказывание Нельсона Манделы о том, что воевать и разрушать - легко. "Настоящие герои - те, кто устанавливают мир и начинают строить"."Это неестественное состояние человека все время находится в войне. Любой конфликт, любая война имеет завершение. И мы должны быть готовы к тому, чтобы сразу, даже вовремя этого конфликта, сделать все, чтобы люди насколько это возможно жили нормальной жизнью", - сказал министр."Впервые, не портал диктует формат предоставления данных, а портал может принимать разные форматы данных и это очень упрощает его наполнение", - заявила Клавдия Максименко - и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины, Европы и Центральной Азии.По ее словам, важно, что Украина становится генератором идеи и опыта, который будет использоваться другими странами. "Мы стали страной, которая перешла с позиции реципиента - страны, которая нуждается в помощи, в позицию страны, которая создала что-то полезное для других стран, которые находятся в похожей ситуации", - сказала Максименко.Она отметила, что проект был бы невозможен без финансирования правительства Великобритании и опыта Стокгольмского института проблем мира, который помог определить концепцию портала."Я верю, что этот портал поможет создать реальную картину и предотвратить использование проблем связанных с конфликтом на востоке Украины в политических целях. Потому что будет очень просто увидеть, что происходит на самом деле. Где есть социальное напряжение, где есть отзыв и через какие каналы этот отзыв предоставляется", - отметила Максименко."Что касается жителей неподконтрольной территории - то эта система доступна для всех", - заявил министр Вадим Черныш, отметив, что вместе с тем, сложно подтвердить информацию, которая поступает из оккупированных районов Донецкой и Луганской области.