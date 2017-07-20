 Неизвестные зарезали таксиста в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Харьковщины в Facebook.
Согласно сообщению, информация о происшествии поступила в службу "102" сегодня в 8:20.
По предварительной информации, погибший работал в одной из харьковских служб такси. Как рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин, его личность уже установлена. Им оказался 47-летний харьковчанин, водитель указанной машины. По заключению экспертов, мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений.
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Не слышали, Грося и Аваков на всех каналах рассказали, что промышленность и благосостояние народа (а в особенности пенсионеров) растут, преступность поджав хвост сдала свои позиции и стремится к отрицательным числам.
А Вы своими репортажами как то не попадаете в общую струю политики партии и президента.
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