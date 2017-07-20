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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:разбой (216) убийство (5079) Харьков (4325)

 Неизвестные зарезали таксиста в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в его собственном автомобиле на проспекте Героев Сталинграда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Харьковщины в Facebook.

Согласно сообщению, информация о происшествии поступила в службу "102" сегодня в 8:20.

По предварительной информации, погибший работал в одной из харьковских служб такси. Как рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин, его личность уже установлена. Им оказался 47-летний харьковчанин, водитель указанной машины. По заключению экспертов, мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений.

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По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.


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Кстати вот почему должен быть безналичный проезд в транспорте. Любом!!!!! А маршрутчики и таксисты должны будут иметь при себе мобильные терминалы работающие по GSM. Кстати и неофициалов сразу станет меньше.
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Якийсь результат має дати. Якщо лівачити не будуть.
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Какие нахрен терминалы,таксисты налоги не платят,нелегалы
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Убер по безналу ездит, и даже терминалы не нужны. Привязал карточку к аккаунту и все
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бывшая беркутня - нова полиция , очьень важьно грабежом таксистов начала подрабатывать?
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Дикие 90 годы Сабаков с мусорами вернул в Украину .Убивают журналистов но преступников не находят,взрывают машины но преступников снова нет,расстреливают людей на улицах но мусора не чего не могут сделать.Может тогда надо принять закон о легальном владении любым видом нарезного оружия чтоб люди могли сами защитить себя, свое жилище,свое имущество.
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нельзя его принимать потому что на следующий день шыкаладная петушня и мусора исчезнут как вид , да и хуйло нападет.
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І безкоштовно роздавати АК і гранати з машин просто під школами.
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Журналисты, вы что такое пишете!!!!
Не слышали, Грося и Аваков на всех каналах рассказали, что промышленность и благосостояние народа (а в особенности пенсионеров) растут, преступность поджав хвост сдала свои позиции и стремится к отрицательным числам.
А Вы своими репортажами как то не попадаете в общую струю политики партии и президента.
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То ты еще "надзвычайни новыны" по ICTVне смотрел. Вообще будешь бояться на улицу выйти
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99% - это наркоман, на дозу собирал. если будет везде безнал это уменьшит риск.Еще большой плюс - карточка привязана к владельцу, так что установить кто именно ехал на такси дело 5 минут
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нарики... Кернес устроил полный беспредел с наркотиками в аптеках. В спальных районах практически в любой аптеке можно купить наркоту. В результате на это говно подсаживается много молодых придурков. Азов одно время громил такие аптеки, но им по фигу - делают ремонт и все по новой.
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"проспект Героев Сталинграда" почему ещё его не декомунизировали? Сталинград переименовали в Волгоград ещё в далёком совке а тут не просто совок а сталинизм.
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Гепа наплел что это в честь битвы под Сталинградом. а сам усатый тут не причем
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В Париже есть станция метро «Сталинград». Тоже сталинизм?

Неизвестные зарезали таксиста в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5692
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Ты ба? То не правый сектор. Ану извозчики а слабо этих отмудохать, херои вы наши
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Бороться можно с таким явленим.Терминалы,блокировка дверей,камеры онлайн в салоне,перегородки между водителем и пасажиром.Тут пора делать выбор ездить безопасно ,адекватно и на нормальных машинах или погибать и розбиваться.
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"медальоны" пора вводить. решит многие проблемы.
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