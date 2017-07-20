 Бывший следователь ГПУ Сус в Апелляционном суде показал проект "готового решения", якобы полученного от НАБУ. Судья взял самоотвод. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Апелляционного суда Киева.
20 июля Апелляционный суд рассматривал жалобу Дмитрия Суса на арест его имущества - мобильного телефона и документов на автомобиль Audi Q7. Эти вещи были изъяты у него дома при обыске детективами НАБУ.
Сус предоставил суду ксерокопию проекта решения Апелляционного суда об отказе в удовлетворении его жалобы. Судьи высказали удивление, откуда у Суса мог появиться такой документ.
Сус утверждает, что информацию он получил от сотрудника Национального антикоррупционного бюро, имя которого он называть отказался.
В то же время Дмитрий Сус сказал, что отвод судьям заявлять не будет и заинтересован в скорейшем рассмотрении дела.
Чтобы избежать сомнений в объективности рассмотрения дела, председательствующий судья Лашевич взял самоотвод. Кроме него в коллеги было еще двое судей - Иван Рыбак и Вячеслав Дзюбин.
Теперь система автораспределения будет заново назначать тройку судей.
Заканчивая заседание, судья Лашевич сказал, что после этого инцидента меры безопасности в суде будут усилены.
13 апреля Генпрокурор Юрий Луценко уволил Суса с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ.
Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который называли "департаментом Кононенко-Грановского" (депутаты от БПП Игорь Кононенко и Александр Грановский), которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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